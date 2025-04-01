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В Казани восстановили движение троллейбусов в районе пересечения улиц Декабристов и Чистопольской

17:26, 01.04.2025
В Казани восстановили движение троллейбусов в районе пересечения улиц Декабристов и Чистопольской
Фото: Максим Платонов

Движение троллейбусов в Казани вновь восстановлено. Ранее маршруты №1 и №2 были приостановлены из-за повреждения контактной сети. Инцидент произошел в районе пересечения улиц Декабристов и Чистопольской. Об этом сообщили в пресс-службе Метроэлектротранса.

По предварительным данным, причиной повреждения стала проезд крупногабаритного транспорта сторонней организации. Теперь пассажиры могут снова пользоваться троллейбусами без ограничений.

Максим Платонов / realnoevremya.ru
Анастасия Фартыгина

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