Крупнейшие иностранные инвесторы Татарстана «окопались» в офшорах Кипра и в Голландии

Аналитика «Реального времени»: в какие сферы и откуда в республику и ПФО поступают деньги из-за рубежа

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», денонсация налогового соглашения с Кипром и Нидерландами может сказаться на притоке иностранных инвестиций в Татарстан. Как оказалось, именно из этих стран течет в республику основная масса «забугорных» денег. В других регионах России ситуация отличается: в Самарской области, например, большая часть инвестиций — из стран бывшего СССР, а основной род деятельности компаний, «подкрепляемых» деньгами из-за рубежа, — не обрабатывающие производства, как в Татарстане, а фирмы, связанные с недвижимостью. При этом в 2019 году Татарстан привлек довольно большой объем инвестиций по сравнению с соседями.

Около четверти общих инвестиций в Татарстан пришлись на 2019 год

Согласно статистическим данным, прямые инвестиции в Россию на 1 января 2020 года составили 585,8 млрд долларов США. Это цифры, которые характеризуют показатель вложений в Россию, за исключением вывода средств из страны, поэтому в зависимости от года и региона показатель может быть и отрицательным. Это будет в случае, если инвесторы забрали свой капитал или изъяли деньги из долговых инструментов.

Год назад аналогичный показатель составлял 497,4 млрд долларов. Для наглядности, чтобы понять, что происходило именно в 2019 году, мы вычли из нынешних цифр результат на 1 января 2019 года. Получившийся показатель можно назвать «сальдо прямых инвестиций за год в Россию». Он равен 88,4 млрд долларов — это та сумма, которая в чистом виде была инвестирована в страну из-за рубежа, выведенные деньги отсюда уже вычтены.

По показателю сальдо за 2019 год Татарстан оказался на 16-м месте среди регионов России с 589 млн долларов (общий объем прямых инвестиций в регион на начало 2020 года составлял 2,26 млрд долларов — по этому показателю республика лишь 25-я). Регион занял место между Кемеровской областью и Ханты-Мансийским автономным округом.

При этом в обоих этих регионах (как и вообще в 15 регионах, где сальдо за год оказалось больше, чем в Татарстане) общий объем инвестиций за все время больше, чем в Татарстане. Из этого можно сделать вывод, что 2019 год стал для Татарстана довольно успешным — за этот период в регион инвестировали около четверти из общего объема иностранных инвестиций за все время. Лучше этот показатель, например, у Тюменской и Калининградской области (сальдо составило 32% и 95% от общего объема инвестиций за все время), Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) — 41% и 36%.

Прямые инвестиции в Российскую Федерацию, млн долларов США

Субъект Российской Федерации 01.01.2020 г. 01.01.2019 г.







Всего Участие в капитале Долговые инструменты Всего Участие в капитале Долговые инструменты Сальдо за год - всего Сальдо за год - участие в капитале Сальдо за год - долговые инструменты Доля сальдо за 2019 год от общего объема инвестиций РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

в том числе: 585 814 436 467 149 347 497 366 356 688 140 678 88 448 79 779 8 669 15% г. Москва 260 193 177 275 82 919 222 956 140 121 82 835 37 237 37 154 83 14% Тюменская область 57 346 41 084 16 261 39 227 28 610 10 617 18 118 12 475 5 644 32% Калининградская область 14 495 14 253 243 768 499 269 13 727 13 753 -26 95% Ямало-Ненецкий автономный округ 36 586 25 032 11 554 26 065 16 626 9 439 10 521 8 406 2 114 29% Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 17 098 12 672 4 426 10 081 9 181 900 7 017 3 491 3 526 41% Свердловская область 16 218 15 819 400 10 451 10 042 409 5 767 5 777 -10 36% г. Санкт-Петербург 24 817 17 611 7 205 19 183 11 996 7 187 5 634 5 616 18 23% Московская область 21 064 16 754 4 309 16 985 12 458 4 527 4 078 4 296 -218 19% Вологодская область 12 627 9 211 3 415 10 290 8 233 2 057 2 336 978 1 359 19% Челябинская область 9 415 7 363 2 052 8 152 6 913 1 239 1 262 450 813 13% Ленинградская область 6 000 4 448 1 552 5 058 3 470 1 588 941 977 -36 16% Калужская область 4 013 3 074 939 3 126 2 104 1 022 887 970 -83 22% Приморский край 3 269 1 911 1 358 2 428 1 243 1 185 841 668 173 26% Пермский край 3 011 2 373 638 2 356 1 065 1 291 655 1 308 -653 22% Кемеровская область - Кузбасс 3 829 1 788 2 041 3 210 1 603 1 607 619 185 435 16% Республика Татарстан (Татарстан) 2 261 1 856 404 1 671 748 923 589 1 109 -519 26% Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3 661 3 380 281 3 081 2 803 278 581 578 3 16% Костромская область 1 978 1 934 45 1 469 1 404 65 509 530 -21 26% Забайкальский край 1 487 1 029 458 1 045 555 490 442 474 -33 30% Иркутская область 1 360 1 132 228 961 850 110 399 281 118 29% Новгородская область 2 921 2 874 47 2 537 2 463 74 384 411 -27 13% Республика Саха (Якутия) 2 503 1 418 1 085 2 268 1 141 1 126 236 277 -41 9% Волгоградская область 1 300 1 019 281 1 080 831 249 221 188 32 17% Амурская область 966 904 62 761 696 65 206 208 -3 21% Нижегородская область 2 777 2 216 561 2 574 1 912 662 203 304 -100 7% Новосибирская область 1 938 1 724 214 1 752 1 453 298 186 271 -84 10% Омская область 728 635 93 574 490 83 155 145 10 21% Тульская область 1 619 1 051 569 1 468 852 616 151 199 -47 9% Чукотский автономный округ 373 361 13 234 231 3 139 130 10 37% Орловская область 500 488 12 361 353 8 139 135 4 28% Оренбургская область 636 503 133 532 393 139 105 110 -5 16% Республика Тыва 63 - 19 81 - 41 - 123 83 103 105 -1 165% Ростовская область 1 162 821 340 1 063 616 447 98 205 -107 8% Ивановская область 307 286 21 217 190 27 90 96 -7 29% Ставропольский край 481 403 78 403 260 143 78 143 -65 16% Еврейская автономная область 218 97 120 153 59 93 65 38 27 30% Тамбовская область 119 76 43 56 19 37 63 57 6 53% Тверская область 506 378 128 446 306 140 59 72 -13 12% Краснодарский край 4 762 3 313 1 449 4 707 4 205 502 55 -892 947 1% Республика Бурятия 301 18 283 246 22 224 55 -4 58 18% Саратовская область 492 278 214 442 226 216 49 52 -3 10% Смоленская область 418 342 76 369 277 92 49 65 -16 12% Ульяновская область 379 308 71 330 249 81 49 59 -10 13% Пензенская область 266 94 172 218 79 140 47 15 32 18% Рязанская область 318 269 49 274 214 61 44 55 -11 14% Курская область 214 199 15 171 155 16 43 44 -1 20% Республика Коми 1 113 821 291 1 075 788 288 37 34 4 3% Республика Карелия 204 142 63 170 123 47 35 19 16 17% Республика Хакасия 354 81 274 325 41 284 29 40 -11 8% Камчатский край 229 184 45 202 161 41 27 23 4 12% Псковская область 99 73 26 83 57 27 15 16 -1 16% Липецкая область 14 153 12 035 2 118 14 138 12 049 2 089 15 -14 29 0% Алтайский край 119 96 23 108 84 24 12 12 -0 10% Республика Марий Эл 34 34 1 27 26 1 7 7 -0 21% Республика Дагестан 46 35 10 41 29 11 5 6 -1 11% Республика Адыгея (Адыгея) 126 74 51 121 64 57 5 10 -5 4% Республика Крым - 7 - 17 10 - 11 - 20 10 4 4 1 -63% Курганская область 34 31 3 32 29 3 2 2 -0 5% Республика Калмыкия 8 1 7 7 1 6 1 0 1 11% Чеченская Республика 6 6 0 5 5 0 1 1 0 16% Мурманская область 100 43 57 99 40 59 1 3 -2 1% Кабардино-Балкарская Республика 3 2 2 2 1 2 1 1 -0 24% Республика Ингушетия 3 3 0 3 2 0 0 0 -0 9% г. Севастополь 32 32 0 33 33 0 -1 -1 -0 -3% Магаданская область 7 - 2 9 10 0 10 -3 -2 -2 -47% Владимирская область 511 372 140 515 370 145 -4 1 -5 -1% Республика Алтай 102 102 1 108 107 0 -6 -6 0 -6% Карачаево-Черкесская Республика 1 1 - 7 0 7 -6 0

-1144% Республика Северная Осетия - Алания 8 6 2 15 5 10 -7 1 -7 -85% Ярославская область 763 370 393 770 353 418 -7 18 -25 -1% Кировская область 116 34 82 125 33 91 -9 1 -10 -7% Республика Башкортостан 858 669 189 867 576 290 -9 92 -101 -1% Астраханская область 327 164 164 339 178 162 -12 -14 2 -4% Удмуртская Республика 410 256 155 427 196 231 -17 60 -77 -4% Брянская область 30 15 15 66 46 20 -36 -31 -4 -118% Воронежская область 858 698 160 896 710 186 -38 -12 -26 -4% Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 861 473 389 904 359 545 -43 113 -157 -5% Республика Мордовия - 189 - 191 3 - 139 - 142 3 -49 -49 0 26% Томская область 126 - 232 358 183 - 179 362 -57 -52 -5 -45% Хабаровский край 647 362 285 737 162 575 -89 200 -289 -14% Чувашская Республика - Чувашия - 523 - 527 4 - 413 - 502 89 -110 -25 -85 21% Ненецкий автономный округ - 368 - 371 2 - 133 - 245 112 -236 -126 -110 64% Белгородская область 1 199 381 817 1 476 326 1 150 -277 56 -333 -23% Архангельская область 493 102 391 772 114 657 -279 -13 -266 -57% Красноярский край 26 262 15 489 10 773 27 289 18 719 8 570 -1 027 -3 230 2 203 -4% Самарская область 2 956 2 529 427 4 709 4 239 469 -1 752 -1 710 -42 -59% Сахалинская область 63 988 62 983 1 006 69 271 68 269 1 002 -5 283 -5 287 3 -8% Забайкальский край - - - - - -







Республика Бурятия - - - - - -







Республика Крым - - - - - -







г. Севастополь - - - - - -









В Татарстан за год вложили более полумиллиарда долларов



Инвестиции за все время в регионы Приволжского федерального округа на начало 2020 года составили 13,5 млрд долларов — это лишь 2,3% от общих иностранных вложений в Россию. Татарстан по своему округу находится на 4-м месте с 2,26 млрд долларов. Впереди оказались крупнейшие «ненациональные» регионы ПФО: Пермский край с 3,01 млрд, Самарская область с 2,96 млрд и Нижегородская область с 2,78 млрд.

При этом по годовому сальдо за 2019 год Татарстан — на втором месте в ПФО. Сальдо прямых инвестиций в регион составило 589 млн долларов — это та сумма, которую инвестировали в регион (за вычетом вывода средств) в 2019 году. Лидер — Пермский край с 655 млн долларов, то есть сюда вложили больше всего денег и за весь срок, и конкретно за 2019 год.

Некоторые соседи Татарстана за год увеличили объем прямых инвестиций довольно значительно: Нижегородская область, например, на 203 млн долларов, а некоторые — совсем ненамного. К примеру, в Марий Эл показатель вырос на 7 миллионов.

Кроме того, что характерно, некоторые соседи снизили сумму прямых инвестиций: Башкортостан и Кировская область — на 9 миллионов, Чувашия — вообще на 110 миллионов. Рекордсменом по снижению объема прямых инвестиций в округе стала Самарская область — тут показатель снизился на 1,75 млрд долларов. Причем в основном это обусловлено отрицательным сальдо участия в капитале — на 1,71 млрд долларов, а не снижением инвестиций в долговые инструменты. В остальных регионах в основном отрицательное сальдо по долговым инструментам (займам и кредитам), а не участию в капитале.

Прямые инвестиции в регионы ПФО, млн долларов США

Субъект Российской Федерации 01.01.2020 г. 01.01.2019 г.





Всего Участие в капитале Долговые инструменты Всего Участие в капитале Долговые инструменты Сальдо за год - всего Сальдо за год - участие в капитале Сальдо за год - долговые инструменты РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

в том числе: 585 814 436 467 149 347 497 366 356 688 140 678 88 448 79 779 8 669 ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 13 484 10 430 3 054 13 724 9 098 4 626 -240 1 332 -1 572 Пермский край 3 011 2 373 638 2 356 1 065 1 291 655 1 308 -653 Самарская область 2 956 2 529 427 4 709 4 239 469 -1 752 -1 710 -42 Нижегородская область 2 777 2 216 561 2 574 1 912 662 203 304 -100 Республика Татарстан (Татарстан) 2 261 1 856 404 1 671 748 923 589 1 109 -519 Республика Башкортостан 858 669 189 867 576 290 -9 92 -101 Оренбургская область 636 503 133 532 393 139 105 110 -5 Саратовская область 492 278 214 442 226 216 49 52 -3 Удмуртская Республика 410 256 155 427 196 231 -17 60 -77 Ульяновская область 379 308 71 330 249 81 49 59 -10 Пензенская область 266 94 172 218 79 140 47 15 32 Кировская область 116 34 82 125 33 91 -9 1 -10 Республика Марий Эл 34 34 1 27 26 1 7 7 -0 Республика Мордовия - 189 - 191 3 - 139 - 142 3 -49 -49 0 Чувашская Республика - Чувашия - 523 - 527 4 - 413 - 502 89 -110 -25 -85

Почти везде иностранцев интересуют обрабатывающие производства, а в Самаре — недвижимость



Основная сфера, интересующая иностранный капитал в Татарстане, судя по статистике, — обрабатывающие производства. На них пришлось 1,42 млрд долларов из 2,26 млрд долларов общих инвестиций в республику. Еще три сферы получили заметно меньше, но примерно равную сумму. Финансовая и страховая деятельность получила 261 млн долларов инвестиций, добыча полезных ископаемых — 216 млн долларов, а 218 млн — оптовая и розничная торговля. Что примечательно — год назад в торговлю было вложено только 27 млн долларов иностранного капитала, так что это — один из прорывов года. В целом почти ни в одной из отраслей инвестиции за год не уменьшились, исключением стала только категория «Транспортировка и хранение», но тут снижение составило лишь 1 млн долларов — крайне небольшая сумма в контексте общих инвестиций в регион.

Обрабатывающие производства — лидер по внешним инвестициям в большинстве регионов Приволжского федерального округа. В частности, они находятся на первом месте в Нижегородской области, Пермском крае, Кировской области, Марий Эл, Саратовской области, Ульяновской области. Инвестиции в эту отрасль не снизились почти нигде, но стоит отметить заметное исключение — показавшую рекорды снижения объема инвестиций Самарскую область.

Обусловлена эта ситуация, видимо, прекращением участия в капитале как раз в компании, связанной с обрабатывающими производствами, — показатель снизился на 1,94 млрд долларов, что даже больше, чем общее снижение показателя инвестиций. Отчасти он «отбивается» ростом участия иностранного капитала в компаниях, связанных с неожиданной отраслью, вышедшей в регионе на первое место, — «деятельностью по операциям с недвижимым имуществом», на 204 млн долларов. Всего в эту отрасль в регионе вложено на данный момент 1,7 млрд долларов.

В других регионах лидеры отличаются. В Башкортостане, к примеру, в лидерах с 250 млн долларов инвестиций — профессиональная, научная и техническая деятельность. В Пензенской области 125 млн долларов вложено в сельское, лесное хозяйство, охоту и рыболовство.

Прямые инвестиции в регионы ПФО по инструментам и видам экономической деятельности, млн долларов США

Субъект Российской Федерации / вид экономической деятельности предприятия прямого инвестирования (прямого инвестора) 01.01.2020 г. 01.01.2019 г.





Всего Участие в капитале Долговые инструменты Всего Участие в капитале Долговые инструменты Сальдо за год - всего Сальдо за год - участие в капитале Сальдо за год - долговые инструменты РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

в том числе: 585 814 436 467 149 347 497 366 356 688 140 678 8844812% 7977902% 866909% ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 13 484 10 430 3 054 13 724 9 098 4 626 -24030% 133193% -157223% Кировская область 116 34 82 125 33 91 -868% 110% -977% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 24 24 - 21 21 - 305% 305%

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ - - - - - -





ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 64 - 17 81 39 - 35 74 2543% 1812% 731% Не распределено по видам экономической деятельности 27 27 0 65 47 17 -3716% -2008% -1708% Нижегородская область 2 777 2 216 561 2 574 1 912 662 20328% 30365% -10037% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 1 - 1 - - -





ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 17 - 17 16 - 16 89%

89% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ - - - - - -





ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 99 41 58 106 49 57 -643% -770% 127% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 4 - 4 - - -





ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 6 - 6 8 - 8 -177%

-177% ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 2 002 1 678 323 1 832 1 473 359 16960% 20524% -3564% ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ - - - - - -





СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО 1 - 1 1 - 1 0%

0% СТРОИТЕЛЬСТВО 54 25 29 40 - 40 1329%

-1171% ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 176 141 35 130 97 33 4584% 4350% 234% ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 88 - 88 - - -





Не распределено по видам экономической деятельности 330 330 - 441 293 149 -11102% 3761%

Оренбургская область 636 503 133 532 393 139 10455% 10971% -516% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 91 91 - 78 78 - 1270% 1270%

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 12 - 12 11 - 11 57%

57% ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 418 302 117 365 246 119 5305% 5561% -255% ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 6 6 - - 24 - 24 - 3009% 3009%

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 1 - 1 1 - 1 -1%

-1% Не распределено по видам экономической деятельности 109 104 5 101 93 8 813% 1130% -318% Пензенская область 266 94 172 218 79 140 4737% 1495% 3242% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 2 2 - 2 2 - 36% 36%

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 64 64 - 52 52 - 1148% 1148%

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО 125 - 125 82 - 82 4304%

4304% Не распределено по видам экономической деятельности 75 27 47 82 24 58 -752% 310% -1062% Пермский край 3 011 2 373 638 2 356 1 065 1 291 65531% 130840% -65310% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ - - - - - -





ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ - - - - - -





ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 52 52 - 52 52 - -76% -76%

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 49 49 - 104 104 - -5516% -5516%

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 61 61 - 54 54 - 730% 730%

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ - - - - - -





ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 1 953 1 953 - 746 746 - 120698% 120698%

СТРОИТЕЛЬСТВО 56 47 9 9 - 9 4724%

-6% ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 3 3 - 20 20 - -1745% -1745%

Не распределено по видам экономической деятельности 837 208 629 1 370 88 1 282 -53284% 12019% -65303% Республика Башкортостан 858 669 189 867 576 290 -884% 9227% -10111% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 131 131 1 111 111 1 2006% 2008% -2% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 250 243 7 201 194 7 4933% 4922% 11% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ - - - - - -





ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ - - - 14 - 14





ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 171 42 128 269 52 217 -9816% -977% -8839% ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ - - - - - -





СТРОИТЕЛЬСТВО 2 - 2 2 - 2 -1%

-1% ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 108 92 15 16 - 16 9122%

-91% Не распределено по видам экономической деятельности 196 160 36 253 220 34 -5756% -5939% 183% Республика Марий Эл 34 34 1 27 26 1 710% 728% -18% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 7 7 - 7 7 - 86% 86%

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 26 26 0 20 20 0 645% 642% 3% Не распределено по видам экономической деятельности 1 - 1 1 - 1 -20%

-20% Республика Мордовия - 189 - 191 3 - 139 - 142 3 -4921% -4942% 21% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 5 5 - 4 4 - 54% 54%

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА - - - - - -





Не распределено по видам экономической деятельности - 194 - 196 3 - 144 - 146 3 -4975% -4996% 21% Республика Татарстан (Татарстан) 2 261 1 856 404 1 671 748 923 58936% 110857% -51921% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 1 - 1 1 - 1 -1%

-1% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 29 29 - 23 23 - 680% 680%

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 5 - 5 4 - 4 43%

43% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 261 261 0 210 210 0 5171% 5171% 1% ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 216 216 - 208 208 - 758% 758%

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 1 421 1 108 312 1 104 271 833 31687% 83789% -52100% ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ - - - - - -





СТРОИТЕЛЬСТВО 7 - 7 2 - 2 566%

566% ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 218 216 2 27 25 2 19061% 19079% -18% ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 0 - 0 1 - 1 -112%

-112% Не распределено по видам экономической деятельности 102 26 77 91 12 80 1083% 1382% -299% Самарская область 2 956 2 529 427 4 709 4 239 469 -175225% -171048% -4176% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ - - - - - -





ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 1 696 1 696 - 1 524 1 492 32 17151% 20366%

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ - - - - - -





ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ - - - - - -





ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 817 550 267 2 744 2 490 255 -192692% -193925% 1234% ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 166 151 15 14 - 14 15187%

94% ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 42 42 - 54 54 - -1235% -1235%

Не распределено по видам экономической деятельности 236 90 146 372 204 168 -13635% -11347% -2288% Саратовская область 492 278 214 442 226 216 4949% 5224% -275% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 2 2 - 1 1 - 62% 62%

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 19 - 19 16 - 16 283%

283% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 7 - 7 8 - 8 -183%

-183% ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 14 - 14 15 - 15 -87%

-87% ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 273 144 129 229 100 129 4471% 4389% 82% ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ - - - - - -





СТРОИТЕЛЬСТВО 56 24 32 24 - 24 3202%

837% ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 0 - 0 2 2 0 -182%

0% Не распределено по видам экономической деятельности 121 108 12 147 122 24 -2616% -1410% -1206% Удмуртская Республика 410 256 155 427 196 231 -1701% 5960% -7661% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 10 10 - 4 4 - 535% 535%

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ - - - - - -





ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ - - - - - -





ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 2 - 2 17 15 2 -1544%

2% Не распределено по видам экономической деятельности 399 246 153 406 176 230 -693% 6970% -7662% Ульяновская область 379 308 71 330 249 81 4885% 5918% -1032% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 28 28 - 20 20 - 792% 792%

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 315 247 69 286 213 73 2970% 3360% -390% Не распределено по видам экономической деятельности 36 34 2 25 16 8 1123% 1766% -643% Чувашская Республика - Чувашия - 523 - 527 4 - 413 - 502 89 -10963% -2513% -8450% ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 15 15 - 14 14 - 184% 184%

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА - 556 - 556 - - 528 - 528 - -2841% -2841%

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ - - - - - -





Не распределено по видам экономической деятельности 17 13 4 101 12 89 -8306% 144% -8450%

Основные инвесторы — «свои» через офшоры?



Судя по данным о странах, из которых поступают инвестиции, речь идет скорее об офшорах, чем о реальных деньгах из-за рубежа. Почти во всех регионах первые места у стран, в которых «принято» регистрировать компании. К примеру, абсолютный лидер по инвестициям в Татарстан — как ни странно, Нидерланды. Страна, которая, казалось бы, слабо связана с регионом, инвестировала сюда 783 млн долларов. Однако страна, находящаяся на втором месте, может объяснить эту ситуацию. Страна эта — Кипр с 431 млн долларов. Судя по всему, речь идет именно об офшорных компаниях, именно они и «вливают» сюда деньги. И лишь третье место по инвестициям в Татарстан занимает, похоже, реальный инвестор — Германия с 276 млн долларов. Четвертое — вообще у загадочного и далекого Белиза со 116 млн долларов, также являющегося известной офшорной зоной. Маленькая страна находится в Центральной Америке.

Одна из самых известных в России офшорных зон — Кипр — занимает первое место по инвестициям в соседний Башкортостан. Его инвестиции составляют 620 млн долларов, у Нидерландов всего 45 млн долларов, а на третьем месте располагается Австрия с 41 млн долларов.

Кипр занимает первое место по инвестициям и в Пермский край с 1,9 млрд долларов. А вот в Нижегородскую область инвестиции шли в основном из Германии — 664 млн долларов. Почти столько же — 599 млн долларов — инвестировали с Кипра, а 429 млн долларов — из Нидерландов. Другая ситуация в Самарской области — основные инвесторы сюда — ближайшие соседи. В частности, Украина инвестировала в область 691 млн долларов, а на втором месте — Узбекистан с 510 млн. Замыкает тройку Франция с 324 млн долларов.

Прямые инвестиции в регионы ПФО по странам-партнерам, млн долларов США

Субъект Российской Федерации / страна прямого инвестора (прямого инвестирования) 01.01.2020 г. Всего Участие в капитале Долговые инструменты Кировская область 116 34 82 АЗЕРБАЙДЖАН 3 3 - АРМЕНИЯ 0 0 - БЕЛАРУСЬ 8 8 - БОЛГАРИЯ 0 0 - ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 1 1 - ВЬЕТНАМ 0 0 - ГЕРМАНИЯ - - - ГЕРНСИ - - - ГОНКОНГ - - - ГРУЗИЯ 1 1 - ДАНИЯ 0 0 - ИЗРАИЛЬ 0 0 - ИНДИЯ 0 0 - ИРЛАНДИЯ 0 0 - ИСПАНИЯ 0 0 - КАЗАХСТАН 2 2 - КИПР 52 52 - КИРГИЗИЯ 0 0 - КИТАЙ 0 0 - ЛАТВИЯ 1 1 - ЛИТВА - - - МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 - НОРВЕГИЯ - - - ПОЛЬША 0 0 - СЕЙШЕЛЫ 1 1 - СЕРБИЯ 0 0 - СЛОВАКИЯ - - - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО - - - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0 0 - ТАДЖИКИСТАН 0 0 - ТУРКМЕНИЯ 0 0 - ТУРЦИЯ 0 0 - УЗБЕКИСТАН 1 1 - УКРАИНА 5 5 - ФРАНЦИЯ 0 0 - ШВЕЙЦАРИЯ - - - ШВЕЦИЯ - - - ЭСТОНИЯ 0 0 - Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 40 - 41 82 Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 0 0 0 Восточная Азия - - - Восточная Европа 1 - 1 Западная Европа 56 - 3 59 Северная Америка 0 - 0 Северная Европа - 42 - 47 5 Центральная Азия - - - Южная Азия 0 0 - Южная Европа 26 9 17 Прочие - - -







Нижегородская область 2 777 2 216 561 АБХАЗИЯ - - - АВСТРАЛИЯ 0 0 - АВСТРИЯ 112 112 - АЗЕРБАЙДЖАН 3 3 - АЛБАНИЯ - - - АНГИЛЬЯ 0 0 - АРМЕНИЯ 3 3 - БЕЛАРУСЬ 2 2 - БЕЛИЗ 0 0 - БОЛГАРИЯ 0 0 - БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 0 0 - ВЕНГРИЯ 0 0 - ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 9 1 8 ВЬЕТНАМ 0 0 - ГЕРМАНИЯ 664 429 235 ГОНКОНГ - - - ГРУЗИЯ 0 0 - ЕГИПЕТ 0 0 - ЗАМБИЯ - - - ИЗРАИЛЬ 1 1 - ИНДИЯ 0 0 - ИНДОНЕЗИЯ - - - ИРЛАНДИЯ - - - ИСЛАНДИЯ - - - ИСПАНИЯ 10 10 - ИТАЛИЯ - - - КАЗАХСТАН 9 7 2 КАНАДА - - - КИПР 599 498 102 КИРГИЗИЯ 1 1 - КИТАЙ 0 0 - ЛАТВИЯ 0 0 - ЛИВАН - - - ЛИТВА 1 1 - ЛИХТЕНШТЕЙН - - - ЛЮКСЕМБУРГ 77 77 - МАЛАЙЗИЯ - - - МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 1 1 - Международные организации и институты - - - НИДЕРЛАНДЫ 429 429 - НОРВЕГИЯ - - - ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - - - ПЕРУ - - - ПОЛЬША 4 4 - ПОРТУГАЛИЯ 0 0 - РУМЫНИЯ - - - СИНГАПУР - - - СЛОВАКИЯ - - - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0 0 - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0 0 - ТАДЖИКИСТАН 1 1 - ТУРКМЕНИЯ 0 0 - ТУРЦИЯ 1 1 1 УЗБЕКИСТАН 3 3 - УКРАИНА 8 8 - ФИНЛЯНДИЯ - - - ФРАНЦИЯ 62 45 17 ЧЕРНОГОРИЯ 0 0 - ЧЕХИЯ 2 0 2 ШВЕЙЦАРИЯ - - - ЭСТОНИЯ 0 0 - ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ - - - Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 775 580 195 Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 71 67 3 Восточная Азия 56 56 0 Восточная Европа 0 - 0 Западная Европа 387 220 167 Микронезия - - - Северная Америка 10 - 10 Северная Европа 67 63 3 Страны Карибского Бассейна 72 72 - Центральная Америка - - - Юго-Восточная Азия - - - Южная Америка - - - Южная Европа 97 86 11 Прочие 16 16 - Оренбургская область 636 503 133 АВСТРИЯ 0 0 - АЗЕРБАЙДЖАН 2 2 - АРМЕНИЯ 3 3 - АФГАНИСТАН 0 0 - БЕЛАРУСЬ 1 1 - БЕЛИЗ 2 2 - БЕЛЬГИЯ - - - БОЛГАРИЯ 0 0 - БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА - - - ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 0 - 0 ВЬЕТНАМ 1 1 - ГЕРМАНИЯ 1 1 - ГРЕЦИЯ 0 0 - ГРУЗИЯ 0 0 - ЕГИПЕТ 0 0 - ИЗРАИЛЬ 2 2 - ИСПАНИЯ 0 0 - ИТАЛИЯ 0 0 - КАЗАХСТАН 46 46 - КАНАДА 0 0 - КИПР 321 250 71 КИРГИЗИЯ 1 1 - КИТАЙ 0 0 - КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 0 0 - ЛАТВИЯ 0 0 - ЛИВАН 0 0 - ЛИТВА 0 0 - ЛИХТЕНШТЕЙН - - - ЛЮКСЕМБУРГ - - - МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 - Международные организации и институты 0 0 - НИДЕРЛАНДЫ - - - НОРВЕГИЯ 0 0 - ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - - - ПОЛЬША 0 0 - РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 0 0 - СЕЙШЕЛЫ - - - СЕРБИЯ 0 0 - СЛОВАКИЯ 0 0 - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО - - - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0 0 - ТАДЖИКИСТАН 3 3 - ТУРКМЕНИЯ 0 0 - ТУРЦИЯ 0 0 - УЗБЕКИСТАН 9 9 - УКРАИНА 4 4 - ФИНЛЯНДИЯ 0 0 - ЧЕХИЯ 0 0 - ШВЕЙЦАРИЯ - - - ЭСТОНИЯ 0 0 - Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 238 176 62 Ближний и Средний Восток (Западная Азия) - - - Западная Европа 65 65 0 Северная Америка 0 - 0 Северная Европа - 8 - 10 2 Страны Карибского Бассейна - - - Центральная Азия 4 - 4 Юго-Восточная Азия 121 121 - Южная Европа 56 - 56 Прочие 0 0 - Пензенская область 266 94 172 АРМЕНИЯ 0 0 - БЕЛАРУСЬ 0 0 - БЕЛЬГИЯ - - - ГЕРМАНИЯ - - - ИСПАНИЯ - - - КАЗАХСТАН 0 0 - КИПР 76 - 76 КИРГИЗИЯ 0 0 - ЛИТВА - - - ЛЮКСЕМБУРГ - - - МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 - НИДЕРЛАНДЫ - - - ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - - - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - - - СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ - - - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ - - - ТАДЖИКИСТАН 0 0 - ТАИЛАНД - - - ФРАНЦИЯ 0 0 - ХОРВАТИЯ - - - ЧЕРНОГОРИЯ - - - Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 189 93 96 Восточная Азия 0 - 0 Восточная Европа 0 0 - Западная Европа 66 31 35 Северная Европа 53 2 51 Страны Карибского Бассейна - - - Юго-Восточная Азия 10 - 10 Южная Европа 60 60 0 Прочие 0 0 - Пермский край 3 011 2 373 638 АВСТРАЛИЯ 0 0 - АВСТРИЯ - - - АРМЕНИЯ - - - БЕЛАРУСЬ 0 0 - БОЛГАРИЯ 0 0 - ВЕНГРИЯ - - - ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 0 0 - ГЕРМАНИЯ 22 22 - ГОНКОНГ - - - ГРЕЦИЯ - - - ГРУЗИЯ 7 7 - ДАНИЯ 29 29 - ЕГИПЕТ 0 0 - ИЗРАИЛЬ 9 9 - ИОРДАНИЯ 4 4 - ИСПАНИЯ - - - ИТАЛИЯ 2 0 2 КАЗАХСТАН 0 0 - КИПР 1 906 1 844 62 КИРГИЗИЯ 0 0 - ЛАТВИЯ 0 0 - ЛИТВА - - - МАЛЬТА 0 0 - МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА - - - Международные организации и институты 0 0 - НИДЕРЛАНДЫ - - - НОРВЕГИЯ 0 0 - ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - 0 - 0 - ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО - - - ПАНАМА - - - СЛОВАКИЯ - 0 - 0 - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 4 - 4 ТАДЖИКИСТАН - - - ТУРЦИЯ 0 0 - УЗБЕКИСТАН - - - ФИНЛЯНДИЯ - - - ФРАНЦИЯ - - - ХОРВАТИЯ - - - ЧЕХИЯ - - - ШВЕЙЦАРИЯ - - - Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 1 027 458 569 Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 0 0 - Восточная Азия 30 30 - Восточная Африка - - - Восточная Европа 14 13 2 Западная Европа 430 406 24 Микронезия - - - Северная Америка 2 2 - Северная Европа 510 7 504 Страны Карибского Бассейна 0 - 0 Центральная Америка 0 0 - Южная Европа 1 0 1 Прочие 38 0 38 Республика Башкортостан 858 669 189 АБХАЗИЯ 0 0 - АВСТРИЯ 41 6 36 АЗЕРБАЙДЖАН 5 5 - АРМЕНИЯ 5 5 - АФГАНИСТАН 0 0 - БЕЛАРУСЬ 3 3 - БЕЛИЗ 0 0 - БЕЛЬГИЯ 0 0 - БОЛГАРИЯ 0 0 - БРАЗИЛИЯ 0 0 - ВЕНГРИЯ - - - ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 2 2 - ВЬЕТНАМ 10 10 - ГЕРМАНИЯ 13 13 - ГРУЗИЯ 0 0 - ДАНИЯ 0 0 - ДОМИНИКА - - - ЕГИПЕТ 0 0 - ИЗРАИЛЬ 1 1 - ИНДИЯ 0 0 - ИОРДАНИЯ 0 0 - ИСПАНИЯ 0 0 - ИТАЛИЯ 0 0 - КАЗАХСТАН 15 15 - КАМБОДЖА - - - КАНАДА 0 0 - КАТАР 0 0 - КИПР 620 499 121 КИРГИЗИЯ 1 1 - КИТАЙ 1 1 - КУВЕЙТ - - - ЛАТВИЯ 1 1 - ЛИТВА 1 1 - ЛЮКСЕМБУРГ - - - МАЛЬТА 0 0 - МЕКСИКА 0 0 - МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 - МОНГОЛИЯ - - - Международные организации и институты 0 0 - НИГЕРИЯ 0 0 - НИДЕРЛАНДЫ 45 45 - НИУЭ - - - НОРВЕГИЯ - - - ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 0 0 - ПОЛЬША 0 0 - РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 0 0 - РЕЮНЬОН 0 0 - РУАНДА 0 0 - РУМЫНИЯ 0 0 - СЕРБИЯ 0 0 - СИНГАПУР - - - СЛОВЕНИЯ 0 0 - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 1 1 - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 2 2 0 ТАДЖИКИСТАН 3 3 - ТУРКМЕНИЯ 1 1 - ТУРЦИЯ 4 4 - УЗБЕКИСТАН 23 23 - УКРАИНА 11 11 - ФИНЛЯНДИЯ 0 0 - ФРАНЦИЯ 0 0 - ЧЕХИЯ 0 0 - ШВЕЙЦАРИЯ - - - ШВЕЦИЯ 0 0 - ЭСТОНИЯ 1 1 - ЮЖНАЯ АФРИКА 0 0 - Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 44 11 32 Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 0 0 - Восточная Азия 14 0 14 Восточная Европа 0 - 0 Западная Европа 15 11 4 Северная Америка 0 - 0 Северная Европа 1 - 1 Страны Карибского Бассейна 11 0 11 Центральная Азия 0 - 0 Центральная Америка 0 - 0 Южная Азия 0 0 - Южная Европа 2 - 2 Прочие 0 0 - Республика Марий Эл 34 34 1 АВСТРИЯ - - - АЗЕРБАЙДЖАН 0 0 - АРМЕНИЯ 0 0 - БЕЛАРУСЬ 0 0 - БЕЛЬГИЯ 0 0 - БОЛГАРИЯ - - - ГЕРМАНИЯ 0 0 - ГРУЗИЯ 0 0 - ЕГИПЕТ 0 0 - ИЗРАИЛЬ 0 0 - ИСПАНИЯ 0 0 - ИТАЛИЯ 0 0 - КАЗАХСТАН 1 1 - КАНАДА 0 0 - КИПР 1 1 - КИРГИЗИЯ 0 0 - КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 0 0 - ЛАТВИЯ 0 0 - ЛИТВА 0 0 - МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 - НИДЕРЛАНДЫ - - - ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 0 0 - РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 0 0 - СЛОВАКИЯ 0 0 - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0 0 - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0 0 - ТАДЖИКИСТАН 0 0 - ТУРКМЕНИЯ 0 0 - ТУРЦИЯ 0 0 - УЗБЕКИСТАН 1 1 - УКРАИНА 2 2 - ЧЕХИЯ 0 0 - ШВЕЦИЯ - - - ЭСТОНИЯ 0 0 - Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 27 26 1 Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 0 0 - Восточная Азия 11 11 - Восточная Европа 0 0 - Западная Европа 16 16 - Северная Европа 0 - 0 Центральная Америка 0 - 0 Южная Азия 0 - 0 Южная Европа 1 - 1 Прочие - - - Республика Мордовия - 189 - 191 3 АЗЕРБАЙДЖАН 0 0 - АРМЕНИЯ 0 0 - БЕЛАРУСЬ 0 0 - ГЕРМАНИЯ - - - ГРУЗИЯ 0 0 - КАЗАХСТАН 1 1 - КИПР - - - КИРГИЗИЯ 0 0 - ЛАТВИЯ 0 0 - ЛИТВА 0 0 - МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 - ТАДЖИКИСТАН 0 0 - ТУРКМЕНИЯ 0 0 - УЗБЕКИСТАН 1 1 - УКРАИНА 1 1 - ЭСТОНИЯ 0 0 - Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные - 193 - 196 3 Восточная Европа 2 - 0 3 Западная Европа 34 34 0 Южная Европа - 230 - 230 - Прочие 0 0 - Республика Татарстан (Татарстан) 2 261 1 856 404 АВСТРАЛИЯ - - - АВСТРИЯ - - - АЗЕРБАЙДЖАН 0 0 - АРМЕНИЯ 0 0 - БАГАМЫ - - - БЕЛАРУСЬ - - - БЕЛИЗ 116 116 - БОЛГАРИЯ - - - ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ - - - ВЬЕТНАМ 0 0 - ГЕРМАНИЯ 276 264 13 ГОНКОНГ - - - ГРЕЦИЯ - - - ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0 0 - ИЗРАИЛЬ 2 - 2 ИНДИЯ 0 0 - ИНДОНЕЗИЯ - - - ИСПАНИЯ - - - ИТАЛИЯ 1 0 1 КАЗАХСТАН 13 1 12 КАНАДА - - - КАТАР 0 0 - КИПР 431 334 96 КИРГИЗИЯ 0 0 - КИТАЙ 1 1 - КУВЕЙТ 0 0 - ЛАТВИЯ 0 0 - ЛИТВА 0 - 0 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА - - - Международные организации и институты - - - НИДЕРЛАНДЫ 783 783 - НОРВЕГИЯ - - - ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 1 - 1 ПОЛЬША - - - СЕЙШЕЛЫ - - - СЕРБИЯ - - - СЛОВАКИЯ - - - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0 0 - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ - 0 - 0 - ТАДЖИКИСТАН 0 0 - ТУРКМЕНИЯ 0 0 - ТУРЦИЯ 60 60 - УГАНДА - - - УЗБЕКИСТАН 1 1 - УКРАИНА 0 0 - ЧЕХИЯ - - - ШВЕЙЦАРИЯ 7 2 5 ШВЕЦИЯ - - - ЭСТОНИЯ 0 - 0 ЯПОНИЯ 0 0 - Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 567 292 275 Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 16 16 - Восточная Азия 27 - 27 Восточная Африка 1 - 1 Восточная Европа 48 5 43 Западная Европа 291 205 86 Северная Америка 2 - 2 Северная Европа 57 54 2 Страны Карибского Бассейна 14 12 2 Центральная Азия 2 - 2 Центральная Америка 0 - 0 Юго-Восточная Азия 55 - 55 Южная Европа 54 - 54 Прочие 0 0 - Самарская область 2 956 2 529 427 АБХАЗИЯ 0 0 - АВСТРАЛИЯ - - - АВСТРИЯ 18 18 - АЗЕРБАЙДЖАН 7 7 - АРМЕНИЯ 0 0 - БАГАМЫ - - - БЕЛАРУСЬ 0 0 - БЕЛИЗ - - - БОЛГАРИЯ 1 1 - БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 0 0 - ВЕНГРИЯ 0 0 - ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 3 3 0 ВЬЕТНАМ 3 3 - ГЕРМАНИЯ 175 86 88 ГИБРАЛТАР - - - ГРЕЦИЯ 0 0 - ГРУЗИЯ 2 2 - ДАНИЯ - - - ДЖЕРСИ - - - ЕГИПЕТ 0 0 - ИЗРАИЛЬ 3 3 - ИНДИЯ 0 0 - ИНДОНЕЗИЯ - - - ИОРДАНИЯ 0 0 - ИРЛАНДИЯ - - - ИСПАНИЯ 26 26 - ИТАЛИЯ - - - КАЗАХСТАН 53 53 - КАНАДА 0 0 - КИПР 177 122 55 КИРГИЗИЯ 1 1 - КИТАЙ 1 1 - КОЛУМБИЯ 0 0 - КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 7 7 - ЛАТВИЯ 1 1 - ЛИТВА 1 1 - ЛИХТЕНШТЕЙН 1 1 - ЛЮКСЕМБУРГ - - - МАЛЬТА 0 0 - МЕКСИКА - - - МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 4 4 - МОНГОЛИЯ 0 0 - Международные организации и институты 0 0 - НИДЕРЛАНДЫ 228 156 73 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ - - - НОРВЕГИЯ 0 0 - ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - - - ПАНАМА - - - ПОЛЬША 0 0 - ПОРТУГАЛИЯ 0 0 - РУМЫНИЯ 0 0 - САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - - - СЕЙШЕЛЫ - - - СЕНТ-КИТС И НЕВИС - - - СЛОВАКИЯ - - - СЛОВЕНИЯ 0 0 - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0 0 - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 2 2 - ТАДЖИКИСТАН 10 10 - ТУРКМЕНИЯ 3 3 - ТУРЦИЯ 2 2 - УЗБЕКИСТАН 510 510 - УКРАИНА 691 691 - ФИНЛЯНДИЯ 0 0 - ФРАНЦИЯ 324 324 - ХОРВАТИЯ 0 0 - ЧЕРНОГОРИЯ - - - ЧЕХИЯ 0 0 - ШВЕЙЦАРИЯ 35 35 - ШВЕЦИЯ - - - ЭСТОНИЯ 170 170 - ЮЖНАЯ АФРИКА 0 0 - ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 0 0 - ЯПОНИЯ - - - Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 492 281 212 Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 1 0 0 Восточная Азия 218 145 74 Восточная Европа 0 - 0 Западная Европа 130 15 116 Северная Америка - - - Северная Африка 0 0 - Северная Европа 33 32 1 Страны Карибского Бассейна 0 0 - Центральная Азия 13 - 13 Юго-Восточная Азия 0 - 0 Южная Азия 0 0 - Южная Европа 97 89 8 Прочие 0 0 - Саратовская область 492 278 214 АБХАЗИЯ - - - АВСТРАЛИЯ - - - АВСТРИЯ - 7 - 7 - АЗЕРБАЙДЖАН 0 0 - АРМЕНИЯ 0 0 - БЕЛАРУСЬ 0 0 - БЕЛЬГИЯ - - - БОЛГАРИЯ 0 0 - ВЕНГРИЯ 0 0 - ВЬЕТНАМ - - - ГЕРМАНИЯ 51 51 - ДЖЕРСИ - - - ИНДИЯ 0 0 - ИРЛАНДИЯ - - - ИСПАНИЯ 0 0 - ИТАЛИЯ 0 0 - КАЗАХСТАН 0 0 - КАНАДА 0 0 - КИПР 127 71 56 КИРГИЗИЯ 0 0 - ЛАТВИЯ 0 0 - ЛИВАН - - - ЛИТВА 0 0 - ЛИХТЕНШТЕЙН - - - ЛЮКСЕМБУРГ 7 - 7 МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА - - - НИДЕРЛАНДЫ - - - НОРВЕГИЯ - - - ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - - - ПАНАМА - - - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО - - - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 2 - 2 ТАДЖИКИСТАН 0 0 - ТУРЦИЯ - - - УЗБЕКИСТАН 0 0 - УКРАИНА 0 0 - ЧЕРНОГОРИЯ - - - ЧЕХИЯ - - - ШВЕЦИЯ 3 0 3 ЭСТОНИЯ - - - ЯПОНИЯ - - - Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 307 162 145 Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 0 - 0 Восточная Азия 42 42 - Восточная Европа 7 3 4 Западная Европа 217 87 130 Северная Америка 27 27 - Северная Африка - - - Северная Европа 0 - 0 Страны Карибского Бассейна 11 - 11 Центральная Азия 0 - 0 Южная Европа 2 2 0 Прочие 0 0 - Удмуртская Республика 410 256 155 АЗЕРБАЙДЖАН 0 0 - АРМЕНИЯ 0 0 - БЕЛАРУСЬ 0 0 - БОЛГАРИЯ 0 0 - ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ - - - ВЬЕТНАМ 0 0 - ГЕРМАНИЯ 0 0 - ГРУЗИЯ 0 0 - ИЗРАИЛЬ 0 0 - ИРЛАНДИЯ - - - ИСПАНИЯ 0 0 - ИТАЛИЯ 0 0 - КАЗАХСТАН 0 0 - КИПР 241 241 - КИРГИЗИЯ 0 0 - КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0 0 - КУВЕЙТ 0 0 - ЛИТВА 0 0 - МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 - НИДЕРЛАНДЫ - - - ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - - - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО - - - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0 0 - ТАДЖИКИСТАН 0 0 - ТУРКМЕНИЯ 0 0 - ТУРЦИЯ 0 0 - УЗБЕКИСТАН 0 0 - УКРАИНА 2 2 - ФИНЛЯНДИЯ - - - ЧЕРНОГОРИЯ - - - ЧЕХИЯ 0 0 - ШВЕЙЦАРИЯ 0 0 - ЯПОНИЯ - - - Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 164 10 155 Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 0 0 - Восточная Азия 44 5 39 Восточная Европа 5 5 0 Западная Европа 0 - 0 Северная Америка 1 - 1 Северная Европа 0 - 0 Страны Карибского Бассейна 0 - 0 Южная Европа 113 - 113 Прочие - - - Ульяновская область 379 308 71 АВСТРАЛИЯ 0 0 - АЗЕРБАЙДЖАН 3 3 - АРГЕНТИНА 0 0 - АРМЕНИЯ 1 1 - АФГАНИСТАН 0 0 - БЕЛАРУСЬ 2 2 - БОЛГАРИЯ 0 0 - ВЕНГРИЯ 0 0 - ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ - - - ВЬЕТНАМ 1 1 - ГЕРМАНИЯ 23 10 13 ГОНКОНГ - - - ГРУЗИЯ 0 0 - ДЖЕРСИ 0 0 - ЕГИПЕТ 0 0 - ИЗРАИЛЬ 0 0 - ИНДИЯ 0 0 - ИСПАНИЯ - - - ИТАЛИЯ 0 0 - КАЗАХСТАН 7 7 - КАНАДА 0 0 - КИПР 0 0 - КИРГИЗИЯ 1 1 - ЛАТВИЯ 0 0 - ЛИВАН 0 0 - ЛИТВА 0 0 - МАЛАЙЗИЯ 0 0 - МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 - НИДЕРЛАНДЫ 42 42 - НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 0 0 - НОРВЕГИЯ - - - ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - - - ПЕРУ 0 0 - ПОЛЬША 0 0 - САМОА 0 0 - СЕРБИЯ 0 0 - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0 0 - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0 0 - ТАДЖИКИСТАН 1 1 - ТАИЛАНД - - - ТУРКМЕНИЯ 1 1 - ТУРЦИЯ 4 4 - УЗБЕКИСТАН 9 9 - УКРАИНА 6 6 - ФИНЛЯНДИЯ 0 0 - ШВЕЙЦАРИЯ - - - ШВЕЦИЯ 0 0 - ЭСТОНИЯ 0 0 - Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 275 217 58 Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 0 0 0 Восточная Азия 49 49 - Восточная Европа - - - Западная Европа 132 132 0 Северная Америка 1 - 1 Северная Европа 16 16 - Центральная Америка - - - Юго-Восточная Азия 57 - 57 Южная Азия 0 0 - Южная Европа 20 20 0 Прочие 0 0 - Чувашская Республика - Чувашия - 523 - 527 4 АБХАЗИЯ 0 0 - АВСТРАЛИЯ - - - АВСТРИЯ 0 0 - АЗЕРБАЙДЖАН 0 0 - АРМЕНИЯ 1 1 - АФГАНИСТАН 0 0 - БЕЛАРУСЬ 1 1 - БОЛГАРИЯ 0 0 - ВЕНГРИЯ 0 0 - ВЬЕТНАМ 0 0 - ГЕРМАНИЯ - - - ГРЕЦИЯ 0 0 - ГРУЗИЯ 0 0 - ИЗРАИЛЬ 0 0 - ИНДИЯ 0 0 - ИОРДАНИЯ 0 0 - ИРЛАНДИЯ 0 0 - ИТАЛИЯ 0 0 - КАЗАХСТАН 2 2 - КИПР - - - КИРГИЗИЯ 0 0 - КИТАЙ - - - КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА - - - ЛАТВИЯ 0 0 - ЛИВАН 0 0 - ЛИТВА 0 0 - ЛЮКСЕМБУРГ 0 0 - МАЛЬТА 0 0 - МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 - НИДЕРЛАНДЫ - - - ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - - - ОМАН 0 0 - ПАКИСТАН 0 0 - ПОЛЬША - - - РУМЫНИЯ 0 0 - СЕРБИЯ 0 0 - СИНГАПУР - - - СЛОВЕНИЯ 0 0 - СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0 0 - СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0 0 - ТАДЖИКИСТАН 0 0 - ТУНИС 0 0 - ТУРКМЕНИЯ 0 0 - ТУРЦИЯ 0 0 - УЗБЕКИСТАН 1 1 - УКРАИНА 3 3 - ФИНЛЯНДИЯ - - - ФРАНЦИЯ 0 0 - ЧЕХИЯ 0 0 - ШВЕЙЦАРИЯ 0 0 - ШВЕЦИЯ - - - ЭСТОНИЯ 0 0 - Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные - 533 - 538 4 Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 0 0 - Восточная Азия 14 14 - Восточная Европа 6 4 1 Западная Европа 15 15 - Северная Америка - - - Северная Европа - 6 - 7 2 Страны Карибского Бассейна - 2 - 2 - Южная Европа - 561 - 562 1 Прочие - - -