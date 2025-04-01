Делегация Татарстана проверила восстановительные работы в Лисичанске и Рубежном

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и руководитель Администрации раиса Татарстана Асгат Сафаров посетили Лисичанск и Рубежное, чтобы оценить ход восстановительных работ по поручению Рустама Минниханова. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Рубежном делегация осмотрела школу и пищеблок больницы, где идут активные восстановительные работы. В Лисичанске внимание было уделено капитальному ремонту многоквартирных домов, общеобразовательной школе и детской школе искусств.

Также проверили процесс восстановления котельной, которая обеспечивает теплом социальные объекты и жилые дома.