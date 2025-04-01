Путин подписал закон для защиты россиян от кибермошенничества

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Инициатором закона стало правительство России. Госдума одобрила его 25 марта, а Совет Федерации поддержал 27-го числа.

Согласно новому закону, россияне смогут устанавливать запрет на оформление SIM-карт без личного визита в салон связи через портал «Госуслуги». Также будет возможность запретить массовые обзвоны от операторов. Передача SIM-карт третьим лицам станет запрещенной, за исключением случаев с родственниками.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Закон вводит дополнительные меры безопасности:

коды и сообщения с портала «Госуслуги» не будут приходить во время телефонных разговоров;

звонки от компаний будут обязаны маркироваться;

чиновникам, работникам банков и сотовых операторов запрещено общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры.

Также жители смогут использовать биометрию для получения микрозаймов, а банки будут обязаны проводить антифрод-мероприятия при операциях через банкоматы. В России создадут государственную информационную систему для борьбы с киберпреступлениями. Большинство положений закона вступят в силу с 1 июня этого года.

Напомним, что за последний год более половины российских компаний подверглись кибератакам. В результате опроса выяснилось, что 55% российских организаций подверглись кибератакам. 8 из 10 атакованных компаний понесли серьезный ущерб в виде утечки информации, простоя в работе и финансовых потерь.

Анастасия Фартыгина