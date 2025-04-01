В России 9 августа стало Днем воинской славы в честь окончания Ленинградской битвы

Фото: Екатерина Петрова

Президент России Владимир Путин подписал закон, который объявляет 9 августа Днем воинской славы. Эта дата приурочена к окончанию Ленинградской битвы, завершившейся в 1944 году. Об этом сообщили в RT на русском.

В соответствии с новым законом 9 августа теперь будет официально отмечаться как день, когда командующий Карельским фронтом Кирилл Мерецков подписал приказ об окончании наступления в Выборгско-Петрозаводской операции. Это событие стало финальным аккордом одной из самых продолжительных и значимых битв Великой Отечественной войны.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ленинградская битва длилась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года и включала в себя множество оборонительных и наступательных операций советских войск. Она была направлена на защиту Ленинграда и разгром германских и финских войск.

Также президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня наставника, который будет отмечаться 2 марта. Соответствующий указ опубликовали на правовом портале.



Анастасия Фартыгина