Главное о коронавирусе на 10 октября: новые ковид-госпитали в Татарстане и рекордный рост заболеваемости
Артисты выбирают Казань
За последние сутки в Татарстане подтвердились 35 новых случаев коронавируса. Из них — один завозной, 34 — контактные. Четыре человека госпитализированы, 31 получает лечение на дому.
Всего на 10 октября в Татарстане зарегистрировано 7 515 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 369 человек, в том числе 7 за минувшие сутки.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить контроль за организацией противоэпидемиологических мероприятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики РТ.
- В Кайбицком районе Татарстана откроют временный инфекционный госпиталь для больных коронавирусом. Он начнет работу в ГАУЗ «Кайбицкая ЦРБ» в ближайшие дни.
- Татарстан вошел в список регионов, куда россияне могут поехать, не опасаясь местных «ковидных» ограничений. Всего в рейтинг вошли 52 региона, в частности соседние Чувашия, Марий Эл и Ульяновская область.
- Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве солистка группы «Аигел» Айгель Гайсина переехала в Казань, а не в столицу России.
- За время пандемии 41 татарстанца привлекли к административной ответственности за фейки о коронавирусе. Что именно было расценено как фейк — не сообщается.
- В Татарстане увеличился темп прироста заболеваемости коронавирусом. Он составил 0,4% (+0,1%). Тем не менее республика находится на втором месте в списке регионов с наименьшими темпами прироста заболеваемости COVID-19 за сутки.
- В Управлении Роспотребнадзора по РТ сообщили, что масочный режим в республике будет действовать как минимум до марта 2021 года. В ведомстве считают, что эти меры оправданны и должны быть.
- Осенью в Казани количество посетителей в торговых центрах уменьшилось на 22%. Некоторые объясняют это тем, что люди опасаются посещать людные места в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.
Кто может отказаться от ношения масок
За последние сутки в России выявлено 12 846 новых случаев коронавируса, выздоровел 6 781 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 285 084 человек, а выздоровевших — до 1 016 202 человек.
Зафиксировано 197 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 22 454 человека.
В России на сегодняшний день проведено более 50,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 648 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 255,7 тыс. человек.
- В России зафиксировали максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом с начала пандемии — 12 846 случаев. Вчера зарегистрировали 12 126 заболеваний.
- Вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром «Вектор», планируют зарегистрировать 15 октября. Ее испытали на 100 добровольцах в возрасте 18—60 лет.
- Власти Москвы не хотят «закрывать» город из-за коронавируса. По словам мэра столицы Сергея Собянина, такая мера — «самый последний шаг».
- В России расширили список городов, из которых возобновляется международное авиасообщение, приостановленное из-за коронавируса. Теперь за границу можно улететь из Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.
- Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отказаться от ношения маски можно только через 21 день после вакцинации от коронавируса: «Надо быть уверенным, что ты в группе опытной, а не в группе плацебо».
- В Удмуртии вводятся новые «ковидные» ограничения для заведений общепита. С 23.00 до 7.00 запрещается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных. За исключением работы навынос и доставки заказов.
- В Кремле сообщили, что в России могут понадобиться дополнительные меры, если число заболевших коронавирусом продолжит расти. В частности, власти допускают возможность введения контроля на въездах в регионы.
- Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что заразился коронавирусом. Он проведет на самоизоляции две недели.
Трамп готов сдать донором для пациентов с COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 36 883 768 человек, 1 068 198 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 664 676). На второй строчке — Индия (6 979 423), на третьей — Бразилия (5 055 888). Россия на четвертом месте (1 265 572), на пятом — Колумбия (894 300).
Больше всего смертей зафиксировано в США (213 787). За ними следуют Бразилия (149 939), Индия (107 416), Мексика (83 497) и Великобритания (42 769).
- Всемирная организация здравоохранения создала специальную группу по изучению случаев повторного заражения COVID-19. Она выяснит, какой иммунный ответ появляется после первого и второго инфицирования, растет или сокращается количество антител и т. д.
- Пациенты, переболевшие коронавирусом, рассказали об ощущении жжения в области стоп, внезапных провалах в памяти, развившейся бессоннице, необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении волос, проблемах с сердцем.
- В партии президента Украины Владимира Зеленского заявили о готовности закупить российскую вакцину от COVID-19 при условии, что препарат докажет свою эффективность.
- Президент США Дональд Трамп сделал повторный тест на коронавирус. По его словам, либо вируса почти нет, либо его организм уже свободен от него. Он заявил, что после лечения от COVID-19 готов стать донором плазмы крови для других пациентов.
- В ВОЗ сообщили о рекордном росте заражения COVID-19 в мире за сутки. За 24 часа количество жертв инфекции увеличилось более чем на 350 тыс. человек.
- По мнению вирусолога НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, распространению коронавируса в Китае препятствует высокая дисциплина и эффективность карантина.
- Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что организация ведет активную работу с коллегами из России по вопросам вакцины от коронавируса. Эксперты объяснили ученым, какие критерии ВОЗ предъявляет в отношении испытания вакцин, их производства и использования.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что крупные города страны ужесточат «антиковидные» меры, если число случаев заболевания превысит 50 на 100 тыс. жителей в течение недели.
- Власти Китая обнаружили следы COVID-19 на упаковках поставленной в страну бразильской говядины. В августе аналогичная ситуация в КНР произошла с бразильской курятиной.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым