Движение троллейбусов №1 и №2 приостановлено в Казани из-за повреждения контактной сети
В Казани временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №1 и №2 из-за повреждения контактной сети в районе пересечения улиц Декабристов и Чистопольской. По предварительным данным, причиной стал проезд крупногабаритного транспорта сторонней организации.
Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», на месте происшествия работают аварийные службы предприятия.
Ранее было временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №13 и трамвайных маршрутов №1 и №6. Причиной стала поломка контактной сети, вызванная проездом крупногабаритного транспорта под мостами Воровского.
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