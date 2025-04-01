МВД предупреждает о новой схеме мошенничества
Злоумышленники создают поддельные интернет-ресурсы детских домов, приютов и хосписов для незаконного сбора средств, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД России.
Согласно данным ведомства, аферисты копируют официальные сайты благотворительных учреждений, заменяя реквизиты на свои. В результате граждане, желая помочь нуждающимся, переводят деньги мошенникам.
МВД рекомендует гражданам тщательно проверять достоверность информации перед осуществлением денежных переводов через сторонние ресурсы. Также в ведомстве советуют устанавливать контакт с руководством благотворительных организаций для подтверждения легальности сбора средств.
Напомним, что недавно МВД России предупредило о новой схеме мошенничества, в которой аферисты активно действуют в чатах, где жертвы делятся своими историями о контактах с мошенниками.
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