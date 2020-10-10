Минниханов: «Я бы не хотел, чтобы мы вновь вводили новые ограничительные режимы»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам городов и районов, руководителям организаций, органам правопорядка и Роспотребнадзору усилить контроль за организацией противоэпидемиологических мероприятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики РТ. Об этом он заявил сегодня на республиканском совещании, сообщает пресс-служба президента РТ.

На данный момент в Татарстане отмечается увеличение числа заболевших коронавирусом — если на прошлой неделе темпы роста составляли 0,3%, то сейчас 0,4%.

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«Мы видим, что ситуация усложняется. Специалисты отмечают, что заболеваемость возрастает из-за того, что люди расслабились и не соблюдают меры профилактики. Я бы не хотел, чтобы мы вновь вводили новые ограничительные режимы. Для этого нам необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры: социальную дистанцию, ношение масок, гигиену рук, вакцинацию против гриппа и самоизоляцию при появлении симптомов ОРВИ», — сказал Минниханов.

Он также поручил Минздраву вести постоянный мониторинг резерва коечного фонда, обеспечить запас лекарств, тестов, масок и перчаток. Также, по словам президента РТ, нужно продолжить вакцинацию против гриппа и оказание плановой медпомощи.

Ранее в казанском Кремле заявили, что не видят необходимости вводить новые ограничения из-за COVID-19.