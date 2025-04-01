В Казани восстановили движение троллейбусов в районе пересечения улиц Декабристов и Чистопольской

Фото: Максим Платонов

Движение троллейбусов в Казани вновь восстановлено. Ранее маршруты №1 и №2 были приостановлены из-за повреждения контактной сети. Инцидент произошел в районе пересечения улиц Декабристов и Чистопольской. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

По предварительным данным, причиной повреждения стала проезд крупногабаритного транспорта сторонней организации. Теперь пассажиры могут снова пользоваться троллейбусами без ограничений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Анастасия Фартыгина