ЦБ РФ считает достижимым прогноз по инфляции на 2025 год в диапазоне 7-8%

Фото: Анастасия Фартыгина

Советник председателя Центрального банка России Кирилл Тремасов заявил, что текущие тренды позволяют говорить о достижимости прогноза по инфляции на уровне 7-8% к концу 2025 года. При этом представитель ЦБ не уточнил, к какой границе диапазона будет ближе итоговый показатель.

Комментируя влияние недавнего укрепления рубля на инфляционные ожидания, Тремасов отметил, что регулятор пока не может оценить его долгосрочный эффект.

Арсений Губаев / realnoevremya.ru

— В отношении валютного курса мы говорили, что курс в последнее время демонстрирует высокую волатильность. И говорить о том укреплении, которое произошло, как об устойчивом, долгосрочном... Нам надо понять, насколько это укрепление носит устойчивый характер, — пояснил Тремасов.

Центробанк планирует уточнить среднесрочный макроэкономический прогноз после опорного заседания совета директоров по ключевой ставке, которое состоится 25 апреля.

Напомним, что по итогам 2024 года валовой внутренний продукт (ВВП) России превысил 200 трлн рублей.



Матвей Гавриков