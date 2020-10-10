В Татарстане от COVID-19 умерли уже 87 человек

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня в Татарстане зафиксированы еще две смерти от коронавируса. Теперь количество жертв коронавируса в республике достигло 87 человек.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19 в РТ, скончался мужчина, поступивший во временный инфекционный госпиталь на базе Чистопольской ЦРБ. У пациента 1975 года рождения была диагностирована внебольничная пневмония. Его состояние ухудшали обострившиеся хронические заболевания. Коронавирус удалось подтвердить благодаря лабораторному исследованию.

Также умер мужчина 1962 года рождения, поступивший в инфекционную больницу Челнов. У него врачи обнаружили двустороннюю пневмонию, также имелись заболевания сердечно-сосудистой системы. Уже после смерти патологоанатом также установил, что у пациента был COVID-19