Мужчине дали 60 часов общественных работ за вандализм в аэропорту Казани

Фото: Динар Фатыхов

Мировой суд в Лаишевском районе Татарстана приговорил местного жителя к 60 часам общественных работ за вандализм в аэропорту Казани. Об этом сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в январе, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил кулаком навигационный световой баннер на остановке общественного транспорта.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Анастасия Фартыгина