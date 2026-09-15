Кондратьев: «В Татарстане на выборах в ГД впервые проголосуют 43 тыс. избирателей»

Всего в состав Госдумы выберут 450 депутатов

В Татарстане на выборах в Госдуму проголосуют 2 млн 923 тыс. избирателей, из которых 43 тыс. отдадут свои голоса впервые. Такие цифры в кабмине республики озвучил глава ЦИК республики Андрей Кондратьев.

— Всего в состав ГД избирается 450 депутатов, 225 из них — по федеральным партийным спискам от 10 политических партий и 225 — по одномандатным избирательным округам, — доложил спикер.

В Татарстане — 32 кандидата от 6 политических партий. Также в республике образовано 6 одномандатных округов: Альметьевский, Московский (самый большой по количеству избирателей — 521 тыс. человек), Набережночелнинский (519 тыс.), Нижнекамский, Приволжский и Центральный.

Никита Егоров