Движение троллейбусов и трамваев №13, 1, 6 восстановлено в Казани после поломки контактной сети

Фото: Максим Платонов

В Казани восстановлено движение троллейбусного маршрута №13 и трамвайных маршрутов №1 и №6, которое было временно приостановлено из-за поломки контактной сети под мостами Воровского. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Ранее сообщалось, что причиной поломки стал проезд крупногабаритного транспорта. Аварийные службы предприятия оперативно провели ремонтные работы.

Ранее работник получил травмы в результате инцидента, произошедшего во время проведения аварийных работ под мостами Воровского.

По предварительной информации, машина марки «Газель», нарушив ПДД, заехала на огражденный участок пути и задела контактный провод, с которым в этот момент работал сотрудник службы. В результате обрыва провода рабочий упал с высоты аварийной машины.

Рената Валеева