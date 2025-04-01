В России увеличилось число жертв в ДТП с СИМ: погибших стало на четверть больше

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году в России значительно возросло количество жертв в авариях с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). По данным Дмитрия Митрошина, начальника ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД России», число погибших увеличилось на 25,6%, достигнув 54 человек. Из них 51 человек находился на СИМ в момент ДТП. Об этом сообщил Интерфакс.

Количество раненых также возросло почти на 45%, составив 4 591 пострадавшего, по сравнению с 3 177 в 2023 году. Кроме того, общее число аварий с участием СИМ увеличилось на 42,8%, достигнув 4 426 случаев.

Митрошин подчеркнул, что динамика роста числа погибших вызывает беспокойство.

— В абсолютных показателях цифры не очень велики, но пугает динамика по погибшим, — сказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По географии аварийности лидируют Москва с 13 погибшими и Краснодарский край с восемью. Также отмечен высокий уровень аварий в Красноярском крае, где за год произошло 406 ДТП.

— Неожиданным образом Красноярский край «выстрелил», но тут, по всей видимости, территория сказывается, — добавил Митрошин.

