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ООО Ак Таш

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Компания существует на рынке Казани с 2007 года. Основная деятельность — строительство жилой недвижимости, а также объекты общественного и промышленного назначения. Кроме того, компания постоянной основе участвует в реализации государственных программ и является партнером «Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан»

Руководитель — Ахметов Газинур Абдулович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Переулок Дуслык,8
  • Телефон: (843) 294-88-09
  • Email: oooaktash@rambler.ru
  • Сайт: www.aktash-stroy.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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