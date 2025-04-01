Путин встретился с Додиком в Кремле, несмотря на международный розыск

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин провел встречу с Милорадом Додиком, главой Республики Сербской, несмотря на международный розыск, инициированный офисом Интерпола в Сараеве. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Додик прибыл в Москву накануне встречи. Он записал видео у стен Кремля и уточнил, что всегда начинает визит с почтения памяти советских солдат у Могилы Неизвестного Солдата. Лидер боснийских сербов также сообщил о планах посетить Москву 9 мая на праздновании 80-летия Победы.

Недавно Додик был приговорен боснийским судом к году тюрьмы и шести годам запрета на занимание государственных должностей за игнорирование решений верховного представителя Кристиана Шмидта. Республика Сербская не признает полномочия Шмидта, считая его назначение незаконным.

Додик предупреждал о возможности объявления независимости Республики Сербской в случае дальнейших попыток ущемления прав боснийских сербов. В ответ на действия боснийского суда и Интерпола МИД России заявил о возможных негативных последствиях для Боснии и Герцеговины и всего Балканского региона. Руководство Сербии также осудило ордер Интерпола, утверждая, что он нарушает устав организации.

Анастасия Фартыгина