В Казани восстановили движение троллейбусов в районе пересечения улиц Декабристов и Чистопольской
Движение троллейбусов в Казани вновь восстановлено. Ранее маршруты №1 и №2 были приостановлены из-за повреждения контактной сети. Инцидент произошел в районе пересечения улиц Декабристов и Чистопольской. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.
По предварительным данным, причиной повреждения стала проезд крупногабаритного транспорта сторонней организации. Теперь пассажиры могут снова пользоваться троллейбусами без ограничений.
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