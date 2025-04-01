Более 1,08 млн первоклассников начнут обучение в школах с 1 сентября 2025 года
Прием заявлений в первые классы стартовал 1 апреля во всех образовательных учреждениях России, согласно информации на сайте Минпросвещения России.
По предварительным данным, количество первоклассников, которые приступят к обучению в новом учебном году, превысит 1 миллион 80 тысяч человек.
Напомним, что, согласно прогнозу, в новом учебном году в Казани в первый класс пойдут 17,5 тыс. детей.
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