В России губернаторы и вице-премьеры получат одинаковые зарплаты с 2026 года

Фото: Максим Платонов

С 1 января 2026 года зарплаты губернаторов и вице-премьеров в России будут приравнены. Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает денежное вознаграждение для высших должностных лиц субъектов России на уровне, предусмотренном для заместителей председателя правительства.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В указе говорится, что это решение направлено на упорядочение оплаты труда государственных служащих. Вознаграждение будет включать ежемесячные и ежеквартальные выплаты.

Финансирование этих выплат будет осуществляться за счет федерального бюджета, а ответственность за их выплату возложена на Управление делами президента.

Напомним, что более 60% россиян в 2024 году заявили о своей удовлетворенности уровнем зарплаты, что является максимальным показателем за последние 13 лет.



Анастасия Фартыгина