В Татарстане закупят муляжи дорожных камер на 10,5 млн рублей

Средства выделены из внебюджетных источников

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане планируют закупить и установить 191 муляжей стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. На эти цели выделено 10,5 млн руб, следует из данных госзакупок.

Согласно документации, стоимость одного муляжа составляет 55 тыс. руб. Средства выделены из внебюджетных источников, срок исполнения контракта — до 31 декабря 2026 года.

Конструкция корпусов идентична шкафам питания комплексов «Автодория 3.0», «АвтоУраган ВСМ-2», «Кордон-М» и «АТОМ-ИС». Муляжи рассчитаны на установку на опорах наружного освещения на высоте от 2 до 4 метров и могут эксплуатироваться при температуре до -50°C.

Ранее сообщалось, что в Татарстане обновили 18 светофоров почти на 126 млн руб. Светофоры теперь объединены в единую систему, собирающую данные о параметрах транспортных потоков.

Алсу Сабирзанова