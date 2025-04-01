Скончался зампредседателя Конституционного суда России Сергей Маврин

Фото: Динар Фатыхов

Сергей Маврин, зампредседателя Конституционного суда России, скончался во вторник, 1 апреля, в Санкт-Петербурге на 74-м году жизни. Об этом сообщили на сайте суда.

— Уход Сергея Петровича — невосполнимая утрата для Конституционного суда и юридического сообщества, — говорится в официальном заявлении.

Его характеризовали как порядочного и ответственного человека, всегда готового прийти на помощь. Маврина уважали за его профессионализм и отзывчивость.

Сергей Маврин родился в Брянске в 1951 году. Он учился в Ленинградском государственном университете, где изучал правоведение. Позже он возглавил кафедру трудового права и охраны труда в Санкт-Петербургском государственном университете и занимал должность заместителя декана юридического факультета.

Кроме того, Маврин был членом экспертного совета комитета Госдумы по труду и соцполитике. На протяжении 10 лет он представлял Россию в комитете экспертов Международной организации труда.

В феврале 2005 года Маврин был назначен судьей Конституционного суда, а с 2009 года занимал должность заместителя председателя этого учреждения.