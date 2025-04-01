Психиатр объяснила, как организм адаптируется к весенним изменениям

Фото: Динар Фатыхов

В период весеннего обострения организм проходит процесс адаптации к новым условиям, который может длиться от нескольких дней до месяца. Об этом редакции ГТРК «Татарстан» сообщила психиатр-психотерапевт Республиканской клинической психиатрической больницы (РКПБ) Оксана Валерьевна Захарова.

По словам эксперта, в среднем на адаптацию требуется несколько недель.

— Обычно процесс проходит самостоятельно, и организм успешно адаптируется к новому режиму дня и изменениям температуры, — отметила специалист. Однако в некоторых случаях могут возникать психические или соматические расстройства, требующие медицинского вмешательства.

Весной организм испытывает значительные изменения: увеличивается световой день, снижается выработка мелатонина — гормона сна. Это напрямую влияет на общее самочувствие человека. Состояние похоже на «джетлаг» — временную дезориентацию после перелета в другой часовой пояс.

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— Резкие изменения погоды, перепады атмосферного давления и разница между дневными и ночными температурами оказывают влияние на вегетативную нервную систему. Эти факторы становятся стрессовыми для организма и могут спровоцировать появление психических симптомов, — пояснила Оксана Валерьевна Захарова.

Специалист подчеркнула важность внимательного отношения к своему здоровью в период сезонных изменений и своевременного обращения за медицинской помощью при необходимости.

Напомним, что правительство Татарстана утвердило создание межведомственного экспертного совета системы психологической помощи.



Матвей Гавриков