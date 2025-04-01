Владимир Путин подписал закон об упрощенной сдаче ОГЭ в трех регионах

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который изменяет правила сдачи ОГЭ для школьников в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Теперь учащиеся, не планирующие переходить в 10 класс, смогут сдавать только два предмета — русский язык и математику — вместо четырех. Об этом сообщили в RT на русском.

Этот экспериментальный закон вступает в силу с момента публикации и будет действовать до 31 декабря 2025 года. Чтобы получить аттестат за 9 класс, достаточно успешно сдать только указанные два экзамена. Эти результаты также позволят поступить в колледжи и получить среднее профессиональное образование.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Тем не менее, для перехода в 10 класс ученикам необходимо будет набрать минимальные баллы по двум дополнительным предметам, которые будут определены регионами-участниками. Школьники, не достигнувшие необходимого уровня, получат преимущество при поступлении на бюджетные места в колледжи.

Кроме того, власти этих регионов смогут устанавливать список профессий, на которые можно поступать в колледжи без учета результатов экзаменов за 9 класс — достаточно будет иметь аттестат. Если абитуриент из другого региона захочет поступить, его экзаменационные результаты будут переданы в местные образовательные органы.

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, который предлагает освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) от обязательной государственной итоговой аттестации, то есть от ЕГЭ и ОГЭ.



Анастасия Фартыгина