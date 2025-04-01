Движение троллейбусов №1 и №2 приостановлено в Казани из-за повреждения контактной сети

Фото: Максим Платонов

В Казани временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов №1 и №2 из-за повреждения контактной сети в районе пересечения улиц Декабристов и Чистопольской. По предварительным данным, причиной стал проезд крупногабаритного транспорта сторонней организации.

Как сообщили в МУП «Метроэлектротранс», на месте происшествия работают аварийные службы предприятия.



Ранее было временно приостановлено движение троллейбусного маршрута №13 и трамвайных маршрутов №1 и №6. Причиной стала поломка контактной сети, вызванная проездом крупногабаритного транспорта под мостами Воровского.

Рената Валеева