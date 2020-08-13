Российские авиаперевозчики пожаловались на резкий скачок топливных цен в аэропортах

Если его не остановить, то цены на билеты поднимутся как минимум на 15%

Фото: Максим Платонов

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта бьет тревогу: на исходе летнего сезона цены на авиакеросин могут подскочить от 18 до 62%. По оценкам авиакомпаний, это может привести к подорожанию билетов как минимум на 15%. Ожидается, что на следующей неделе Минтранс РФ проведет расширенное совещание с руководителями аэропортов и топливными операторами. Между тем «Татнефтьавиасервис», обеспечивающий заправку судов в международном аэропорту «Казань» наряду с двумя альтернативными операторами, повышать цены не планирует, сообщил глава компании.

Обратный билет по большей цене

Последний месяц и без того короткого туристического сезона 2020 года может оказаться сокрушительным для отдыхающих. После снятия карантина многие рванули в отпуск на отечественные курорты, однако возвращение домой может оказаться для них заметно дороже, чем перелет к морю или в горы. Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, представляющая интересы 23 авиакомпаний, обеспокоена предстоящим резким ростом цен на авиационный керосин в аэропортах страны. Два дня назад глава АЭВТ Владимир Тосун направил письмо в адрес министра транспорта РФ Евгения Дитриха, в котором просит разобраться в обоснованности заявляемых цен на август — сентябрь 2020 года.

В своем письме АЭВТ предупреждает, что цена авиатоплива по сравнению с июлем может подскочить от 18% до 62% в зависимости от аэропорта отправки воздушного судна.

«Стоимость авиатоплива по сравнению с результатами предыдущих тендеров (июль с. г.) изменилась следующим образом: Кольцово + 62,1%, Домодедово +33,4%, Жуковский (Подмосковье, — прим. ред.) +36%, Санкт- Петербург (Пулково) +18%, Владивосток +20,4%, Благовещенск +21,1%, Иркутск +28,1%, Краснодар +48,4%, Красноярск +48,6%», — приводятся ожидаемые показатели роста.

Добро пожаловать в Казань

Скачкообразная кривая роста цен в регионах основана на результатах закупочных тендеров на поставку топлива, которые авиакомпании провели накануне предстоящего месяца полетов.

— Эти данные мы получили непосредственно от авиакомпаний, которым предстоит заключать краткосрочные договора — на месяц — по обеспечению летной программы топливом, — рассказал «Реальному времени» представитель АЭВТ Борис Шокуров. — Почему так сильно различаются ценовые показатели от региона к региону? Вот мы и просим разобраться Минэнерго и ФАС в том, насколько обоснованно повышение.

При этом Казани в «черном списке» АЭВТ не оказалось. По его словам, российские авиаперевозчики не жаловались на ценовую политику в Татарстане. «Это не сокрытие информации, не тайный сговор, а просто мы пока не знаем какие цены готовится выставить Татарстан», — пояснил Борис Шокуров. По всей видимости, некоторые авиаперевозчики предпочитают заключать прямые контракты с топливозаправщиками и без конкурсных процедур, предположил он.

Возможен рост стоимости билетов на 15%

Ожидаемый рост цен на авиатопливо в регионах может перечеркнуть меры по стабилизации авиационных пассажирских перевозок, считают в АЭВТ. «Столь резкий рост стоимости авиатоплива практически нивелирует все принимаемые Правительством Российской Федерации и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в авиационной отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста, — указывается в письме к главе Минтранса РФ. — Стремительное удорожание стоимости авиатоплива неминуемо приведет к общему ростy стоимости услуг воздушной перевозки для конечных потребителей».

По оценкам авиаперевозчиков, в случае удорожания топлива на 60% неизбежно повышение цен на авиабилеты как минимум на 15%. «Уже сегодня по мере приближения к дате вылета стоимость билета подскакивает на 10%, а если прибавить к этому топливный рост, пассажиры могут отказаться лететь, — рассуждают представители авиакомпаний. — С другой стороны, те, кто уже находится на курорте, все равно вынуждены будут приобретать билеты по любым ценам. Но лучше этого не допускать».

Ожидается, что на следующей неделе Минтранс РФ проведет расширенное совещание с руководителями аэропортов страны. Фото Humanitas2016 / wikipedia.org

С отчетом в Минтранс РФ

АЭВТ просит Минэнерго и ФАС России инициировать проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах России.

— Если есть основания для повышения, то пусть покажут. Чтобы потом не было претензий к авиакомпаниям, — объясняет цель запроса АЭВТ Борис Шокуров.

При этом он признает, что в этом году на топливном рынке наблюдалась высокая волатильность цен, из-за чего трудно прогнозировать будущие цены. «Но и авиакомпании понесли огромные убытки в 500 млрд рублей, — подчеркивает он. — Три месяца стояли, а затраты на содержание флота не списывались».

В АЭВТ полагают, что на ценовые котировки влияет наличие конкуренции среди топливозаправщиков в аэропорту. «Далеко не в каждом регионе есть альтернативные операторы, — говорит Борис Шокуров. — А если он монополист, то диктует цены перевозчику». Эксперт считает, что ФАС должна обратить внимание на это обстоятельство при изучении ситуации в каждом аэропорту. Ожидается, что на следующей неделе Минтранс РФ проведет расширенное совещание с руководителями аэропортов страны.

Казань снизила цены на 4,3%

— При прилете в международный аэропорт «Казань» наша авиакомпания обслуживается у компании «Татнефтьавиасервис», — сообщил гендиректор татарстанской авиакомпании «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев.

По его словам, на начало августа цена на авиакеросин здесь оказалась на 4% ниже, чем в июле. «Среди регионов, где мы выполняем полеты, максимальный рост цен оказался в Калининграде — на 17%. Среднее повышение по аэропортам России в пределах 15%», — сообщил он.

В Татарстане «ЮВТ Аэро» работает по прямым договорам с «Татнефтьавиасервисом», уточнил он.

— Но мы и сами внимательно следим за динамикой цен на рынке и, если замечаем, что неоправданно завышают, требуем приведения к общерыночным значениям, — отметил Трубаев. — Но можем и уйти к альтернативному заправщику.

По его словам, не во всех аэропортах можно так договориться: «Где работает единственный заправщик, приходится соглашаться на его условия». На территории казанского аэропорта работает два оператора. Это «Татнефтьавиасервис» , который перестал контролироваться «Татнефтью», и ООО «АВИЭЙШН ЛОДЖИСТИК СЕРВИСЕС» (АЛС). «АО «Международный аэропорт «Казань» не участвует в процессах ценообразования на топливо», — сообщила пресс-служба аэропорта.

По данным сервиса Росавиации, в Казани цены на авиатопливо действительно снизились на 4,3% — до 34,5 тысячи рублей. Ниже только в самарском аэропорту «Курумоч» — от 30 тысяч рублей. Зато в нижнекамском аэропорту «Бегишево» ценник зашкаливает — до 43 тысяч.

Глава «Татнефтьавиасервиса» Михаил Рузаев заверил, что повышать цены в августе не планируется. Хотя сделал оговорку на рыночную конъюнктуру:

— Мы закупаем топливо, как и остальные игроки на бирже, по оптовым ценам. Если ВИНК будут их поднимать, то работать себе в убыток не сможем, — пояснил Рузаев.

По его словам, компания обслуживает порядка 70 авиаперевозчиков, с которыми связана прямыми договорами, а сами цены регистрируются на ЦРТ Росавиации. Он считает, что большой разброс динамики повышения цен связан с тем, что аэропорты делали большие запасы топлива в начале года, когда они оказались самыми высокими, и теперь хотят их отыграть. Сами авиаперевозчики не верят, что ФАС сможет повлиять на ситуацию, так как в прошлом году попытки службы не увенчались успехом.