Песошин обсудил восстановление водоснабжения Лисичанска и проинспектировал соцобъекты

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Главным вопросом рабочей поездки премьер-министра Татарстана Алексея Песошина в Лисичанск стали обсуждение восстановления водоснабжения города и инспекция соцобъектов, восстановленных и строящихся при участии специалистов из республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы раиса региона.

Лисичанск сталкивается с серьезными проблемами водоснабжения из-за поврежденных сетей и их высокого износа. Новая насосная станция уже обеспечивает водой центральные районы, однако аварийные бригады из Татарстана постоянно ведут ремонтные работы из-за регулярных порывов. Также организована доставка воды автоцистернами.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

— Изучили схематический план реконструкции сетей водоснабжения в городе, по нему наши аварийщики совместно с представителями «Водоканала» подключают к водоснабжению новые дома, ремонтируют сети, устраняют утечки. Вода идет, но без оперативного обслуживания система не выдержит нагрузки, — заявил Алексей Песошин.

В ходе визита особое внимание было уделено и дальнейшему оснащению Детской школы искусств и ДЮСШ Лисичанска, восстановленных в 2024 году.

Также был проверен ход ремонта школы №2 в Рубежном, где завершается чистовая отделка и ведутся работы по электрике. Вице-премьер Татарстана Фаниль Аглиуллин сообщил, что здание планируется полностью восстановить к 1 сентября.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Кроме того, стартовал капремонт пищеблока в больничном городке, где строители из Татарстана приступили к работе по укреплению подвальной части помещения.

Напомним, что сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров посетили Лисичанск и Рубежное, чтобы оценить ход восстановительных работ по поручению Рустама Минниханова.



Анастасия Фартыгина