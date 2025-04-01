Чистая прибыль «КАМАЗа» в 2024 году сократилась в 28 раз

Фото: Тимур Рахматуллин

Чистая прибыль компании «КАМАЗ» в 2024 году составила всего 731 млн рублей, что в 28 раз меньше, чем в 2023 году, когда прибыль превышала 20,4 млрд рублей. Эти данные были опубликованы в финансовой отчетности компании по международным стандартам.

В пресс-службе «КАМАЗа» подчеркнули, что такие результаты были «ожидаемыми и прогнозируемыми». Основные причины падения прибыли — рост процентных расходов и увеличение налога на прибыль из-за перерасчета налогов по ставке 25%.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Несмотря на снижение прибыли, компания продолжает работу над программой импортозамещения и модернизации своего производства.

Напомним, что средняя заработная плата сотрудников технологической цепочки ПАО «КАМАЗ» в 2024 году составила 97 132 рубля, что на 26,6% выше уровня 2023 года. Об этом сообщил председатель профкома автогиганта Ильдар Шамилов.

