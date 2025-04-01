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Мужчине дали 60 часов общественных работ за вандализм в аэропорту Казани

20:16, 01.04.2025
Мужчине дали 60 часов общественных работ за вандализм в аэропорту Казани
Фото: Динар Фатыхов

Мировой суд в Лаишевском районе Татарстана приговорил местного жителя к 60 часам общественных работ за вандализм в аэропорту Казани. Об этом сообщили в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в январе, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил кулаком навигационный световой баннер на остановке общественного транспорта.

  • В пресс-службе прокуратуры сообщили, что действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 214 Уголовного кодекса.
Максим Платонов / realnoevremya.ru
Анастасия Фартыгина

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