Работодатели рассказали, учитывают ли знак зодиака при найме сотрудников

Фото: Динар Фатыхов

Большинство российских компаний не принимают во внимание знак зодиака соискателей при найме на работу. Об этом сообщило RT со ссылкой на аналитику сервиса «Работа.ру».

Согласно полученным данным, 89% опрошенных работодателей игнорируют астрологические характеристики кандидатов. В то же время:

7% респондентов всегда учитывают знак зодиака соискателя

4% обращают внимание на гороскопы в зависимости от позиции, на которую претендует кандидат

Среди тех работодателей, кто считает астрологические особенности важными, 68% проявляют интерес к знаку зодиака, преимущественно при собеседовании руководителей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельно отмечается отношение компаний к указанию знака зодиака на сайтах по поиску сотрудников:

59% опрошенных считают полезным добавление такой информации,

41% не видит необходимости в этом.

Для сравнения, аналогичное исследование в 2024 году показало следующие результаты:

10% работодателей всегда учитывают астрологические особенности,

9% обращают внимание на гороскопы в зависимости от позиции.

В опросе приняли участие более 350 работодателей из всех регионов России.

Напомним, что по данным опроса сервиса SuperJob, жители Казани с высоким уровнем дохода демонстрируют наибольшую уверенность при прохождении собеседований.



Матвей Гавриков