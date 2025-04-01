Татарстан обновит лесные зоны отдыха и усилит противопожарную безопасность в 2025 году

Фото: Максим Платонов

Во втором квартале 2025 года Минлесхоз Татарстана запланировал масштабные работы по благоустройству лесов и повышению их противопожарной безопасности. Лесники создадут около 2,4 тыс. километров новых минерализованных полос, а также проведут уход за уже существующими, общей протяженностью 4,8 тыс. километров.

— Кроме того, будут построены и реконструированы дороги противопожарного назначения протяженностью более 537 километров», — сообщил Анас Сенгатуллин, заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза Татарстана.

Он добавил, что в планах также благоустройство зон отдыха для граждан, установка информационных стендов и аншлагов по противопожарной тематике.

Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Охрана лесов от пожаров остается приоритетом для Министерства лесного хозяйства республики. Мероприятия направлены на предотвращение возникновения лесных пожаров и создание условий для эффективной борьбы с огнем.

Сокращение площади лесных пожаров является важным индикатором в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», который входит в федеральный проект «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

С 2025 года в России стартуют обновленные национальные проекты до 2030 года, охватывающие различные сферы. В этом году Татарстан реализует 12 из них с общим бюджетом в 59 млрд рублей.

Напомним, что жители Татарстана и других регионов России проявляют повышенный интерес к комфортному отдыху на природе. С начала 2024 года трафик на сайты глэмпингов, расположенных в республике, и тематических агрегаторов увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик спроса пришелся на дни перед праздниками.



Анастасия Фартыгина