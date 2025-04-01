В Казани прокуратура требует наказать директора управляющей компании из-за трещин в доме на улице Амирхана

Фото: Реальное время

Прокуратура Ново-Савиновского района Казани подала иск против директора ООО «УК Дом Сервис» из-за нарушения лицензионных требований по управлению многоквартирным домом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проблемы были выявлены в ходе проверки дома №103 на улице Ф. Амирхана, где на фасаде обнаружены трещины и следы отслоения, создающие угрозу для жильцов. Прокуратура возбудила дело по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях и внесла представление на рассмотрение.

Реальное время / realnoevremya.ru

Жители этого дома уже два года переживают за свою безопасность из-за растущих трещин. По их словам, трещины появляются на углах здания и внутри, что может привести к обрушению. Они считают, что причиной проблемы являются вибрации от транспорта и нестабильный грунт, но главной опасностью считают бездействие управляющей компании.

Ранее, в 2012 году, дом уже укрепляли анкерами и подпорками, однако эффект оказался временным. Сейчас одна из трещин достигает третьего этажа.

Анастасия Фартыгина