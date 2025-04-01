Новые теплицы «Горводзеленхоза» увеличат производство цветов в Казани

Фото: предоставлено мэрией Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил строительный объект нового тепличного комплекса «Горводзеленхоза», который обещает значительно увеличить объемы выращивания цветов. Новые теплицы, расположенные на улице Даурской, заменят старые, построенные в 1980-х годах, которые требовали много ручного труда и занимали меньшую площадь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Площадь нового комплекса составит 11,5 тыс. квадратных метров, что почти в два раза больше старых теплиц. Это позволит увеличить количество выращиваемых цветов с 1,1 миллиона до 2,5 млн штук.

предоставлено мэрией Казани

— Одним из приоритетов работы городской администрации является благоустройство и озеленение, включая цветочное оформление. Это «фишка» Казани, которую полюбили как сами горожане, так и гости столицы, — подчеркнул Метшин. Он добавил, что новые технологии позволят эффективно выращивать как многолетние, так и однолетние цветы.

предоставлено мэрией Казани

В новом комплексе будут установлены шесть современных систем полива, включая верхний капельный полив и систему испарительного увлажнения. Главный агроном «Горводзеленхоза» Ирек Гильманов подчеркнул, что это «абсолютно новая, современная система полива», которая создаст оптимальные условия для роста растений.

Строительство началось весной 2024 года и планируется завершить к концу весны 2025 года. Уже осенью здесь высадят луковицы тюльпанов, а в январе — различные сорта цветов, включая петунию и бегонию. Работы ведутся за счет бюджета столицы Татарстана.

Анастасия Фартыгина