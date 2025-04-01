В России ввели День наставника: праздник будет отмечаться 2 марта
Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня наставника, который будет отмечаться 2 марта. Соответствующий указ опубликовали на правовом портале, сообщили в RT на русском.
— В целях популяризации и развития института наставничества постановляю: 1. Установить День наставника и отмечать его 2 марта, — говорится в документе.
Указ вступает в силу с момента подписания, что произошло 1 апреля.
Напомним, что Совфед России одобрил закон, который устанавливает 9 августа как День воинской славы в честь окончания Ленинградской битвы. Этот закон был инициирован президентом Владимиром Путиным.
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