Минниханов и Хуснуллин обсудили строительные проекты Татарстана и подготовку к KazanForum

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с зампредседателя правительства России Маратом Хуснуллиным в Москве. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

На встрече обсуждались текущие строительные проекты в республике и подготовка к заседанию комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни». Особое внимание было уделено предстоящему заседанию оргкомитета международного экономического форума KazanForum, который станет важной площадкой для делового сотрудничества и обсуждения новых инициатив.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Встретился в Москве с Маратом Шакирзяновичем. Обсудили строительные проекты, которые реализуются в Татарстане, подготовку к заседанию комиссии Госсовета «Инфраструктура для жизни», а также к заседанию предстоящего оргкомитета по проведению очередного KazanForum, — сообщил Минниханов.

Напомним, что в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани 15—16 мая 2025 года, состоится международный исламский симпозиум по архитектурной среде IBEIS 2025.



Анастасия Фартыгина