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Крупнейшие иностранные инвесторы Татарстана «окопались» в офшорах Кипра и в Голландии

00:00, 10.08.2020

Аналитика «Реального времени»: в какие сферы и откуда в республику и ПФО поступают деньги из-за рубежа

Крупнейшие иностранные инвесторы Татарстана «окопались» в офшорах Кипра и в Голландии
Фото: tatarstan.ru

Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», денонсация налогового соглашения с Кипром и Нидерландами может сказаться на притоке иностранных инвестиций в Татарстан. Как оказалось, именно из этих стран течет в республику основная масса «забугорных» денег. В других регионах России ситуация отличается: в Самарской области, например, большая часть инвестиций — из стран бывшего СССР, а основной род деятельности компаний, «подкрепляемых» деньгами из-за рубежа, — не обрабатывающие производства, как в Татарстане, а фирмы, связанные с недвижимостью. При этом в 2019 году Татарстан привлек довольно большой объем инвестиций по сравнению с соседями.

Около четверти общих инвестиций в Татарстан пришлись на 2019 год

Согласно статистическим данным, прямые инвестиции в Россию на 1 января 2020 года составили 585,8 млрд долларов США. Это цифры, которые характеризуют показатель вложений в Россию, за исключением вывода средств из страны, поэтому в зависимости от года и региона показатель может быть и отрицательным. Это будет в случае, если инвесторы забрали свой капитал или изъяли деньги из долговых инструментов.

Год назад аналогичный показатель составлял 497,4 млрд долларов. Для наглядности, чтобы понять, что происходило именно в 2019 году, мы вычли из нынешних цифр результат на 1 января 2019 года. Получившийся показатель можно назвать «сальдо прямых инвестиций за год в Россию». Он равен 88,4 млрд долларов — это та сумма, которая в чистом виде была инвестирована в страну из-за рубежа, выведенные деньги отсюда уже вычтены.

По показателю сальдо за 2019 год Татарстан оказался на 16-м месте среди регионов России с 589 млн долларов (общий объем прямых инвестиций в регион на начало 2020 года составлял 2,26 млрд долларов — по этому показателю республика лишь 25-я). Регион занял место между Кемеровской областью и Ханты-Мансийским автономным округом.

При этом в обоих этих регионах (как и вообще в 15 регионах, где сальдо за год оказалось больше, чем в Татарстане) общий объем инвестиций за все время больше, чем в Татарстане. Из этого можно сделать вывод, что 2019 год стал для Татарстана довольно успешным — за этот период в регион инвестировали около четверти из общего объема иностранных инвестиций за все время. Лучше этот показатель, например, у Тюменской и Калининградской области (сальдо составило 32% и 95% от общего объема инвестиций за все время), Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) — 41% и 36%.

Прямые инвестиции в Российскую Федерацию, млн долларов США
Субъект Российской Федерации 01.01.2020 г. 01.01.2019 г.



Всего Участие в капитале Долговые инструменты Всего Участие в капитале Долговые инструменты Сальдо за год - всего Сальдо за год - участие в капитале Сальдо за год - долговые инструменты Доля сальдо за 2019 год от общего объема инвестиций
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
в том числе:		 585 814 436 467 149 347 497 366 356 688 140 678 88 448 79 779 8 669 15%
г. Москва 260 193 177 275 82 919 222 956 140 121 82 835 37 237 37 154 83 14%
Тюменская область 57 346 41 084 16 261 39 227 28 610 10 617 18 118 12 475 5 644 32%
Калининградская область 14 495 14 253 243 768 499 269 13 727 13 753 -26 95%
Ямало-Ненецкий автономный округ 36 586 25 032 11 554 26 065 16 626 9 439 10 521 8 406 2 114 29%
Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 17 098 12 672 4 426 10 081 9 181 900 7 017 3 491 3 526 41%
Свердловская область 16 218 15 819 400 10 451 10 042 409 5 767 5 777 -10 36%
г. Санкт-Петербург 24 817 17 611 7 205 19 183 11 996 7 187 5 634 5 616 18 23%
Московская область 21 064 16 754 4 309 16 985 12 458 4 527 4 078 4 296 -218 19%
Вологодская область 12 627 9 211 3 415 10 290 8 233 2 057 2 336 978 1 359 19%
Челябинская область 9 415 7 363 2 052 8 152 6 913 1 239 1 262 450 813 13%
Ленинградская область 6 000 4 448 1 552 5 058 3 470 1 588 941 977 -36 16%
Калужская область 4 013 3 074 939 3 126 2 104 1 022 887 970 -83 22%
Приморский край 3 269 1 911 1 358 2 428 1 243 1 185 841 668 173 26%
Пермский край 3 011 2 373 638 2 356 1 065 1 291 655 1 308 -653 22%
Кемеровская область - Кузбасс 3 829 1 788 2 041 3 210 1 603 1 607 619 185 435 16%
Республика Татарстан (Татарстан) 2 261 1 856 404 1 671 748 923 589 1 109 -519 26%
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3 661 3 380 281 3 081 2 803 278 581 578 3 16%
Костромская область 1 978 1 934 45 1 469 1 404 65 509 530 -21 26%
Забайкальский край 1 487 1 029 458 1 045 555 490 442 474 -33 30%
Иркутская область 1 360 1 132 228 961 850 110 399 281 118 29%
Новгородская область 2 921 2 874 47 2 537 2 463 74 384 411 -27 13%
Республика Саха (Якутия) 2 503 1 418 1 085 2 268 1 141 1 126 236 277 -41 9%
Волгоградская область 1 300 1 019 281 1 080 831 249 221 188 32 17%
Амурская область 966 904 62 761 696 65 206 208 -3 21%
Нижегородская область 2 777 2 216 561 2 574 1 912 662 203 304 -100 7%
Новосибирская область 1 938 1 724 214 1 752 1 453 298 186 271 -84 10%
Омская область 728 635 93 574 490 83 155 145 10 21%
Тульская область 1 619 1 051 569 1 468 852 616 151 199 -47 9%
Чукотский автономный округ 373 361 13 234 231 3 139 130 10 37%
Орловская область 500 488 12 361 353 8 139 135 4 28%
Оренбургская область 636 503 133 532 393 139 105 110 -5 16%
Республика Тыва 63 - 19 81 - 41 - 123 83 103 105 -1 165%
Ростовская область 1 162 821 340 1 063 616 447 98 205 -107 8%
Ивановская область 307 286 21 217 190 27 90 96 -7 29%
Ставропольский край 481 403 78 403 260 143 78 143 -65 16%
Еврейская автономная область 218 97 120 153 59 93 65 38 27 30%
Тамбовская область 119 76 43 56 19 37 63 57 6 53%
Тверская область 506 378 128 446 306 140 59 72 -13 12%
Краснодарский край 4 762 3 313 1 449 4 707 4 205 502 55 -892 947 1%
Республика Бурятия 301 18 283 246 22 224 55 -4 58 18%
Саратовская область 492 278 214 442 226 216 49 52 -3 10%
Смоленская область 418 342 76 369 277 92 49 65 -16 12%
Ульяновская область 379 308 71 330 249 81 49 59 -10 13%
Пензенская область 266 94 172 218 79 140 47 15 32 18%
Рязанская область 318 269 49 274 214 61 44 55 -11 14%
Курская область 214 199 15 171 155 16 43 44 -1 20%
Республика Коми 1 113 821 291 1 075 788 288 37 34 4 3%
Республика Карелия 204 142 63 170 123 47 35 19 16 17%
Республика Хакасия 354 81 274 325 41 284 29 40 -11 8%
Камчатский край 229 184 45 202 161 41 27 23 4 12%
Псковская область 99 73 26 83 57 27 15 16 -1 16%
Липецкая область 14 153 12 035 2 118 14 138 12 049 2 089 15 -14 29 0%
Алтайский край 119 96 23 108 84 24 12 12 -0 10%
Республика Марий Эл 34 34 1 27 26 1 7 7 -0 21%
Республика Дагестан 46 35 10 41 29 11 5 6 -1 11%
Республика Адыгея (Адыгея) 126 74 51 121 64 57 5 10 -5 4%
Республика Крым - 7 - 17 10 - 11 - 20 10 4 4 1 -63%
Курганская область 34 31 3 32 29 3 2 2 -0 5%
Республика Калмыкия 8 1 7 7 1 6 1 0 1 11%
Чеченская Республика 6 6 0 5 5 0 1 1 0 16%
Мурманская область 100 43 57 99 40 59 1 3 -2 1%
Кабардино-Балкарская Республика 3 2 2 2 1 2 1 1 -0 24%
Республика Ингушетия 3 3 0 3 2 0 0 0 -0 9%
г. Севастополь 32 32 0 33 33 0 -1 -1 -0 -3%
Магаданская область 7 - 2 9 10 0 10 -3 -2 -2 -47%
Владимирская область 511 372 140 515 370 145 -4 1 -5 -1%
Республика Алтай 102 102 1 108 107 0 -6 -6 0 -6%
Карачаево-Черкесская Республика 1 1 - 7 0 7 -6 0
-1144%
Республика Северная Осетия - Алания 8 6 2 15 5 10 -7 1 -7 -85%
Ярославская область 763 370 393 770 353 418 -7 18 -25 -1%
Кировская область 116 34 82 125 33 91 -9 1 -10 -7%
Республика Башкортостан 858 669 189 867 576 290 -9 92 -101 -1%
Астраханская область 327 164 164 339 178 162 -12 -14 2 -4%
Удмуртская Республика 410 256 155 427 196 231 -17 60 -77 -4%
Брянская область 30 15 15 66 46 20 -36 -31 -4 -118%
Воронежская область 858 698 160 896 710 186 -38 -12 -26 -4%
Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 861 473 389 904 359 545 -43 113 -157 -5%
Республика Мордовия - 189 - 191 3 - 139 - 142 3 -49 -49 0 26%
Томская область 126 - 232 358 183 - 179 362 -57 -52 -5 -45%
Хабаровский край 647 362 285 737 162 575 -89 200 -289 -14%
Чувашская Республика - Чувашия - 523 - 527 4 - 413 - 502 89 -110 -25 -85 21%
Ненецкий автономный округ - 368 - 371 2 - 133 - 245 112 -236 -126 -110 64%
Белгородская область 1 199 381 817 1 476 326 1 150 -277 56 -333 -23%
Архангельская область 493 102 391 772 114 657 -279 -13 -266 -57%
Красноярский край 26 262 15 489 10 773 27 289 18 719 8 570 -1 027 -3 230 2 203 -4%
Самарская область 2 956 2 529 427 4 709 4 239 469 -1 752 -1 710 -42 -59%
Сахалинская область 63 988 62 983 1 006 69 271 68 269 1 002 -5 283 -5 287 3 -8%
Забайкальский край - - - - - -



Республика Бурятия - - - - - -



Республика Крым - - - - - -



г. Севастополь - - - - - -



В Татарстан за год вложили более полумиллиарда долларов

Инвестиции за все время в регионы Приволжского федерального округа на начало 2020 года составили 13,5 млрд долларов — это лишь 2,3% от общих иностранных вложений в Россию. Татарстан по своему округу находится на 4-м месте с 2,26 млрд долларов. Впереди оказались крупнейшие «ненациональные» регионы ПФО: Пермский край с 3,01 млрд, Самарская область с 2,96 млрд и Нижегородская область с 2,78 млрд.

При этом по годовому сальдо за 2019 год Татарстан — на втором месте в ПФО. Сальдо прямых инвестиций в регион составило 589 млн долларов — это та сумма, которую инвестировали в регион (за вычетом вывода средств) в 2019 году. Лидер — Пермский край с 655 млн долларов, то есть сюда вложили больше всего денег и за весь срок, и конкретно за 2019 год.

Некоторые соседи Татарстана за год увеличили объем прямых инвестиций довольно значительно: Нижегородская область, например, на 203 млн долларов, а некоторые — совсем ненамного. К примеру, в Марий Эл показатель вырос на 7 миллионов.

Кроме того, что характерно, некоторые соседи снизили сумму прямых инвестиций: Башкортостан и Кировская область — на 9 миллионов, Чувашия — вообще на 110 миллионов. Рекордсменом по снижению объема прямых инвестиций в округе стала Самарская область — тут показатель снизился на 1,75 млрд долларов. Причем в основном это обусловлено отрицательным сальдо участия в капитале — на 1,71 млрд долларов, а не снижением инвестиций в долговые инструменты. В остальных регионах в основном отрицательное сальдо по долговым инструментам (займам и кредитам), а не участию в капитале.

Прямые инвестиции в регионы ПФО, млн долларов США
Субъект Российской Федерации 01.01.2020 г. 01.01.2019 г.


Всего Участие в капитале Долговые инструменты Всего Участие в капитале Долговые инструменты Сальдо за год - всего Сальдо за год - участие в капитале Сальдо за год - долговые инструменты
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
в том числе:		 585 814 436 467 149 347 497 366 356 688 140 678 88 448 79 779 8 669
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 13 484 10 430 3 054 13 724 9 098 4 626 -240 1 332 -1 572
Пермский край 3 011 2 373 638 2 356 1 065 1 291 655 1 308 -653
Самарская область 2 956 2 529 427 4 709 4 239 469 -1 752 -1 710 -42
Нижегородская область 2 777 2 216 561 2 574 1 912 662 203 304 -100
Республика Татарстан (Татарстан) 2 261 1 856 404 1 671 748 923 589 1 109 -519
Республика Башкортостан 858 669 189 867 576 290 -9 92 -101
Оренбургская область 636 503 133 532 393 139 105 110 -5
Саратовская область 492 278 214 442 226 216 49 52 -3
Удмуртская Республика 410 256 155 427 196 231 -17 60 -77
Ульяновская область 379 308 71 330 249 81 49 59 -10
Пензенская область 266 94 172 218 79 140 47 15 32
Кировская область 116 34 82 125 33 91 -9 1 -10
Республика Марий Эл 34 34 1 27 26 1 7 7 -0
Республика Мордовия - 189 - 191 3 - 139 - 142 3 -49 -49 0
Чувашская Республика - Чувашия - 523 - 527 4 - 413 - 502 89 -110 -25 -85

Почти везде иностранцев интересуют обрабатывающие производства, а в Самаре — недвижимость

Основная сфера, интересующая иностранный капитал в Татарстане, судя по статистике, — обрабатывающие производства. На них пришлось 1,42 млрд долларов из 2,26 млрд долларов общих инвестиций в республику. Еще три сферы получили заметно меньше, но примерно равную сумму. Финансовая и страховая деятельность получила 261 млн долларов инвестиций, добыча полезных ископаемых — 216 млн долларов, а 218 млн — оптовая и розничная торговля. Что примечательно — год назад в торговлю было вложено только 27 млн долларов иностранного капитала, так что это — один из прорывов года. В целом почти ни в одной из отраслей инвестиции за год не уменьшились, исключением стала только категория «Транспортировка и хранение», но тут снижение составило лишь 1 млн долларов — крайне небольшая сумма в контексте общих инвестиций в регион.

Обрабатывающие производства — лидер по внешним инвестициям в большинстве регионов Приволжского федерального округа. В частности, они находятся на первом месте в Нижегородской области, Пермском крае, Кировской области, Марий Эл, Саратовской области, Ульяновской области. Инвестиции в эту отрасль не снизились почти нигде, но стоит отметить заметное исключение — показавшую рекорды снижения объема инвестиций Самарскую область.

Обусловлена эта ситуация, видимо, прекращением участия в капитале как раз в компании, связанной с обрабатывающими производствами, — показатель снизился на 1,94 млрд долларов, что даже больше, чем общее снижение показателя инвестиций. Отчасти он «отбивается» ростом участия иностранного капитала в компаниях, связанных с неожиданной отраслью, вышедшей в регионе на первое место, — «деятельностью по операциям с недвижимым имуществом», на 204 млн долларов. Всего в эту отрасль в регионе вложено на данный момент 1,7 млрд долларов.

В других регионах лидеры отличаются. В Башкортостане, к примеру, в лидерах с 250 млн долларов инвестиций — профессиональная, научная и техническая деятельность. В Пензенской области 125 млн долларов вложено в сельское, лесное хозяйство, охоту и рыболовство.

Прямые инвестиции в регионы ПФО по инструментам и видам экономической деятельности, млн долларов США
Субъект Российской Федерации / вид экономической деятельности предприятия прямого инвестирования (прямого инвестора) 01.01.2020 г. 01.01.2019 г.


Всего Участие в капитале Долговые инструменты Всего Участие в капитале Долговые инструменты Сальдо за год - всего Сальдо за год - участие в капитале Сальдо за год - долговые инструменты
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
в том числе:		 585 814 436 467 149 347 497 366 356 688 140 678 8844812% 7977902% 866909%
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 13 484 10 430 3 054 13 724 9 098 4 626 -24030% 133193% -157223%
Кировская область 116 34 82 125 33 91 -868% 110% -977%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 24 24 - 21 21 - 305% 305%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ - - - - - -


ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 64 - 17 81 39 - 35 74 2543% 1812% 731%
Не распределено по видам экономической деятельности 27 27 0 65 47 17 -3716% -2008% -1708%
Нижегородская область 2 777 2 216 561 2 574 1 912 662 20328% 30365% -10037%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 1 - 1 - - -


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 17 - 17 16 - 16 89%
89%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ - - - - - -


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 99 41 58 106 49 57 -643% -770% 127%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 4 - 4 - - -


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 6 - 6 8 - 8 -177%
-177%
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 2 002 1 678 323 1 832 1 473 359 16960% 20524% -3564%
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ - - - - - -


СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО 1 - 1 1 - 1 0%
0%
СТРОИТЕЛЬСТВО 54 25 29 40 - 40 1329%
-1171%
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 176 141 35 130 97 33 4584% 4350% 234%
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 88 - 88 - - -


Не распределено по видам экономической деятельности 330 330 - 441 293 149 -11102% 3761%
Оренбургская область 636 503 133 532 393 139 10455% 10971% -516%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 91 91 - 78 78 - 1270% 1270%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 12 - 12 11 - 11 57%
57%
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 418 302 117 365 246 119 5305% 5561% -255%
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 6 6 - - 24 - 24 - 3009% 3009%
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 1 - 1 1 - 1 -1%
-1%
Не распределено по видам экономической деятельности 109 104 5 101 93 8 813% 1130% -318%
Пензенская область 266 94 172 218 79 140 4737% 1495% 3242%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 2 2 - 2 2 - 36% 36%
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 64 64 - 52 52 - 1148% 1148%
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО 125 - 125 82 - 82 4304%
4304%
Не распределено по видам экономической деятельности 75 27 47 82 24 58 -752% 310% -1062%
Пермский край 3 011 2 373 638 2 356 1 065 1 291 65531% 130840% -65310%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ - - - - - -


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ - - - - - -


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 52 52 - 52 52 - -76% -76%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 49 49 - 104 104 - -5516% -5516%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 61 61 - 54 54 - 730% 730%
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ - - - - - -


ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 1 953 1 953 - 746 746 - 120698% 120698%
СТРОИТЕЛЬСТВО 56 47 9 9 - 9 4724%
-6%
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 3 3 - 20 20 - -1745% -1745%
Не распределено по видам экономической деятельности 837 208 629 1 370 88 1 282 -53284% 12019% -65303%
Республика Башкортостан 858 669 189 867 576 290 -884% 9227% -10111%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 131 131 1 111 111 1 2006% 2008% -2%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 250 243 7 201 194 7 4933% 4922% 11%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ - - - - - -


ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ - - - 14 - 14


ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 171 42 128 269 52 217 -9816% -977% -8839%
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ - - - - - -


СТРОИТЕЛЬСТВО 2 - 2 2 - 2 -1%
-1%
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 108 92 15 16 - 16 9122%
-91%
Не распределено по видам экономической деятельности 196 160 36 253 220 34 -5756% -5939% 183%
Республика Марий Эл 34 34 1 27 26 1 710% 728% -18%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 7 7 - 7 7 - 86% 86%
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 26 26 0 20 20 0 645% 642% 3%
Не распределено по видам экономической деятельности 1 - 1 1 - 1 -20%
-20%
Республика Мордовия - 189 - 191 3 - 139 - 142 3 -4921% -4942% 21%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 5 5 - 4 4 - 54% 54%
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА - - - - - -


Не распределено по видам экономической деятельности - 194 - 196 3 - 144 - 146 3 -4975% -4996% 21%
Республика Татарстан (Татарстан) 2 261 1 856 404 1 671 748 923 58936% 110857% -51921%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 1 - 1 1 - 1 -1%
-1%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 29 29 - 23 23 - 680% 680%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 5 - 5 4 - 4 43%
43%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 261 261 0 210 210 0 5171% 5171% 1%
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 216 216 - 208 208 - 758% 758%
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 1 421 1 108 312 1 104 271 833 31687% 83789% -52100%
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ - - - - - -


СТРОИТЕЛЬСТВО 7 - 7 2 - 2 566%
566%
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 218 216 2 27 25 2 19061% 19079% -18%
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 0 - 0 1 - 1 -112%
-112%
Не распределено по видам экономической деятельности 102 26 77 91 12 80 1083% 1382% -299%
Самарская область 2 956 2 529 427 4 709 4 239 469 -175225% -171048% -4176%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ - - - - - -


ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 1 696 1 696 - 1 524 1 492 32 17151% 20366%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ - - - - - -


ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ - - - - - -


ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 817 550 267 2 744 2 490 255 -192692% -193925% 1234%
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 166 151 15 14 - 14 15187%
94%
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 42 42 - 54 54 - -1235% -1235%
Не распределено по видам экономической деятельности 236 90 146 372 204 168 -13635% -11347% -2288%
Саратовская область 492 278 214 442 226 216 4949% 5224% -275%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 2 2 - 1 1 - 62% 62%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ 19 - 19 16 - 16 283%
283%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ 7 - 7 8 - 8 -183%
-183%
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 14 - 14 15 - 15 -87%
-87%
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 273 144 129 229 100 129 4471% 4389% 82%
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ - - - - - -


СТРОИТЕЛЬСТВО 56 24 32 24 - 24 3202%
837%
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 0 - 0 2 2 0 -182%
0%
Не распределено по видам экономической деятельности 121 108 12 147 122 24 -2616% -1410% -1206%
Удмуртская Республика 410 256 155 427 196 231 -1701% 5960% -7661%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 10 10 - 4 4 - 535% 535%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ - - - - - -


ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ - - - - - -


ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 2 - 2 17 15 2 -1544%
2%
Не распределено по видам экономической деятельности 399 246 153 406 176 230 -693% 6970% -7662%
Ульяновская область 379 308 71 330 249 81 4885% 5918% -1032%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 28 28 - 20 20 - 792% 792%
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 315 247 69 286 213 73 2970% 3360% -390%
Не распределено по видам экономической деятельности 36 34 2 25 16 8 1123% 1766% -643%
Чувашская Республика - Чувашия - 523 - 527 4 - 413 - 502 89 -10963% -2513% -8450%
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 15 15 - 14 14 - 184% 184%
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА - 556 - 556 - - 528 - 528 - -2841% -2841%
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ - - - - - -


Не распределено по видам экономической деятельности 17 13 4 101 12 89 -8306% 144% -8450%

Основные инвесторы — «свои» через офшоры?

Судя по данным о странах, из которых поступают инвестиции, речь идет скорее об офшорах, чем о реальных деньгах из-за рубежа. Почти во всех регионах первые места у стран, в которых «принято» регистрировать компании. К примеру, абсолютный лидер по инвестициям в Татарстан — как ни странно, Нидерланды. Страна, которая, казалось бы, слабо связана с регионом, инвестировала сюда 783 млн долларов. Однако страна, находящаяся на втором месте, может объяснить эту ситуацию. Страна эта — Кипр с 431 млн долларов. Судя по всему, речь идет именно об офшорных компаниях, именно они и «вливают» сюда деньги. И лишь третье место по инвестициям в Татарстан занимает, похоже, реальный инвестор — Германия с 276 млн долларов. Четвертое — вообще у загадочного и далекого Белиза со 116 млн долларов, также являющегося известной офшорной зоной. Маленькая страна находится в Центральной Америке.

Одна из самых известных в России офшорных зон — Кипр — занимает первое место по инвестициям в соседний Башкортостан. Его инвестиции составляют 620 млн долларов, у Нидерландов всего 45 млн долларов, а на третьем месте располагается Австрия с 41 млн долларов.

Кипр занимает первое место по инвестициям и в Пермский край с 1,9 млрд долларов. А вот в Нижегородскую область инвестиции шли в основном из Германии — 664 млн долларов. Почти столько же — 599 млн долларов — инвестировали с Кипра, а 429 млн долларов — из Нидерландов. Другая ситуация в Самарской области — основные инвесторы сюда — ближайшие соседи. В частности, Украина инвестировала в область 691 млн долларов, а на втором месте — Узбекистан с 510 млн. Замыкает тройку Франция с 324 млн долларов.

Прямые инвестиции в регионы ПФО по странам-партнерам, млн долларов США
Субъект Российской Федерации / страна прямого инвестора (прямого инвестирования) 01.01.2020 г.
Всего Участие в капитале Долговые инструменты
Кировская область 116 34 82
АЗЕРБАЙДЖАН 3 3 -
АРМЕНИЯ 0 0 -
БЕЛАРУСЬ 8 8 -
БОЛГАРИЯ 0 0 -
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 1 1 -
ВЬЕТНАМ 0 0 -
ГЕРМАНИЯ - - -
ГЕРНСИ - - -
ГОНКОНГ - - -
ГРУЗИЯ 1 1 -
ДАНИЯ 0 0 -
ИЗРАИЛЬ 0 0 -
ИНДИЯ 0 0 -
ИРЛАНДИЯ 0 0 -
ИСПАНИЯ 0 0 -
КАЗАХСТАН 2 2 -
КИПР 52 52 -
КИРГИЗИЯ 0 0 -
КИТАЙ 0 0 -
ЛАТВИЯ 1 1 -
ЛИТВА - - -
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 -
НОРВЕГИЯ - - -
ПОЛЬША 0 0 -
СЕЙШЕЛЫ 1 1 -
СЕРБИЯ 0 0 -
СЛОВАКИЯ - - -
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО - - -
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0 0 -
ТАДЖИКИСТАН 0 0 -
ТУРКМЕНИЯ 0 0 -
ТУРЦИЯ 0 0 -
УЗБЕКИСТАН 1 1 -
УКРАИНА 5 5 -
ФРАНЦИЯ 0 0 -
ШВЕЙЦАРИЯ - - -
ШВЕЦИЯ - - -
ЭСТОНИЯ 0 0 -
Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 40 - 41 82
Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 0 0 0
Восточная Азия - - -
Восточная Европа 1 - 1
Западная Европа 56 - 3 59
Северная Америка 0 - 0
Северная Европа - 42 - 47 5
Центральная Азия - - -
Южная Азия 0 0 -
Южная Европа 26 9 17
Прочие - - -




Нижегородская область 2 777 2 216 561
АБХАЗИЯ - - -
АВСТРАЛИЯ 0 0 -
АВСТРИЯ 112 112 -
АЗЕРБАЙДЖАН 3 3 -
АЛБАНИЯ - - -
АНГИЛЬЯ 0 0 -
АРМЕНИЯ 3 3 -
БЕЛАРУСЬ 2 2 -
БЕЛИЗ 0 0 -
БОЛГАРИЯ 0 0 -
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 0 0 -
ВЕНГРИЯ 0 0 -
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 9 1 8
ВЬЕТНАМ 0 0 -
ГЕРМАНИЯ 664 429 235
ГОНКОНГ - - -
ГРУЗИЯ 0 0 -
ЕГИПЕТ 0 0 -
ЗАМБИЯ - - -
ИЗРАИЛЬ 1 1 -
ИНДИЯ 0 0 -
ИНДОНЕЗИЯ - - -
ИРЛАНДИЯ - - -
ИСЛАНДИЯ - - -
ИСПАНИЯ 10 10 -
ИТАЛИЯ - - -
КАЗАХСТАН 9 7 2
КАНАДА - - -
КИПР 599 498 102
КИРГИЗИЯ 1 1 -
КИТАЙ 0 0 -
ЛАТВИЯ 0 0 -
ЛИВАН - - -
ЛИТВА 1 1 -
ЛИХТЕНШТЕЙН - - -
ЛЮКСЕМБУРГ 77 77 -
МАЛАЙЗИЯ - - -
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 1 1 -
Международные организации и институты - - -
НИДЕРЛАНДЫ 429 429 -
НОРВЕГИЯ - - -
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - - -
ПЕРУ - - -
ПОЛЬША 4 4 -
ПОРТУГАЛИЯ 0 0 -
РУМЫНИЯ - - -
СИНГАПУР - - -
СЛОВАКИЯ - - -
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0 0 -
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0 0 -
ТАДЖИКИСТАН 1 1 -
ТУРКМЕНИЯ 0 0 -
ТУРЦИЯ 1 1 1
УЗБЕКИСТАН 3 3 -
УКРАИНА 8 8 -
ФИНЛЯНДИЯ - - -
ФРАНЦИЯ 62 45 17
ЧЕРНОГОРИЯ 0 0 -
ЧЕХИЯ 2 0 2
ШВЕЙЦАРИЯ - - -
ЭСТОНИЯ 0 0 -
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ - - -
Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 775 580 195
Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 71 67 3
Восточная Азия 56 56 0
Восточная Европа 0 - 0
Западная Европа 387 220 167
Микронезия - - -
Северная Америка 10 - 10
Северная Европа 67 63 3
Страны Карибского Бассейна 72 72 -
Центральная Америка - - -
Юго-Восточная Азия - - -
Южная Америка - - -
Южная Европа 97 86 11
Прочие 16 16 -
Оренбургская область 636 503 133
АВСТРИЯ 0 0 -
АЗЕРБАЙДЖАН 2 2 -
АРМЕНИЯ 3 3 -
АФГАНИСТАН 0 0 -
БЕЛАРУСЬ 1 1 -
БЕЛИЗ 2 2 -
БЕЛЬГИЯ - - -
БОЛГАРИЯ 0 0 -
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА - - -
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 0 - 0
ВЬЕТНАМ 1 1 -
ГЕРМАНИЯ 1 1 -
ГРЕЦИЯ 0 0 -
ГРУЗИЯ 0 0 -
ЕГИПЕТ 0 0 -
ИЗРАИЛЬ 2 2 -
ИСПАНИЯ 0 0 -
ИТАЛИЯ 0 0 -
КАЗАХСТАН 46 46 -
КАНАДА 0 0 -
КИПР 321 250 71
КИРГИЗИЯ 1 1 -
КИТАЙ 0 0 -
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 0 0 -
ЛАТВИЯ 0 0 -
ЛИВАН 0 0 -
ЛИТВА 0 0 -
ЛИХТЕНШТЕЙН - - -
ЛЮКСЕМБУРГ - - -
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 -
Международные организации и институты 0 0 -
НИДЕРЛАНДЫ - - -
НОРВЕГИЯ 0 0 -
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - - -
ПОЛЬША 0 0 -
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 0 0 -
СЕЙШЕЛЫ - - -
СЕРБИЯ 0 0 -
СЛОВАКИЯ 0 0 -
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО - - -
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0 0 -
ТАДЖИКИСТАН 3 3 -
ТУРКМЕНИЯ 0 0 -
ТУРЦИЯ 0 0 -
УЗБЕКИСТАН 9 9 -
УКРАИНА 4 4 -
ФИНЛЯНДИЯ 0 0 -
ЧЕХИЯ 0 0 -
ШВЕЙЦАРИЯ - - -
ЭСТОНИЯ 0 0 -
Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 238 176 62
Ближний и Средний Восток (Западная Азия) - - -
Западная Европа 65 65 0
Северная Америка 0 - 0
Северная Европа - 8 - 10 2
Страны Карибского Бассейна - - -
Центральная Азия 4 - 4
Юго-Восточная Азия 121 121 -
Южная Европа 56 - 56
Прочие 0 0 -
Пензенская область 266 94 172
АРМЕНИЯ 0 0 -
БЕЛАРУСЬ 0 0 -
БЕЛЬГИЯ - - -
ГЕРМАНИЯ - - -
ИСПАНИЯ - - -
КАЗАХСТАН 0 0 -
КИПР 76 - 76
КИРГИЗИЯ 0 0 -
ЛИТВА - - -
ЛЮКСЕМБУРГ - - -
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 -
НИДЕРЛАНДЫ - - -
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - - -
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - - -
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ - - -
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ - - -
ТАДЖИКИСТАН 0 0 -
ТАИЛАНД - - -
ФРАНЦИЯ 0 0 -
ХОРВАТИЯ - - -
ЧЕРНОГОРИЯ - - -
Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 189 93 96
Восточная Азия 0 - 0
Восточная Европа 0 0 -
Западная Европа 66 31 35
Северная Европа 53 2 51
Страны Карибского Бассейна - - -
Юго-Восточная Азия 10 - 10
Южная Европа 60 60 0
Прочие 0 0 -
Пермский край 3 011 2 373 638
АВСТРАЛИЯ 0 0 -
АВСТРИЯ - - -
АРМЕНИЯ - - -
БЕЛАРУСЬ 0 0 -
БОЛГАРИЯ 0 0 -
ВЕНГРИЯ - - -
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 0 0 -
ГЕРМАНИЯ 22 22 -
ГОНКОНГ - - -
ГРЕЦИЯ - - -
ГРУЗИЯ 7 7 -
ДАНИЯ 29 29 -
ЕГИПЕТ 0 0 -
ИЗРАИЛЬ 9 9 -
ИОРДАНИЯ 4 4 -
ИСПАНИЯ - - -
ИТАЛИЯ 2 0 2
КАЗАХСТАН 0 0 -
КИПР 1 906 1 844 62
КИРГИЗИЯ 0 0 -
ЛАТВИЯ 0 0 -
ЛИТВА - - -
МАЛЬТА 0 0 -
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА - - -
Международные организации и институты 0 0 -
НИДЕРЛАНДЫ - - -
НОРВЕГИЯ 0 0 -
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - 0 - 0 -
ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО - - -
ПАНАМА - - -
СЛОВАКИЯ - 0 - 0 -
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 4 - 4
ТАДЖИКИСТАН - - -
ТУРЦИЯ 0 0 -
УЗБЕКИСТАН - - -
ФИНЛЯНДИЯ - - -
ФРАНЦИЯ - - -
ХОРВАТИЯ - - -
ЧЕХИЯ - - -
ШВЕЙЦАРИЯ - - -
Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 1 027 458 569
Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 0 0 -
Восточная Азия 30 30 -
Восточная Африка - - -
Восточная Европа 14 13 2
Западная Европа 430 406 24
Микронезия - - -
Северная Америка 2 2 -
Северная Европа 510 7 504
Страны Карибского Бассейна 0 - 0
Центральная Америка 0 0 -
Южная Европа 1 0 1
Прочие 38 0 38
Республика Башкортостан 858 669 189
АБХАЗИЯ 0 0 -
АВСТРИЯ 41 6 36
АЗЕРБАЙДЖАН 5 5 -
АРМЕНИЯ 5 5 -
АФГАНИСТАН 0 0 -
БЕЛАРУСЬ 3 3 -
БЕЛИЗ 0 0 -
БЕЛЬГИЯ 0 0 -
БОЛГАРИЯ 0 0 -
БРАЗИЛИЯ 0 0 -
ВЕНГРИЯ - - -
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 2 2 -
ВЬЕТНАМ 10 10 -
ГЕРМАНИЯ 13 13 -
ГРУЗИЯ 0 0 -
ДАНИЯ 0 0 -
ДОМИНИКА - - -
ЕГИПЕТ 0 0 -
ИЗРАИЛЬ 1 1 -
ИНДИЯ 0 0 -
ИОРДАНИЯ 0 0 -
ИСПАНИЯ 0 0 -
ИТАЛИЯ 0 0 -
КАЗАХСТАН 15 15 -
КАМБОДЖА - - -
КАНАДА 0 0 -
КАТАР 0 0 -
КИПР 620 499 121
КИРГИЗИЯ 1 1 -
КИТАЙ 1 1 -
КУВЕЙТ - - -
ЛАТВИЯ 1 1 -
ЛИТВА 1 1 -
ЛЮКСЕМБУРГ - - -
МАЛЬТА 0 0 -
МЕКСИКА 0 0 -
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 -
МОНГОЛИЯ - - -
Международные организации и институты 0 0 -
НИГЕРИЯ 0 0 -
НИДЕРЛАНДЫ 45 45 -
НИУЭ - - -
НОРВЕГИЯ - - -
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 0 0 -
ПОЛЬША 0 0 -
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 0 0 -
РЕЮНЬОН 0 0 -
РУАНДА 0 0 -
РУМЫНИЯ 0 0 -
СЕРБИЯ 0 0 -
СИНГАПУР - - -
СЛОВЕНИЯ 0 0 -
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 1 1 -
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 2 2 0
ТАДЖИКИСТАН 3 3 -
ТУРКМЕНИЯ 1 1 -
ТУРЦИЯ 4 4 -
УЗБЕКИСТАН 23 23 -
УКРАИНА 11 11 -
ФИНЛЯНДИЯ 0 0 -
ФРАНЦИЯ 0 0 -
ЧЕХИЯ 0 0 -
ШВЕЙЦАРИЯ - - -
ШВЕЦИЯ 0 0 -
ЭСТОНИЯ 1 1 -
ЮЖНАЯ АФРИКА 0 0 -
Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 44 11 32
Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 0 0 -
Восточная Азия 14 0 14
Восточная Европа 0 - 0
Западная Европа 15 11 4
Северная Америка 0 - 0
Северная Европа 1 - 1
Страны Карибского Бассейна 11 0 11
Центральная Азия 0 - 0
Центральная Америка 0 - 0
Южная Азия 0 0 -
Южная Европа 2 - 2
Прочие 0 0 -
Республика Марий Эл 34 34 1
АВСТРИЯ - - -
АЗЕРБАЙДЖАН 0 0 -
АРМЕНИЯ 0 0 -
БЕЛАРУСЬ 0 0 -
БЕЛЬГИЯ 0 0 -
БОЛГАРИЯ - - -
ГЕРМАНИЯ 0 0 -
ГРУЗИЯ 0 0 -
ЕГИПЕТ 0 0 -
ИЗРАИЛЬ 0 0 -
ИСПАНИЯ 0 0 -
ИТАЛИЯ 0 0 -
КАЗАХСТАН 1 1 -
КАНАДА 0 0 -
КИПР 1 1 -
КИРГИЗИЯ 0 0 -
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 0 0 -
ЛАТВИЯ 0 0 -
ЛИТВА 0 0 -
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 -
НИДЕРЛАНДЫ - - -
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 0 0 -
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ 0 0 -
СЛОВАКИЯ 0 0 -
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0 0 -
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0 0 -
ТАДЖИКИСТАН 0 0 -
ТУРКМЕНИЯ 0 0 -
ТУРЦИЯ 0 0 -
УЗБЕКИСТАН 1 1 -
УКРАИНА 2 2 -
ЧЕХИЯ 0 0 -
ШВЕЦИЯ - - -
ЭСТОНИЯ 0 0 -
Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 27 26 1
Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 0 0 -
Восточная Азия 11 11 -
Восточная Европа 0 0 -
Западная Европа 16 16 -
Северная Европа 0 - 0
Центральная Америка 0 - 0
Южная Азия 0 - 0
Южная Европа 1 - 1
Прочие - - -
Республика Мордовия - 189 - 191 3
АЗЕРБАЙДЖАН 0 0 -
АРМЕНИЯ 0 0 -
БЕЛАРУСЬ 0 0 -
ГЕРМАНИЯ - - -
ГРУЗИЯ 0 0 -
КАЗАХСТАН 1 1 -
КИПР - - -
КИРГИЗИЯ 0 0 -
ЛАТВИЯ 0 0 -
ЛИТВА 0 0 -
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 -
ТАДЖИКИСТАН 0 0 -
ТУРКМЕНИЯ 0 0 -
УЗБЕКИСТАН 1 1 -
УКРАИНА 1 1 -
ЭСТОНИЯ 0 0 -
Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные - 193 - 196 3
Восточная Европа 2 - 0 3
Западная Европа 34 34 0
Южная Европа - 230 - 230 -
Прочие 0 0 -
Республика Татарстан (Татарстан) 2 261 1 856 404
АВСТРАЛИЯ - - -
АВСТРИЯ - - -
АЗЕРБАЙДЖАН 0 0 -
АРМЕНИЯ 0 0 -
БАГАМЫ - - -
БЕЛАРУСЬ - - -
БЕЛИЗ 116 116 -
БОЛГАРИЯ - - -
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ - - -
ВЬЕТНАМ 0 0 -
ГЕРМАНИЯ 276 264 13
ГОНКОНГ - - -
ГРЕЦИЯ - - -
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0 0 -
ИЗРАИЛЬ 2 - 2
ИНДИЯ 0 0 -
ИНДОНЕЗИЯ - - -
ИСПАНИЯ - - -
ИТАЛИЯ 1 0 1
КАЗАХСТАН 13 1 12
КАНАДА - - -
КАТАР 0 0 -
КИПР 431 334 96
КИРГИЗИЯ 0 0 -
КИТАЙ 1 1 -
КУВЕЙТ 0 0 -
ЛАТВИЯ 0 0 -
ЛИТВА 0 - 0
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА - - -
Международные организации и институты - - -
НИДЕРЛАНДЫ 783 783 -
НОРВЕГИЯ - - -
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 1 - 1
ПОЛЬША - - -
СЕЙШЕЛЫ - - -
СЕРБИЯ - - -
СЛОВАКИЯ - - -
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0 0 -
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ - 0 - 0 -
ТАДЖИКИСТАН 0 0 -
ТУРКМЕНИЯ 0 0 -
ТУРЦИЯ 60 60 -
УГАНДА - - -
УЗБЕКИСТАН 1 1 -
УКРАИНА 0 0 -
ЧЕХИЯ - - -
ШВЕЙЦАРИЯ 7 2 5
ШВЕЦИЯ - - -
ЭСТОНИЯ 0 - 0
ЯПОНИЯ 0 0 -
Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 567 292 275
Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 16 16 -
Восточная Азия 27 - 27
Восточная Африка 1 - 1
Восточная Европа 48 5 43
Западная Европа 291 205 86
Северная Америка 2 - 2
Северная Европа 57 54 2
Страны Карибского Бассейна 14 12 2
Центральная Азия 2 - 2
Центральная Америка 0 - 0
Юго-Восточная Азия 55 - 55
Южная Европа 54 - 54
Прочие 0 0 -
Самарская область 2 956 2 529 427
АБХАЗИЯ 0 0 -
АВСТРАЛИЯ - - -
АВСТРИЯ 18 18 -
АЗЕРБАЙДЖАН 7 7 -
АРМЕНИЯ 0 0 -
БАГАМЫ - - -
БЕЛАРУСЬ 0 0 -
БЕЛИЗ - - -
БОЛГАРИЯ 1 1 -
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 0 0 -
ВЕНГРИЯ 0 0 -
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ 3 3 0
ВЬЕТНАМ 3 3 -
ГЕРМАНИЯ 175 86 88
ГИБРАЛТАР - - -
ГРЕЦИЯ 0 0 -
ГРУЗИЯ 2 2 -
ДАНИЯ - - -
ДЖЕРСИ - - -
ЕГИПЕТ 0 0 -
ИЗРАИЛЬ 3 3 -
ИНДИЯ 0 0 -
ИНДОНЕЗИЯ - - -
ИОРДАНИЯ 0 0 -
ИРЛАНДИЯ - - -
ИСПАНИЯ 26 26 -
ИТАЛИЯ - - -
КАЗАХСТАН 53 53 -
КАНАДА 0 0 -
КИПР 177 122 55
КИРГИЗИЯ 1 1 -
КИТАЙ 1 1 -
КОЛУМБИЯ 0 0 -
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА 7 7 -
ЛАТВИЯ 1 1 -
ЛИТВА 1 1 -
ЛИХТЕНШТЕЙН 1 1 -
ЛЮКСЕМБУРГ - - -
МАЛЬТА 0 0 -
МЕКСИКА - - -
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 4 4 -
МОНГОЛИЯ 0 0 -
Международные организации и институты 0 0 -
НИДЕРЛАНДЫ 228 156 73
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ - - -
НОРВЕГИЯ 0 0 -
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - - -
ПАНАМА - - -
ПОЛЬША 0 0 -
ПОРТУГАЛИЯ 0 0 -
РУМЫНИЯ 0 0 -
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ - - -
СЕЙШЕЛЫ - - -
СЕНТ-КИТС И НЕВИС - - -
СЛОВАКИЯ - - -
СЛОВЕНИЯ 0 0 -
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0 0 -
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 2 2 -
ТАДЖИКИСТАН 10 10 -
ТУРКМЕНИЯ 3 3 -
ТУРЦИЯ 2 2 -
УЗБЕКИСТАН 510 510 -
УКРАИНА 691 691 -
ФИНЛЯНДИЯ 0 0 -
ФРАНЦИЯ 324 324 -
ХОРВАТИЯ 0 0 -
ЧЕРНОГОРИЯ - - -
ЧЕХИЯ 0 0 -
ШВЕЙЦАРИЯ 35 35 -
ШВЕЦИЯ - - -
ЭСТОНИЯ 170 170 -
ЮЖНАЯ АФРИКА 0 0 -
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ 0 0 -
ЯПОНИЯ - - -
Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 492 281 212
Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 1 0 0
Восточная Азия 218 145 74
Восточная Европа 0 - 0
Западная Европа 130 15 116
Северная Америка - - -
Северная Африка 0 0 -
Северная Европа 33 32 1
Страны Карибского Бассейна 0 0 -
Центральная Азия 13 - 13
Юго-Восточная Азия 0 - 0
Южная Азия 0 0 -
Южная Европа 97 89 8
Прочие 0 0 -
Саратовская область 492 278 214
АБХАЗИЯ - - -
АВСТРАЛИЯ - - -
АВСТРИЯ - 7 - 7 -
АЗЕРБАЙДЖАН 0 0 -
АРМЕНИЯ 0 0 -
БЕЛАРУСЬ 0 0 -
БЕЛЬГИЯ - - -
БОЛГАРИЯ 0 0 -
ВЕНГРИЯ 0 0 -
ВЬЕТНАМ - - -
ГЕРМАНИЯ 51 51 -
ДЖЕРСИ - - -
ИНДИЯ 0 0 -
ИРЛАНДИЯ - - -
ИСПАНИЯ 0 0 -
ИТАЛИЯ 0 0 -
КАЗАХСТАН 0 0 -
КАНАДА 0 0 -
КИПР 127 71 56
КИРГИЗИЯ 0 0 -
ЛАТВИЯ 0 0 -
ЛИВАН - - -
ЛИТВА 0 0 -
ЛИХТЕНШТЕЙН - - -
ЛЮКСЕМБУРГ 7 - 7
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА - - -
НИДЕРЛАНДЫ - - -
НОРВЕГИЯ - - -
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - - -
ПАНАМА - - -
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО - - -
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 2 - 2
ТАДЖИКИСТАН 0 0 -
ТУРЦИЯ - - -
УЗБЕКИСТАН 0 0 -
УКРАИНА 0 0 -
ЧЕРНОГОРИЯ - - -
ЧЕХИЯ - - -
ШВЕЦИЯ 3 0 3
ЭСТОНИЯ - - -
ЯПОНИЯ - - -
Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 307 162 145
Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 0 - 0
Восточная Азия 42 42 -
Восточная Европа 7 3 4
Западная Европа 217 87 130
Северная Америка 27 27 -
Северная Африка - - -
Северная Европа 0 - 0
Страны Карибского Бассейна 11 - 11
Центральная Азия 0 - 0
Южная Европа 2 2 0
Прочие 0 0 -
Удмуртская Республика 410 256 155
АЗЕРБАЙДЖАН 0 0 -
АРМЕНИЯ 0 0 -
БЕЛАРУСЬ 0 0 -
БОЛГАРИЯ 0 0 -
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ - - -
ВЬЕТНАМ 0 0 -
ГЕРМАНИЯ 0 0 -
ГРУЗИЯ 0 0 -
ИЗРАИЛЬ 0 0 -
ИРЛАНДИЯ - - -
ИСПАНИЯ 0 0 -
ИТАЛИЯ 0 0 -
КАЗАХСТАН 0 0 -
КИПР 241 241 -
КИРГИЗИЯ 0 0 -
КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 0 0 -
КУВЕЙТ 0 0 -
ЛИТВА 0 0 -
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 -
НИДЕРЛАНДЫ - - -
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - - -
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО - - -
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0 0 -
ТАДЖИКИСТАН 0 0 -
ТУРКМЕНИЯ 0 0 -
ТУРЦИЯ 0 0 -
УЗБЕКИСТАН 0 0 -
УКРАИНА 2 2 -
ФИНЛЯНДИЯ - - -
ЧЕРНОГОРИЯ - - -
ЧЕХИЯ 0 0 -
ШВЕЙЦАРИЯ 0 0 -
ЯПОНИЯ - - -
Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 164 10 155
Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 0 0 -
Восточная Азия 44 5 39
Восточная Европа 5 5 0
Западная Европа 0 - 0
Северная Америка 1 - 1
Северная Европа 0 - 0
Страны Карибского Бассейна 0 - 0
Южная Европа 113 - 113
Прочие - - -
Ульяновская область 379 308 71
АВСТРАЛИЯ 0 0 -
АЗЕРБАЙДЖАН 3 3 -
АРГЕНТИНА 0 0 -
АРМЕНИЯ 1 1 -
АФГАНИСТАН 0 0 -
БЕЛАРУСЬ 2 2 -
БОЛГАРИЯ 0 0 -
ВЕНГРИЯ 0 0 -
ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ - - -
ВЬЕТНАМ 1 1 -
ГЕРМАНИЯ 23 10 13
ГОНКОНГ - - -
ГРУЗИЯ 0 0 -
ДЖЕРСИ 0 0 -
ЕГИПЕТ 0 0 -
ИЗРАИЛЬ 0 0 -
ИНДИЯ 0 0 -
ИСПАНИЯ - - -
ИТАЛИЯ 0 0 -
КАЗАХСТАН 7 7 -
КАНАДА 0 0 -
КИПР 0 0 -
КИРГИЗИЯ 1 1 -
ЛАТВИЯ 0 0 -
ЛИВАН 0 0 -
ЛИТВА 0 0 -
МАЛАЙЗИЯ 0 0 -
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 -
НИДЕРЛАНДЫ 42 42 -
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 0 0 -
НОРВЕГИЯ - - -
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - - -
ПЕРУ 0 0 -
ПОЛЬША 0 0 -
САМОА 0 0 -
СЕРБИЯ 0 0 -
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0 0 -
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0 0 -
ТАДЖИКИСТАН 1 1 -
ТАИЛАНД - - -
ТУРКМЕНИЯ 1 1 -
ТУРЦИЯ 4 4 -
УЗБЕКИСТАН 9 9 -
УКРАИНА 6 6 -
ФИНЛЯНДИЯ 0 0 -
ШВЕЙЦАРИЯ - - -
ШВЕЦИЯ 0 0 -
ЭСТОНИЯ 0 0 -
Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные 275 217 58
Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 0 0 0
Восточная Азия 49 49 -
Восточная Европа - - -
Западная Европа 132 132 0
Северная Америка 1 - 1
Северная Европа 16 16 -
Центральная Америка - - -
Юго-Восточная Азия 57 - 57
Южная Азия 0 0 -
Южная Европа 20 20 0
Прочие 0 0 -
Чувашская Республика - Чувашия - 523 - 527 4
АБХАЗИЯ 0 0 -
АВСТРАЛИЯ - - -
АВСТРИЯ 0 0 -
АЗЕРБАЙДЖАН 0 0 -
АРМЕНИЯ 1 1 -
АФГАНИСТАН 0 0 -
БЕЛАРУСЬ 1 1 -
БОЛГАРИЯ 0 0 -
ВЕНГРИЯ 0 0 -
ВЬЕТНАМ 0 0 -
ГЕРМАНИЯ - - -
ГРЕЦИЯ 0 0 -
ГРУЗИЯ 0 0 -
ИЗРАИЛЬ 0 0 -
ИНДИЯ 0 0 -
ИОРДАНИЯ 0 0 -
ИРЛАНДИЯ 0 0 -
ИТАЛИЯ 0 0 -
КАЗАХСТАН 2 2 -
КИПР - - -
КИРГИЗИЯ 0 0 -
КИТАЙ - - -
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА - - -
ЛАТВИЯ 0 0 -
ЛИВАН 0 0 -
ЛИТВА 0 0 -
ЛЮКСЕМБУРГ 0 0 -
МАЛЬТА 0 0 -
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА 0 0 -
НИДЕРЛАНДЫ - - -
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - - -
ОМАН 0 0 -
ПАКИСТАН 0 0 -
ПОЛЬША - - -
РУМЫНИЯ 0 0 -
СЕРБИЯ 0 0 -
СИНГАПУР - - -
СЛОВЕНИЯ 0 0 -
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 0 0 -
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 0 0 -
ТАДЖИКИСТАН 0 0 -
ТУНИС 0 0 -
ТУРКМЕНИЯ 0 0 -
ТУРЦИЯ 0 0 -
УЗБЕКИСТАН 1 1 -
УКРАИНА 3 3 -
ФИНЛЯНДИЯ - - -
ФРАНЦИЯ 0 0 -
ЧЕХИЯ 0 0 -
ШВЕЙЦАРИЯ 0 0 -
ШВЕЦИЯ - - -
ЭСТОНИЯ 0 0 -
Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные - 533 - 538 4
Ближний и Средний Восток (Западная Азия) 0 0 -
Восточная Азия 14 14 -
Восточная Европа 6 4 1
Западная Европа 15 15 -
Северная Америка - - -
Северная Европа - 6 - 7 2
Страны Карибского Бассейна - 2 - 2 -
Южная Европа - 561 - 562 1
Прочие - - -

Максим Матвеев, аналитическая служба "Реального времени"
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