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В Татарстане от COVID-19 умерли уже 87 человек

15:37, 10.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане от COVID-19 умерли уже 87 человек
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня в Татарстане зафиксированы еще две смерти от коронавируса. Теперь количество жертв коронавируса в республике достигло 87 человек.

Как сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19 в РТ, скончался мужчина, поступивший во временный инфекционный госпиталь на базе Чистопольской ЦРБ. У пациента 1975 года рождения была диагностирована внебольничная пневмония. Его состояние ухудшали обострившиеся хронические заболевания. Коронавирус удалось подтвердить благодаря лабораторному исследованию.

Также умер мужчина 1962 года рождения, поступивший в инфекционную больницу Челнов. У него врачи обнаружили двустороннюю пневмонию, также имелись заболевания сердечно-сосудистой системы. Уже после смерти патологоанатом также установил, что у пациента был COVID-19

ОбществоМедицина Татарстан
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