Ахметов Газинур Абдулович
Строительство, Строительные компании
Общая информация
Родился 3 февраля 1965 г. в Сабинском районе ТАССР.
Образование:
Казанский строительный техникум
Казанский инженерно-строительный институт (специальность «Промышленное гражданское строительство»)
Трудовая деятельность:
С 2007 года возглавляет ООО «Ак таш»
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Переулок Дуслык,8
- Телефон: (843) 294-88-09
- Email: oooaktash@rambler.ru
- Сайт: www.aktash-stroy.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018