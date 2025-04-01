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В России губернаторы и вице-премьеры получат одинаковые зарплаты с 2026 года

15:14, 01.04.2025
В России губернаторы и вице-премьеры получат одинаковые зарплаты с 2026 года
Фото: Максим Платонов

С 1 января 2026 года зарплаты губернаторов и вице-премьеров в России будут приравнены. Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает денежное вознаграждение для высших должностных лиц субъектов России на уровне, предусмотренном для заместителей председателя правительства.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В указе говорится, что это решение направлено на упорядочение оплаты труда государственных служащих. Вознаграждение будет включать ежемесячные и ежеквартальные выплаты.

  • Финансирование этих выплат будет осуществляться за счет федерального бюджета, а ответственность за их выплату возложена на Управление делами президента.

Напомним, что более 60% россиян в 2024 году заявили о своей удовлетворенности уровнем зарплаты, что является максимальным показателем за последние 13 лет.

Анастасия Фартыгина

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