В России ввели День наставника: праздник будет отмечаться 2 марта

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня наставника, который будет отмечаться 2 марта. Соответствующий указ опубликовали на правовом портале, сообщили в RT на русском.

— В целях популяризации и развития института наставничества постановляю: 1. Установить День наставника и отмечать его 2 марта, — говорится в документе.

Указ вступает в силу с момента подписания, что произошло 1 апреля.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что Совфед России одобрил закон, который устанавливает 9 августа как День воинской славы в честь окончания Ленинградской битвы. Этот закон был инициирован президентом Владимиром Путиным.



Анастасия Фартыгина