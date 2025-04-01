Новости общества

18:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Более 1,08 млн первоклассников начнут обучение в школах с 1 сентября 2025 года

15:27, 01.04.2025
Более 1,08 млн первоклассников начнут обучение в школах с 1 сентября 2025 года
Фото: предоставлено ГК А101

Прием заявлений в первые классы стартовал 1 апреля во всех образовательных учреждениях России, согласно информации на сайте Минпросвещения России.

По предварительным данным, количество первоклассников, которые приступят к обучению в новом учебном году, превысит 1 миллион 80 тысяч человек.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что, согласно прогнозу, в новом учебном году в Казани в первый класс пойдут 17,5 тыс. детей.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также