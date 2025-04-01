Штрафы за нарушения на железной дороге вырастут в разы

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла закон, ужесточающий административную ответственность за нарушения на железной дороге. Поправки в КоАП увеличат размер некоторых штрафов до десяти раз, чтобы предотвратить аварии, травматизм и смертность на железнодорожных путях, пишет «Российская газета».

Закон, инициированный депутатами Мосгордумы, расширяет действие существующих норм не только на железную дорогу, но и на метрополитен. Основные изменения:

Повреждение ж/д путей и оставление предметов — штраф для граждан увеличится с 300-500 рублей до 3-5 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — с 500-1000 рублей до 20-50 тыс. рублей.

Повреждение защитных насаждений и ограждений — штраф для физлиц вырастет с 300-500 рублей до 1-3 тыс. рублей, для должностных лиц — с 500-1000 рублей до 5-10 тыс. рублей.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Нарушение правил проезда гужевым транспортом и прогона скота, выпаса животных вблизи ж/д — штраф для граждан увеличится со 100 рублей до 1 тыс. рублей, для должностных лиц — со 100-300 рублей до 3-5 тыс. рублей. Для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере 20-50 тыс. рублей.

Переход ж/д путей на красный свет — за данное нарушение будет введен штраф в размере 500 рублей, а в столичных регионах — 1500 рублей.

Зампред Мосгордумы Степан Орлов подчеркнул, что целью закона является не столько увеличение штрафов, сколько обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан.

— До сих пор в федеральном КоАП не было ответственности за переход железной дороги на красный свет, как бы абсурдно это ни звучало, — отметил он.

Рената Валеева