Эксперт предложил решение проблемы столкновений электросамокатов с пешеходами

Фото: Максим Платонов

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов в беседе с RT рассказал о возможных мерах по снижению угрозы столкновения электросамокатов с пешеходами на тротуарах.

По его мнению, такие средства передвижения следует разрешить только на проезжей части, приравняв их к мотоциклам.

— Я поддерживаю то, чтобы их отправить на проезжую часть и приравнять к тем же мотоциклам, — заявил Курдесов. Он подчеркнул, что высокая скорость движения электросамокатов и велосипедов представляет серьезную угрозу для пешеходов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперт также акцентировал внимание на необходимости дополнительных мер безопасности для водителей электросамокатов.

— Для выезда на проезжую часть их также стоит одеть в защитную экипировку. Мало того что защитную, но еще и яркую. Чтобы их было видно, а водители имели возможность их распознать и не перепутать с пешеходом при выезде на дорогу, — добавил Курдесов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что недавно Минтранспорта России подготовило проект изменений в Правила дорожного движения, согласно которому пользователи средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, будут квалифицироваться как водители транспортных средств.

Матвей Гавриков