Погромы в Ливане глазами очевидца: убитый полицейский, захват МИД и девицы-провокаторы

Колумнист «Реального времени» Анхар Кочнева о протестующих в Бейруте

У беспорядков в Бейруте, которые начались после страшного взрыва, есть свои бенефициары — «фюреры» моноконфессиональных кланов, которые до недавнего времени контролировали Ливан, считает колумнист «Реального времени» Анхар Кочнева», находящаяся в этой арабской стране. В очередной колонке, написанной для нашей интернет-газеты, ближневосточный журналист рассказывает о погромах в городе и столкновениях демонстрантов с силами правопорядка. По ее мнению, страшную трагедию в порту допустили именно представители прежней власти, которые хотят вернуть себе утраченные позиции в стране.

«Трофеи» в министерствах

Во второй половине субботы в самом центре Бейрута начались беспорядки. Группа погромщиков кидала камни, куски витринного стекла и палки в представителей службы правопорядка, а также пыталась громить то, что еще остается от некогда весьма благоустроенной и модной улицы в самом центре перестроенного французами в 1930—1940-е годы старого Бейрута. Кстати, некоторые (надо ж было физику учить!) получили по голове своими собственными палками, не попавшими в стекла и вернувшимися, как бумеранг, к тем, кто их куда-то там посылал.

Вообще, как сообщили местные СМИ, к полуночи за медицинской помощью обратилось уже около 700 участников «мероприятий». Часть из них сама себе виноватая. Часть получила камнем от единомышленников. Часть надышалась слезоточивым газом (мне его за час досталось не так уж много, я работаю без противогаза, но намочила водой антиковидную маску). Я была на месте событий с самого их начала и оставалась там до тех пор, пока еще можно было работать без опасности для здоровья.

Вообще, как сообщили местные СМИ, к полуночи за медицинской помощью обратилось уже около 700 участников «мероприятий»

Все события происходят на нескольких улицах, которые ведут к площади, на которой находится парламент (она уже давно перекрыта бетонными блоками и туда просто так не попасть), резиденция правительства, а также на тех улицах и площадях, где расположились различные министерства и ведомства. Субботний день был нерабочий и сотрудников министерств на месте, конечно же, не было. Поэтому погромщикам удалось ворваться в четыре министерства, оттеснив немногочисленных охранников.

Среди захваченных правительственных зданий — особняк Министерства иностранных дел Ливана, который погромщики объявили штабом «революции 17 октября». Из этого здания силовики их и выкинули в первую очередь. Пусть снова побудут без штаба. МИД страны располагается в одном из исторических особняков, построенном около 100 лет тому назад и являющимся памятником архитектуры. В Министерстве охраны окружающей среды и здании, принадлежащем Ассоциации банков, захватчики устроили поджоги и уничтожили документы. Такого обращения историческое здание (в случае чего) может не вынести.

Многие эксперты уже обратили внимание на тот факт, что в некоторых ведомствах (например, в Министерстве финансов) злоумышленники могут уничтожить ряд важных документов (к примеру, по делам о коррупции или расхищении государственной собственности и т. д.) и что часть «протестующих» может выполнять чей-то конкретный заказ. В целом эти беспорядки направлены на отстранение от власти нового правительства страны, которое как раз и взялось за разгребание многолетних завалов в экономике и других важных сферах, а также за расследование преступлений, совершенных против страны его предшественниками.

В целом эти беспорядки направлены на отстранении от власти нового правительства страны

Моноконфессиональные кланы и их «фюреры»

Да, «подогретые» некоторыми телеканалами погромщики требуют отставки нового правительства. Впрочем, они требуют этого еще с того периода, когда это самое правительство в его нынешнем составе даже не было сформировано. Страной десятилетиями правили полуфеодальные кланы, причем кланы эти моноконфессиональные. В последние годы в стране начали появляться новые партии (как правило, хотя и с исключениями, тоже моноконфессиональные), которые не занимаются «науськиванием» представителей своей религиозной конфессии на остальных граждан страны. Но именно им не хотят отдавать власть политические динозавры ливанской политики. Большим ударом для таких «динозавров», которые давно между собой обо всем договорились и разделили сферы влияния и регионы, стали парламентские выборы, в которых, вопреки традициям, победили вовсе не их представители. Собственно, уже с этого момента и вынашивались планы возвращения во власть тех, кого прогрессивная часть народа уже и видеть больше не может. Но без кого не могут и помыслить государственную власть их собственные сторонники.

Именно эти «динозавры от политики» и допустили ситуацию, когда в порту в течение 6 лет лежали злополучные удобрения. А новое «плохое» правительство, получив 20 июля докладную записку с информацией о наличии в порту опасного вещества, уже 24 июля приняло решение о его передислокации. Но логики в действиях этих «демонстрантов» не ищите — «плохие» те, на кого указал пальцем их «фюрер».

Силы правопорядка пытаются разгонять погромщиков и не допускать их на городские объекты. Вот просто преграждают путь и отпугивают газом. В ответ летят камни, палки, арматура и т. п. А потом экзальтированные девицы верещат на камеру: «Полиция травит нас газом!» То есть пытаются манипулировать общественным мнением: полиция борется с погромщиками, а подобные девицы пытаются представить это полицейским произволом по отношению к ним — приехавшим на дорогих машинах, упакованным в брендовые вещи несчастным ливанским обездоленным. Примерно так же, но не так нагло, в свое время действовали погромщики в Сирии: доставалось по полной программе силовикам, счет убитых «протестантами» шел на десятки и сотни, а мир видел телекартинку, в которой были вовсе не бандиты с оружием и не громилы, а некие «мирные демонстранты». В общем, мы это все уже проходили.

Силы правопорядка пытаются разгонять погромщиков и не допускать их на городские объекты

В Ливане давно уже пора менять законодательство

Когда я работала рядом с «омоновцами» в опустевшем торговом центре (он был построен на месте варварски уничтоженных теми, кто снова рвется во власть древних рынков, на месте которых базары были еще при финикийцах и римлянах), я просила их беречь себя. Ибо, говорила я им, вы — их цель, им надо убить кого-то из вас, чтобы дать повод вам мстить за погибшего товарища. Таким образом погромщики могут пытаться повысить градус агрессии. Вечером случилось именно это: группа погромщиков просто убила одного из силовиков, сбросив его с высоты в лифтовую шахту отеля, который он пытался отстоять и не дать разграбить. Это первый погибший с октября представитель органов правопорядка: до этого как-то обходилось без летальных исходов, хотя буквально каждый второй «омоновец» уже побывал в больнице с тяжелыми (в том числе черепно-мозговыми) травмами. За ночь с субботы на воскресенье травмы получили около 70 силовиков.

Премьер-министр страны Хасан Дияб вчера уже выступил с предложением провести новые выборы в парламент. Что это даст — пока непонятно. Ибо в Ливане давно уже пора менять законодательство, которое искусственно ограничивает «попадание» в Национальную ассамблею (парламент) талантливых парламентариев: закон устанавливает квоты на представителей разных вероисповеданий. А это означает только одно: новый парламент не может качественно отличаться от предыдущих. Смена массовки. При сохранении все той же навязанной еще французами и осточертевшей стране кланово-конфессиональной системы.

К утру ситуация в центре нормализовалась. Сон, как и обед, должен быть по расписанию. Возобновятся ли беспорядки в ночь с воскресенья на понедельник? Увидим.

Анхар Кочнева, фото предоставлены автором