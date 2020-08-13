Российские авиаперевозчики пожаловались на резкий скачок топливных цен в аэропортах
Если его не остановить, то цены на билеты поднимутся как минимум на 15%
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта бьет тревогу: на исходе летнего сезона цены на авиакеросин могут подскочить от 18 до 62%. По оценкам авиакомпаний, это может привести к подорожанию билетов как минимум на 15%. Ожидается, что на следующей неделе Минтранс РФ проведет расширенное совещание с руководителями аэропортов и топливными операторами. Между тем «Татнефтьавиасервис», обеспечивающий заправку судов в международном аэропорту «Казань» наряду с двумя альтернативными операторами, повышать цены не планирует, сообщил глава компании.
Обратный билет по большей цене
Последний месяц и без того короткого туристического сезона 2020 года может оказаться сокрушительным для отдыхающих. После снятия карантина многие рванули в отпуск на отечественные курорты, однако возвращение домой может оказаться для них заметно дороже, чем перелет к морю или в горы. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, представляющая интересы 23 авиакомпаний, обеспокоена предстоящим резким ростом цен на авиационный керосин в аэропортах страны. Два дня назад глава АЭВТ Владимир Тосун направил письмо в адрес министра транспорта РФ Евгения Дитриха, в котором просит разобраться в обоснованности заявляемых цен на август — сентябрь 2020 года.
В своем письме АЭВТ предупреждает, что цена авиатоплива по сравнению с июлем может подскочить от 18% до 62% в зависимости от аэропорта отправки воздушного судна.
«Стоимость авиатоплива по сравнению с результатами предыдущих тендеров (июль с. г.) изменилась следующим образом: Кольцово + 62,1%, Домодедово +33,4%, Жуковский (Подмосковье, — прим. ред.) +36%, Санкт- Петербург (Пулково) +18%, Владивосток +20,4%, Благовещенск +21,1%, Иркутск +28,1%, Краснодар +48,4%, Красноярск +48,6%», — приводятся ожидаемые показатели роста.
Добро пожаловать в Казань
Скачкообразная кривая роста цен в регионах основана на результатах закупочных тендеров на поставку топлива, которые авиакомпании провели накануне предстоящего месяца полетов.
При этом Казани в «черном списке» АЭВТ не оказалось. По его словам, российские авиаперевозчики не жаловались на ценовую политику в Татарстане. «Это не сокрытие информации, не тайный сговор, а просто мы пока не знаем какие цены готовится выставить Татарстан», — пояснил Борис Шокуров. По всей видимости, некоторые авиаперевозчики предпочитают заключать прямые контракты с топливозаправщиками и без конкурсных процедур, предположил он.
Возможен рост стоимости билетов на 15%
Ожидаемый рост цен на авиатопливо в регионах может перечеркнуть меры по стабилизации авиационных пассажирских перевозок, считают в АЭВТ. «Столь резкий рост стоимости авиатоплива практически нивелирует все принимаемые Правительством Российской Федерации и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в авиационной отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста, — указывается в письме к главе Минтранса РФ. — Стремительное удорожание стоимости авиатоплива неминуемо приведет к общему ростy стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей».
По оценкам авиаперевозчиков, в случае удорожания топлива на 60% неизбежно повышение цен на авиабилеты как минимум на 15%. «Уже сегодня по мере приближения к дате вылета стоимость билета подскакивает на 10%, а если прибавить к этому топливный рост, пассажиры могут отказаться лететь, — рассуждают представители авиакомпаний. — С другой стороны, те, кто уже находится на курорте, все равно вынуждены будут приобретать билеты по любым ценам. Но лучше этого не допускать».
С отчетом в Минтранс РФ
АЭВТ просит Минэнерго и ФАС России инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах России.
— Если есть основания для повышения, то пусть покажут. Чтобы потом не было претензий к авиакомпаниям, — объясняет цель запроса АЭВТ Борис Шокуров.
При этом он признает, что в этом году на топливном рынке наблюдалась высокая волатильность цен, из-за чего трудно прогнозировать будущие цены. «Но и авиакомпании понесли огромные убытки в 500 млрд рублей, — подчеркивает он. — Три месяца стояли, а затраты на содержание флота не списывались».
В АЭВТ полагают, что на ценовые котировки влияет наличие конкуренции среди топливозаправщиков в аэропорту. «Далеко не в каждом регионе есть альтернативные операторы, — говорит Борис Шокуров. — А если он монополист, то диктует цены перевозчику». Эксперт считает, что ФАС должна обратить внимание на это обстоятельство при изучении ситуации в каждом аэропорту. Ожидается, что на следующей неделе Минтранс РФ проведет расширенное совещание с руководителями аэропортов страны.
Казань снизила цены на 4,3%
— При прилете в международный аэропорт «Казань» наша авиакомпания обслуживается у компании «Татнефтьавиасервис», — сообщил гендиректор татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев.
По его словам, на начало августа цена на авиакеросин здесь оказалась на 4% ниже, чем в июле. «Среди регионов, где мы выполняем полеты, максимальный рост цен оказался в Калининграде — на 17%. Среднее повышение по аэропортам России в пределах 15%», — сообщил он.
В Татарстане «ЮВТ Аэро» работает по прямым договорам с «Татнефтьавиасервисом», уточнил он.
По его словам, не во всех аэропортах можно так договориться: «Где работает единственный заправщик, приходится соглашаться на его условия». На территории казанского аэропорта работает два оператора. Это «Татнефтьавиасервис» , который перестал контролироваться «Татнефтью», и ООО «АВИЭЙШН ЛОДЖИСТИК СЕРВИСЕС» (АЛС). «АО «Международный аэропорт «Казань» не участвует в процессах ценообразования на топливо», — сообщила пресс-служба аэропорта.
По данным сервиса Росавиации, в Казани цены на авиатопливо действительно снизились на 4,3% — до 34,5 тысячи рублей. Ниже только в самарском аэропорту «Курумоч» — от 30 тысяч рублей. Зато в нижнекамском аэропорту «Бегишево» ценник зашкаливает — до 43 тысяч.
Глава «Татнефтьавиасервиса» Михаил Рузаев заверил, что повышать цены в августе не планируется. Хотя сделал оговорку на рыночную конъюнктуру:
— Мы закупаем топливо, как и остальные игроки на бирже, по оптовым ценам. Если ВИНК будут их поднимать, то работать себе в убыток не сможем, — пояснил Рузаев.
По его словам, компания обслуживает порядка 70 авиаперевозчиков, с которыми связана прямыми договорами, а сами цены регистрируются на ЦРТ Росавиации. Он считает, что большой разброс динамики повышения цен связан с тем, что аэропорты делали большие запасы топлива в начале года, когда они оказались самыми высокими, и теперь хотят их отыграть. Сами авиаперевозчики не верят, что ФАС сможет повлиять на ситуацию, так как в прошлом году попытки службы не увенчались успехом.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым