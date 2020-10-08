В Муслюмово и.о. главы исполкома района отчитали за тонировку на авто — видео

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Исполняющего обязанности главы исполкома Муслюмовского района Татарстана Ильнура Ахметова отчитали за тонировку на автомобиле. Сегодня там прошло выездное заседание комиссии БДД, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Заместитель Премьер-министра РТ, заместитель председателя Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиль Гафаров спросил Ахметова, как он мог допустить такое правонарушение. Он уверял, что автомобиль затонировал водитель без его ведома.

За девять месяцев этого года на дорогах Татарстана зафиксировали 228 погибших и больше трёх с половиной тысяч раненых.

Министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин обратил внимание на то, что вчера пьяным за рулем поймали руководителя МЧС Муслюмовского района: «А вчера опять поймали пьяного руководителя. У человека 1,5 промилле — убийственная доза».



В Набережных Челнах запустили telegram-канал для борьбы с нетрезвыми водителями на дорогах. Водителям предлагается сообщать об автолюбителях, ведущих себя странно за рулем. Пока что это можно сделать в общем чате. В нем присутствуют сотрудники полиции, ГИБДД и администрации города.

