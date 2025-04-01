Мужчине дали 60 часов общественных работ за вандализм в аэропорту Казани
Мировой суд в Лаишевском районе Татарстана приговорил местного жителя к 60 часам общественных работ за вандализм в аэропорту Казани. Об этом сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел в январе, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил кулаком навигационный световой баннер на остановке общественного транспорта.
- В пресс-службе прокуратуры сообщили, что действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.