Госдума рассмотрит вопрос о лишении депутата Напсо мандата из-за прогулов

Фото: Анастасия Фартыгина

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам предложила досрочно прекратить полномочия депутата Юрия Напсо (ЛДПР) из-за его отсутствия на работе. Вопрос о лишении мандата будет рассмотрен на пленарном заседании 3 апреля.

Решение комиссии основано на выводах, сделанных на заседании 31 марта. Первый зампред комиссии Василий Пискарев уточнил, что «неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей является основанием для прекращения его полномочий».

По данным комиссии, Напсо не появлялся на заседаниях более 200 дней без уважительной причины.

Сам депутат, находящийся на лечении в ОАЭ, отвергает обвинения и считает, что оснований для лишения мандата нет. Он утверждает, что «между отпусками без содержания и больничными, в том числе в периоды ремиссии, никогда не было промежутка 30 и более календарных дней».

Анастасия Фартыгина