Илон Маск снова стал богатейшим человеком мира

Илон Маск вернулся на первое место в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes на 2025 год. Его состояние составляет $342 млрд, что на 147 млрд больше, чем год назад. Это первый раз, когда Маск занимает эту позицию с 2022 года.

Прошлый лидер списка, Бернар Арно, владелец компании LVMH, опустился на пятое место с состоянием в $178 млрд.

На втором месте теперь Марк Цукерберг, основатель Meta, чье состояние увеличилось до $216 млрд.

Третье место занимает Джефф Безос, основатель Amazon, с состоянием в $215 млрд.

Ларри Эллисон, сооснователь Oracle, поднялся на четвертую строчку с состоянием в $192 млрд.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В этом году количество миллиардеров в мире увеличилось до 3028, впервые преодолев отметку в 3 тысячи. Общее состояние всех миллиардеров составило $16,1 трлн, что на 2 трлн больше по сравнению с прошлым годом.

Среднее состояние миллиардера теперь составляет $5,3 млрд.

Среди новоприбывших в список есть и знаменитый актер Арнольд Шварценеггер. Наибольшее количество миллиардеров сосредоточено в США (902), Китае (516) и Индии (205). Более половины всех миллиардеров являются гражданами этих стран.

Накануне компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, успешно запустила на орбиту корабль Crew Dragon с экипажем, состоящим из космических туристов. Миссия получила название Fram2 и впервые в истории пройдет над полюсами Земли на высоте 425—450 км.

Анастасия Фартыгина