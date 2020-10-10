Главное о коронавирусе на 10 октября: новые ковид-госпитали в Татарстане и рекордный рост заболеваемости

Фото: Ринат Назметдинов

Артисты выбирают Казань

За последние сутки в Татарстане подтвердились 35 новых случаев коронавируса. Из них — один завозной, 34 — контактные. Четыре человека госпитализированы, 31 получает лечение на дому.



Всего на 10 октября в Татарстане зарегистрировано 7 515 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 369 человек, в том числе 7 за минувшие сутки.



Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за организацией противоэпидемиологических мероприятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики РТ.



В Кайбицком районе Татарстана откроют временный инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. Он начнет работу в ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ» в ближайшие дни.

Татарстан вошел в список регионов, куда россияне могут поехать, не опасаясь местных «ковидных» ограничений. Всего в рейтинг вошли 52 региона, в частности соседние Чувашия, Марий Эл и Ульяновская область.

Фото: Максим Платонов

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве солистка группы «Аигел» Айгель Гайсина переехала в Казань, а не в столицу России.

За время пандемии 41 татарстанца привлекли к административной ответственности за фейки о коронавирусе. Что именно было расценено как фейк — не сообщается.



В Татарстане увеличился темп прироста заболеваемости коронавирусом. Он составил 0,4% (+0,1%). Тем не менее республика находится на втором месте в списке регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости COVID-19 за сутки.



В Управлении Роспотребнадзора по РТ сообщили, что масочный режим в республике будет действовать как минимум до марта 2021 года. В ведомстве считают, что эти меры оправданны и должны быть.



Фото: Илья Репин

Осенью в Казани количество посетителей в торговых центрах уменьшилось на 22%. Некоторые объясняют это тем, что люди опасаются посещать людные места в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

Кто может отказаться от ношения масок

За последние сутки в России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса, выздоровел 6 781 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 285 084 человек, а выздоровевших — до 1 016 202 человек.



Зафиксировано 197 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 22 454 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 50,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 648 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 255,7 тыс. человек.



В России зафиксировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом с начала пандемии — 12 846 случаев. Вчера зарегистрировали 12 126 заболеваний.

Вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром «Вектор», планируют зарегистрировать 15 октября. Ее испытали на 100 добровольцах в возрасте 18—60 лет.



Фото: theins.ru

Власти Москвы не хотят «закрывать» город из-за коронавируса. По словам мэра столицы Сергея Собянина, такая мера — «самый последний шаг».



В России расширили список городов, из которых возобновляется международное авиасообщение, приостановленное из-за коронавируса. Теперь за границу можно улететь из Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отказаться от ношения маски можно только через 21 день после вакцинации от коронавируса: «Надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо».



В Удмуртии вводятся новые «ковидные» ограничения для заведений общепита. С 23.00 до 7.00 запрещается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных. За исключением работы навынос и доставки заказов.

Фото: udmpravda.ru

В Кремле сообщили, что в России могут понадобиться дополнительные меры, если число заболевших коронавирусом продолжит расти. В частности, власти допускают возможность введения контроля на въездах в регионы.



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что заразился коронавирусом. Он проведет на самоизоляции две недели.

Трамп готов сдать донором для пациентов с COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 36 883 768 человек, 1 068 198 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 664 676). На второй строчке — Индия (6 979 423), на третьей — Бразилия (5 055 888). Россия на четвертом месте (1 265 572), на пятом — Колумбия (894 300).



Больше всего смертей зафиксировано в США (213 787). За ними следуют Бразилия (149 939), Индия (107 416), Мексика (83 497) и Великобритания (42 769).



Всемирная организация здравоохранения создала специальную группу по изучению случаев повторного заражения COVID-19. Она выяснит, какой иммунный ответ появляется после первого и второго инфицирования, растет или сокращается количество антител и т. д.



Пациенты, переболевшие коронавирусом, рассказали об ощущении жжения в области стоп, внезапных провалах в памяти, развившейся бессоннице, необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении волос, проблемах с сердцем.



Фото: Ринат Назметдинов

В партии президента Украины Владимира Зеленского заявили о готовности закупить российскую вакцину от COVID-19 при условии, что препарат докажет свою эффективность.

Президент США Дональд Трамп сделал повторный тест на коронавирус. По его словам, либо вируса почти нет, либо его организм уже свободен от него. Он заявил, что после лечения от COVID-19 готов стать донором плазмы крови для других пациентов.

В ВОЗ сообщили о рекордном росте заражения COVID-19 в мире за сутки. За 24 часа количество жертв инфекции увеличилось более чем на 350 тыс. человек.

По мнению вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, распространению коронавируса в Китае препятствует высокая дисциплина и эффективность карантина.

Фото: stolica-s.su

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что организация ведет активную работу с коллегами из России по вопросам вакцины от коронавируса. Эксперты объяснили ученым, какие критерии ВОЗ предъявляет в отношении испытания вакцин, их производства и использования.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что крупные города страны ужесточат «антиковидные» меры, если число случаев заболевания превысит 50 на 100 тыс. жителей в течение недели.

Власти Китая обнаружили следы COVID-19 на упаковках поставленной в страну бразильской говядины. В августе аналогичная ситуация в КНР произошла с бразильской курятиной.

Татьяна Демина