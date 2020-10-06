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Минниханов провел встречу с руководящим составом исполнительной власти Татарстана

10:20, 06.10.2020
Минниханов провел встречу с руководящим составом исполнительной власти Татарстана
Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководящим составом исполнительной власти республики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Вновь назначенные министры представили своих заместителей и объяснили направления, за которые они отвечают в рамках отрасли. Каждый из руководителей ведомств вместе со своими заместителями прошел комиссию перед назначением, на которой доложил о перспективах развития.

Официальный Татарстан

Рустам Минниханов подчеркнул важность командной работы для выполнения показателей, прописанных в нацпроектах, и определил задачи и приоритеты в работе.

«Мы должны работать как единая команда. Вы сдали свой экзамен, комиссия провела обсуждения. Это большое доверие — работать в правительстве республики. Желаю всем нам успешной работы», — приводит слова президента РТ пресс-служба.

Ранее в Татарстане официально назначили новых глав Минстроя и Миндортранса.

Общество Татарстан
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