Работодатели рассказали, учитывают ли знак зодиака при найме сотрудников
Большинство российских компаний не принимают во внимание знак зодиака соискателей при найме на работу. Об этом сообщило RT со ссылкой на аналитику сервиса «Работа.ру».
Согласно полученным данным, 89% опрошенных работодателей игнорируют астрологические характеристики кандидатов. В то же время:
- 7% респондентов всегда учитывают знак зодиака соискателя
- 4% обращают внимание на гороскопы в зависимости от позиции, на которую претендует кандидат
Среди тех работодателей, кто считает астрологические особенности важными, 68% проявляют интерес к знаку зодиака, преимущественно при собеседовании руководителей.
Отдельно отмечается отношение компаний к указанию знака зодиака на сайтах по поиску сотрудников:
- 59% опрошенных считают полезным добавление такой информации,
- 41% не видит необходимости в этом.
Для сравнения, аналогичное исследование в 2024 году показало следующие результаты:
- 10% работодателей всегда учитывают астрологические особенности,
- 9% обращают внимание на гороскопы в зависимости от позиции.
В опросе приняли участие более 350 работодателей из всех регионов России.
Напомним, что по данным опроса сервиса SuperJob, жители Казани с высоким уровнем дохода демонстрируют наибольшую уверенность при прохождении собеседований.
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