Около 50 компаний открыли счета в цифровых рублях в тестовом режиме

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В России стартовало тестирование цифрового рубля, и уже около 50 юрлиц открыли счета в новой валюте. Об этом на финансовом форуме «Просто капитал» сообщила Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы Банка России.

Бакина уточнила, что «порядка 70 юридических лиц уже прошли проверку KYC (знай своего клиента)», и в ближайшее время они будут подключены к пилотному проекту совместно с банками, которые являются их партнерами.

Цифровой рубль — это новая форма российской валюты, которая будет существовать наряду с наличными и безналичными деньгами. Один цифровой рубль равен одному наличному рублю. Первоначально планировалось, что широкое внедрение цифрового рубля начнется с 1 июля 2025 года, однако председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о возможной отсрочке из-за запросов от банков.

На данный момент в пилотном проекте участвуют 15 банков и около 1 700 граждан. По словам Бакиной, число пользователей среди физических лиц возросло до 2 000, и они уже совершили более 55 000 переводов с использованием цифрового рубля.

Напомним, что Банк России направил в правительство предложения по регулированию инвестиций в криптовалюты в соответствии с поручением президента. Предлагается ввести специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР) сроком на три года, позволяющий ограниченному кругу российских инвесторов покупать и продавать криптовалюты.

Анастасия Фартыгина