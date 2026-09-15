Почти 1 тыс. компаний перейдут на налоговый мониторинг в 2027 году

Большинство заявителей представляют нефтеперерабатывающую отрасль, энергетику, пищевую промышленность и IT

Фото: Динар Фатыхов

Число участников налогового мониторинга в России с 2027 года достигнет 938 компаний. Об этом сообщается на сайте федеральной налоговой службы.

ФНС завершила прием заявлений от организаций, планирующих перейти на налоговый мониторинг с 1 января 2027 года. Поступило 80 заявлений от представителей 20 секторов экономики, 37 из них — от групп компаний. Большинство заявителей представляют нефтеперерабатывающую отрасль, энергетику, пищевую промышленность и IT.

Росту числа участников способствует постепенное снижение критериев для перехода и расширение списка компаний, которые могут подключиться к мониторингу без соблюдения этих критериев. Суммовые критерии не распространяются на получателей господдержки, операторов лотерей, группы компаний, государственные и муниципальные учреждения, бывших участников консолидированных групп, а с этого года — правопреемников участника мониторинга при реорганизации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К отдельной категории относятся участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для них переход на налоговый мониторинг обязателен. На 2027 год заявления подали восемь участников СЗПК.

До 1 ноября ФНС проведет комплексную оценку документов, проверит соответствие заявителей требованиям и примет решение о проведении или отказе в налоговом мониторинге по каждой организации.

Ранее сообщалось, что доначисления ФНС крупнейшим налогоплательщикам достигли 16,3 млрд рублей.

Алсу Сабирзанова