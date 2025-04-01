Депутат Госдумы поддержал инициативу АБР по борьбе с злоупотреблениями программами лояльности

Фото: Реальное время

Реальное время / realnoevremya.ru

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал в беседе с RT предложение Ассоциации банков России (АБР) о борьбе с клиентами, злоупотребляющими программами лояльности.

Ранее АБР обратилась в Роскомнадзор с инициативой создания межбанковской базы фродеров и блокировки обучающих материалов в интернете.

— У Роскомнадзора, да и у других государственных институтов сформировалась база данных тех лиц, которые действуют недобросовестно на рынке. И, очевидно, эту базу данных надо использовать для того, чтобы блокировать действия таких лиц, блокировать в том числе и их работу в интернете, — заявил депутат.

По словам Аксакова, поскольку недобросовестные лица известны и привязаны к определенным инструментам, таким как телефоны, эти данные необходимо использовать для ограничения их активности. Депутат также отметил необходимость регулирования вопроса доступа к базе данных для финансовых институтов.

— Например, есть портал «ФинЦЕРТ», который создал Центральный банк. Может быть, там аккумулироваться должна такая информация, — заключил парламентарий.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Напомним, что недавно комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении законопроект, регулирующий рекламу услуг, связанных с банкротством граждан.



Матвей Гавриков