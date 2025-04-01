Лавров анонсировал новую встречу России и США для улучшения отношений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Россия и США готовят новую встречу, чтобы устранить проблемы в двусторонних отношениях, сообщили в РИА «Новости».

По его словам, страны работают над темой «ликвидации раздражителей», которые мешают нормальной работе посольств в обеих столицах.

Лавров подчеркнул, что после встречи в Стамбуле готовится вторая встреча, а также продолжаются телефонная и видеоконференц-связь.

— Мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять неприемлемые препятствия для работы дипломатов, — добавил он.

Министр также напомнил, что Россия лишь отвечала на действия предыдущих администраций США, которые создавали трудности для дипломатов.

Напомним, что вопросы безопасного судоходства в Черном море были ключевой темой прошедших в Эр-Рияде переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу. По словам Лаврова, тема обсуждалась в соответствии с договоренностями между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.



Анастасия Фартыгина