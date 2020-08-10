Крупнейшие иностранные инвесторы Татарстана «окопались» в офшорах Кипра и в Голландии
Аналитика «Реального времени»: в какие сферы и откуда в республику и ПФО поступают деньги из-за рубежа
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», денонсация налогового соглашения с Кипром и Нидерландами может сказаться на притоке иностранных инвестиций в Татарстан. Как оказалось, именно из этих стран течет в республику основная масса «забугорных» денег. В других регионах России ситуация отличается: в Самарской области, например, большая часть инвестиций — из стран бывшего СССР, а основной род деятельности компаний, «подкрепляемых» деньгами из-за рубежа, — не обрабатывающие производства, как в Татарстане, а фирмы, связанные с недвижимостью. При этом в 2019 году Татарстан привлек довольно большой объем инвестиций по сравнению с соседями.
Около четверти общих инвестиций в Татарстан пришлись на 2019 год
Согласно статистическим данным, прямые инвестиции в Россию на 1 января 2020 года составили 585,8 млрд долларов США. Это цифры, которые характеризуют показатель вложений в Россию, за исключением вывода средств из страны, поэтому в зависимости от года и региона показатель может быть и отрицательным. Это будет в случае, если инвесторы забрали свой капитал или изъяли деньги из долговых инструментов.
Год назад аналогичный показатель составлял 497,4 млрд долларов. Для наглядности, чтобы понять, что происходило именно в 2019 году, мы вычли из нынешних цифр результат на 1 января 2019 года. Получившийся показатель можно назвать «сальдо прямых инвестиций за год в Россию». Он равен 88,4 млрд долларов — это та сумма, которая в чистом виде была инвестирована в страну из-за рубежа, выведенные деньги отсюда уже вычтены.
По показателю сальдо за 2019 год Татарстан оказался на 16-м месте среди регионов России с 589 млн долларов (общий объем прямых инвестиций в регион на начало 2020 года составлял 2,26 млрд долларов — по этому показателю республика лишь 25-я). Регион занял место между Кемеровской областью и Ханты-Мансийским автономным округом.
При этом в обоих этих регионах (как и вообще в 15 регионах, где сальдо за год оказалось больше, чем в Татарстане) общий объем инвестиций за все время больше, чем в Татарстане. Из этого можно сделать вывод, что 2019 год стал для Татарстана довольно успешным — за этот период в регион инвестировали около четверти из общего объема иностранных инвестиций за все время. Лучше этот показатель, например, у Тюменской и Калининградской области (сальдо составило 32% и 95% от общего объема инвестиций за все время), Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) — 41% и 36%.
|Субъект Российской Федерации
|01.01.2020 г.
|01.01.2019 г.
|Всего
|Участие в капитале
|Долговые инструменты
|Всего
|Участие в капитале
|Долговые инструменты
|Сальдо за год - всего
|Сальдо за год - участие в капитале
|Сальдо за год - долговые инструменты
|Доля сальдо за 2019 год от общего объема инвестиций
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
в том числе:
|585 814
|436 467
|149 347
|497 366
|356 688
|140 678
|88 448
|79 779
|8 669
|15%
|г. Москва
|260 193
|177 275
|82 919
|222 956
|140 121
|82 835
|37 237
|37 154
|83
|14%
|Тюменская область
|57 346
|41 084
|16 261
|39 227
|28 610
|10 617
|18 118
|12 475
|5 644
|32%
|Калининградская область
|14 495
|14 253
|243
|768
|499
|269
|13 727
|13 753
|-26
|95%
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|36 586
|25 032
|11 554
|26 065
|16 626
|9 439
|10 521
|8 406
|2 114
|29%
|Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу -Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
|17 098
|12 672
|4 426
|10 081
|9 181
|900
|7 017
|3 491
|3 526
|41%
|Свердловская область
|16 218
|15 819
|400
|10 451
|10 042
|409
|5 767
|5 777
|-10
|36%
|г. Санкт-Петербург
|24 817
|17 611
|7 205
|19 183
|11 996
|7 187
|5 634
|5 616
|18
|23%
|Московская область
|21 064
|16 754
|4 309
|16 985
|12 458
|4 527
|4 078
|4 296
|-218
|19%
|Вологодская область
|12 627
|9 211
|3 415
|10 290
|8 233
|2 057
|2 336
|978
|1 359
|19%
|Челябинская область
|9 415
|7 363
|2 052
|8 152
|6 913
|1 239
|1 262
|450
|813
|13%
|Ленинградская область
|6 000
|4 448
|1 552
|5 058
|3 470
|1 588
|941
|977
|-36
|16%
|Калужская область
|4 013
|3 074
|939
|3 126
|2 104
|1 022
|887
|970
|-83
|22%
|Приморский край
|3 269
|1 911
|1 358
|2 428
|1 243
|1 185
|841
|668
|173
|26%
|Пермский край
|3 011
|2 373
|638
|2 356
|1 065
|1 291
|655
|1 308
|-653
|22%
|Кемеровская область - Кузбасс
|3 829
|1 788
|2 041
|3 210
|1 603
|1 607
|619
|185
|435
|16%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|2 261
|1 856
|404
|1 671
|748
|923
|589
|1 109
|-519
|26%
|Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|3 661
|3 380
|281
|3 081
|2 803
|278
|581
|578
|3
|16%
|Костромская область
|1 978
|1 934
|45
|1 469
|1 404
|65
|509
|530
|-21
|26%
|Забайкальский край
|1 487
|1 029
|458
|1 045
|555
|490
|442
|474
|-33
|30%
|Иркутская область
|1 360
|1 132
|228
|961
|850
|110
|399
|281
|118
|29%
|Новгородская область
|2 921
|2 874
|47
|2 537
|2 463
|74
|384
|411
|-27
|13%
|Республика Саха (Якутия)
|2 503
|1 418
|1 085
|2 268
|1 141
|1 126
|236
|277
|-41
|9%
|Волгоградская область
|1 300
|1 019
|281
|1 080
|831
|249
|221
|188
|32
|17%
|Амурская область
|966
|904
|62
|761
|696
|65
|206
|208
|-3
|21%
|Нижегородская область
|2 777
|2 216
|561
|2 574
|1 912
|662
|203
|304
|-100
|7%
|Новосибирская область
|1 938
|1 724
|214
|1 752
|1 453
|298
|186
|271
|-84
|10%
|Омская область
|728
|635
|93
|574
|490
|83
|155
|145
|10
|21%
|Тульская область
|1 619
|1 051
|569
|1 468
|852
|616
|151
|199
|-47
|9%
|Чукотский автономный округ
|373
|361
|13
|234
|231
|3
|139
|130
|10
|37%
|Орловская область
|500
|488
|12
|361
|353
|8
|139
|135
|4
|28%
|Оренбургская область
|636
|503
|133
|532
|393
|139
|105
|110
|-5
|16%
|Республика Тыва
|63
|- 19
|81
|- 41
|- 123
|83
|103
|105
|-1
|165%
|Ростовская область
|1 162
|821
|340
|1 063
|616
|447
|98
|205
|-107
|8%
|Ивановская область
|307
|286
|21
|217
|190
|27
|90
|96
|-7
|29%
|Ставропольский край
|481
|403
|78
|403
|260
|143
|78
|143
|-65
|16%
|Еврейская автономная область
|218
|97
|120
|153
|59
|93
|65
|38
|27
|30%
|Тамбовская область
|119
|76
|43
|56
|19
|37
|63
|57
|6
|53%
|Тверская область
|506
|378
|128
|446
|306
|140
|59
|72
|-13
|12%
|Краснодарский край
|4 762
|3 313
|1 449
|4 707
|4 205
|502
|55
|-892
|947
|1%
|Республика Бурятия
|301
|18
|283
|246
|22
|224
|55
|-4
|58
|18%
|Саратовская область
|492
|278
|214
|442
|226
|216
|49
|52
|-3
|10%
|Смоленская область
|418
|342
|76
|369
|277
|92
|49
|65
|-16
|12%
|Ульяновская область
|379
|308
|71
|330
|249
|81
|49
|59
|-10
|13%
|Пензенская область
|266
|94
|172
|218
|79
|140
|47
|15
|32
|18%
|Рязанская область
|318
|269
|49
|274
|214
|61
|44
|55
|-11
|14%
|Курская область
|214
|199
|15
|171
|155
|16
|43
|44
|-1
|20%
|Республика Коми
|1 113
|821
|291
|1 075
|788
|288
|37
|34
|4
|3%
|Республика Карелия
|204
|142
|63
|170
|123
|47
|35
|19
|16
|17%
|Республика Хакасия
|354
|81
|274
|325
|41
|284
|29
|40
|-11
|8%
|Камчатский край
|229
|184
|45
|202
|161
|41
|27
|23
|4
|12%
|Псковская область
|99
|73
|26
|83
|57
|27
|15
|16
|-1
|16%
|Липецкая область
|14 153
|12 035
|2 118
|14 138
|12 049
|2 089
|15
|-14
|29
|0%
|Алтайский край
|119
|96
|23
|108
|84
|24
|12
|12
|-0
|10%
|Республика Марий Эл
|34
|34
|1
|27
|26
|1
|7
|7
|-0
|21%
|Республика Дагестан
|46
|35
|10
|41
|29
|11
|5
|6
|-1
|11%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|126
|74
|51
|121
|64
|57
|5
|10
|-5
|4%
|Республика Крым
|- 7
|- 17
|10
|- 11
|- 20
|10
|4
|4
|1
|-63%
|Курганская область
|34
|31
|3
|32
|29
|3
|2
|2
|-0
|5%
|Республика Калмыкия
|8
|1
|7
|7
|1
|6
|1
|0
|1
|11%
|Чеченская Республика
|6
|6
|0
|5
|5
|0
|1
|1
|0
|16%
|Мурманская область
|100
|43
|57
|99
|40
|59
|1
|3
|-2
|1%
|Кабардино-Балкарская Республика
|3
|2
|2
|2
|1
|2
|1
|1
|-0
|24%
|Республика Ингушетия
|3
|3
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|-0
|9%
|г. Севастополь
|32
|32
|0
|33
|33
|0
|-1
|-1
|-0
|-3%
|Магаданская область
|7
|- 2
|9
|10
|0
|10
|-3
|-2
|-2
|-47%
|Владимирская область
|511
|372
|140
|515
|370
|145
|-4
|1
|-5
|-1%
|Республика Алтай
|102
|102
|1
|108
|107
|0
|-6
|-6
|0
|-6%
|Карачаево-Черкесская Республика
|1
|1
|-
|7
|0
|7
|-6
|0
|-1144%
|Республика Северная Осетия - Алания
|8
|6
|2
|15
|5
|10
|-7
|1
|-7
|-85%
|Ярославская область
|763
|370
|393
|770
|353
|418
|-7
|18
|-25
|-1%
|Кировская область
|116
|34
|82
|125
|33
|91
|-9
|1
|-10
|-7%
|Республика Башкортостан
|858
|669
|189
|867
|576
|290
|-9
|92
|-101
|-1%
|Астраханская область
|327
|164
|164
|339
|178
|162
|-12
|-14
|2
|-4%
|Удмуртская Республика
|410
|256
|155
|427
|196
|231
|-17
|60
|-77
|-4%
|Брянская область
|30
|15
|15
|66
|46
|20
|-36
|-31
|-4
|-118%
|Воронежская область
|858
|698
|160
|896
|710
|186
|-38
|-12
|-26
|-4%
|Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу
|861
|473
|389
|904
|359
|545
|-43
|113
|-157
|-5%
|Республика Мордовия
|- 189
|- 191
|3
|- 139
|- 142
|3
|-49
|-49
|0
|26%
|Томская область
|126
|- 232
|358
|183
|- 179
|362
|-57
|-52
|-5
|-45%
|Хабаровский край
|647
|362
|285
|737
|162
|575
|-89
|200
|-289
|-14%
|Чувашская Республика - Чувашия
|- 523
|- 527
|4
|- 413
|- 502
|89
|-110
|-25
|-85
|21%
|Ненецкий автономный округ
|- 368
|- 371
|2
|- 133
|- 245
|112
|-236
|-126
|-110
|64%
|Белгородская область
|1 199
|381
|817
|1 476
|326
|1 150
|-277
|56
|-333
|-23%
|Архангельская область
|493
|102
|391
|772
|114
|657
|-279
|-13
|-266
|-57%
|Красноярский край
|26 262
|15 489
|10 773
|27 289
|18 719
|8 570
|-1 027
|-3 230
|2 203
|-4%
|Самарская область
|2 956
|2 529
|427
|4 709
|4 239
|469
|-1 752
|-1 710
|-42
|-59%
|Сахалинская область
|63 988
|62 983
|1 006
|69 271
|68 269
|1 002
|-5 283
|-5 287
|3
|-8%
|Забайкальский край
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Республика Бурятия
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Республика Крым
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|г. Севастополь
|-
|-
|-
|-
|-
|-
В Татарстан за год вложили более полумиллиарда долларов
Инвестиции за все время в регионы Приволжского федерального округа на начало 2020 года составили 13,5 млрд долларов — это лишь 2,3% от общих иностранных вложений в Россию. Татарстан по своему округу находится на 4-м месте с 2,26 млрд долларов. Впереди оказались крупнейшие «ненациональные» регионы ПФО: Пермский край с 3,01 млрд, Самарская область с 2,96 млрд и Нижегородская область с 2,78 млрд.
При этом по годовому сальдо за 2019 год Татарстан — на втором месте в ПФО. Сальдо прямых инвестиций в регион составило 589 млн долларов — это та сумма, которую инвестировали в регион (за вычетом вывода средств) в 2019 году. Лидер — Пермский край с 655 млн долларов, то есть сюда вложили больше всего денег и за весь срок, и конкретно за 2019 год.
Некоторые соседи Татарстана за год увеличили объем прямых инвестиций довольно значительно: Нижегородская область, например, на 203 млн долларов, а некоторые — совсем ненамного. К примеру, в Марий Эл показатель вырос на 7 миллионов.
Кроме того, что характерно, некоторые соседи снизили сумму прямых инвестиций: Башкортостан и Кировская область — на 9 миллионов, Чувашия — вообще на 110 миллионов. Рекордсменом по снижению объема прямых инвестиций в округе стала Самарская область — тут показатель снизился на 1,75 млрд долларов. Причем в основном это обусловлено отрицательным сальдо участия в капитале — на 1,71 млрд долларов, а не снижением инвестиций в долговые инструменты. В остальных регионах в основном отрицательное сальдо по долговым инструментам (займам и кредитам), а не участию в капитале.
|Субъект Российской Федерации
|01.01.2020 г.
|01.01.2019 г.
|Всего
|Участие в капитале
|Долговые инструменты
|Всего
|Участие в капитале
|Долговые инструменты
|Сальдо за год - всего
|Сальдо за год - участие в капитале
|Сальдо за год - долговые инструменты
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
в том числе:
|585 814
|436 467
|149 347
|497 366
|356 688
|140 678
|88 448
|79 779
|8 669
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|13 484
|10 430
|3 054
|13 724
|9 098
|4 626
|-240
|1 332
|-1 572
|Пермский край
|3 011
|2 373
|638
|2 356
|1 065
|1 291
|655
|1 308
|-653
|Самарская область
|2 956
|2 529
|427
|4 709
|4 239
|469
|-1 752
|-1 710
|-42
|Нижегородская область
|2 777
|2 216
|561
|2 574
|1 912
|662
|203
|304
|-100
|Республика Татарстан (Татарстан)
|2 261
|1 856
|404
|1 671
|748
|923
|589
|1 109
|-519
|Республика Башкортостан
|858
|669
|189
|867
|576
|290
|-9
|92
|-101
|Оренбургская область
|636
|503
|133
|532
|393
|139
|105
|110
|-5
|Саратовская область
|492
|278
|214
|442
|226
|216
|49
|52
|-3
|Удмуртская Республика
|410
|256
|155
|427
|196
|231
|-17
|60
|-77
|Ульяновская область
|379
|308
|71
|330
|249
|81
|49
|59
|-10
|Пензенская область
|266
|94
|172
|218
|79
|140
|47
|15
|32
|Кировская область
|116
|34
|82
|125
|33
|91
|-9
|1
|-10
|Республика Марий Эл
|34
|34
|1
|27
|26
|1
|7
|7
|-0
|Республика Мордовия
|- 189
|- 191
|3
|- 139
|- 142
|3
|-49
|-49
|0
|Чувашская Республика - Чувашия
|- 523
|- 527
|4
|- 413
|- 502
|89
|-110
|-25
|-85
Почти везде иностранцев интересуют обрабатывающие производства, а в Самаре — недвижимость
Основная сфера, интересующая иностранный капитал в Татарстане, судя по статистике, — обрабатывающие производства. На них пришлось 1,42 млрд долларов из 2,26 млрд долларов общих инвестиций в республику. Еще три сферы получили заметно меньше, но примерно равную сумму. Финансовая и страховая деятельность получила 261 млн долларов инвестиций, добыча полезных ископаемых — 216 млн долларов, а 218 млн — оптовая и розничная торговля. Что примечательно — год назад в торговлю было вложено только 27 млн долларов иностранного капитала, так что это — один из прорывов года. В целом почти ни в одной из отраслей инвестиции за год не уменьшились, исключением стала только категория «Транспортировка и хранение», но тут снижение составило лишь 1 млн долларов — крайне небольшая сумма в контексте общих инвестиций в регион.
Обрабатывающие производства — лидер по внешним инвестициям в большинстве регионов Приволжского федерального округа. В частности, они находятся на первом месте в Нижегородской области, Пермском крае, Кировской области, Марий Эл, Саратовской области, Ульяновской области. Инвестиции в эту отрасль не снизились почти нигде, но стоит отметить заметное исключение — показавшую рекорды снижения объема инвестиций Самарскую область.
Обусловлена эта ситуация, видимо, прекращением участия в капитале как раз в компании, связанной с обрабатывающими производствами, — показатель снизился на 1,94 млрд долларов, что даже больше, чем общее снижение показателя инвестиций. Отчасти он «отбивается» ростом участия иностранного капитала в компаниях, связанных с неожиданной отраслью, вышедшей в регионе на первое место, — «деятельностью по операциям с недвижимым имуществом», на 204 млн долларов. Всего в эту отрасль в регионе вложено на данный момент 1,7 млрд долларов.
В других регионах лидеры отличаются. В Башкортостане, к примеру, в лидерах с 250 млн долларов инвестиций — профессиональная, научная и техническая деятельность. В Пензенской области 125 млн долларов вложено в сельское, лесное хозяйство, охоту и рыболовство.
|Субъект Российской Федерации / вид экономической деятельности предприятия прямого инвестирования (прямого инвестора)
|01.01.2020 г.
|01.01.2019 г.
|Всего
|Участие в капитале
|Долговые инструменты
|Всего
|Участие в капитале
|Долговые инструменты
|Сальдо за год - всего
|Сальдо за год - участие в капитале
|Сальдо за год - долговые инструменты
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
в том числе:
|585 814
|436 467
|149 347
|497 366
|356 688
|140 678
|8844812%
|7977902%
|866909%
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|13 484
|10 430
|3 054
|13 724
|9 098
|4 626
|-24030%
|133193%
|-157223%
|Кировская область
|116
|34
|82
|125
|33
|91
|-868%
|110%
|-977%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|24
|24
|-
|21
|21
|-
|305%
|305%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|64
|- 17
|81
|39
|- 35
|74
|2543%
|1812%
|731%
|Не распределено по видам экономической деятельности
|27
|27
|0
|65
|47
|17
|-3716%
|-2008%
|-1708%
|Нижегородская область
|2 777
|2 216
|561
|2 574
|1 912
|662
|20328%
|30365%
|-10037%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
|17
|-
|17
|16
|-
|16
|89%
|89%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|99
|41
|58
|106
|49
|57
|-643%
|-770%
|127%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
|4
|-
|4
|-
|-
|-
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ
|6
|-
|6
|8
|-
|8
|-177%
|-177%
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|2 002
|1 678
|323
|1 832
|1 473
|359
|16960%
|20524%
|-3564%
|ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
|1
|-
|1
|1
|-
|1
|0%
|0%
|СТРОИТЕЛЬСТВО
|54
|25
|29
|40
|-
|40
|1329%
|-1171%
|ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
|176
|141
|35
|130
|97
|33
|4584%
|4350%
|234%
|ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
|88
|-
|88
|-
|-
|-
|Не распределено по видам экономической деятельности
|330
|330
|-
|441
|293
|149
|-11102%
|3761%
|Оренбургская область
|636
|503
|133
|532
|393
|139
|10455%
|10971%
|-516%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|91
|91
|-
|78
|78
|-
|1270%
|1270%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
|12
|-
|12
|11
|-
|11
|57%
|57%
|ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
|418
|302
|117
|365
|246
|119
|5305%
|5561%
|-255%
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|6
|6
|-
|- 24
|- 24
|-
|3009%
|3009%
|ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
|1
|-
|1
|1
|-
|1
|-1%
|-1%
|Не распределено по видам экономической деятельности
|109
|104
|5
|101
|93
|8
|813%
|1130%
|-318%
|Пензенская область
|266
|94
|172
|218
|79
|140
|4737%
|1495%
|3242%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|2
|2
|-
|2
|2
|-
|36%
|36%
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|64
|64
|-
|52
|52
|-
|1148%
|1148%
|СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО
|125
|-
|125
|82
|-
|82
|4304%
|4304%
|Не распределено по видам экономической деятельности
|75
|27
|47
|82
|24
|58
|-752%
|310%
|-1062%
|Пермский край
|3 011
|2 373
|638
|2 356
|1 065
|1 291
|65531%
|130840%
|-65310%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|52
|52
|-
|52
|52
|-
|-76%
|-76%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
|49
|49
|-
|104
|104
|-
|-5516%
|-5516%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ
|61
|61
|-
|54
|54
|-
|730%
|730%
|ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|1 953
|1 953
|-
|746
|746
|-
|120698%
|120698%
|СТРОИТЕЛЬСТВО
|56
|47
|9
|9
|-
|9
|4724%
|-6%
|ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
|3
|3
|-
|20
|20
|-
|-1745%
|-1745%
|Не распределено по видам экономической деятельности
|837
|208
|629
|1 370
|88
|1 282
|-53284%
|12019%
|-65303%
|Республика Башкортостан
|858
|669
|189
|867
|576
|290
|-884%
|9227%
|-10111%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|131
|131
|1
|111
|111
|1
|2006%
|2008%
|-2%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
|250
|243
|7
|201
|194
|7
|4933%
|4922%
|11%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
|-
|-
|-
|14
|-
|14
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|171
|42
|128
|269
|52
|217
|-9816%
|-977%
|-8839%
|ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|СТРОИТЕЛЬСТВО
|2
|-
|2
|2
|-
|2
|-1%
|-1%
|ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
|108
|92
|15
|16
|-
|16
|9122%
|-91%
|Не распределено по видам экономической деятельности
|196
|160
|36
|253
|220
|34
|-5756%
|-5939%
|183%
|Республика Марий Эл
|34
|34
|1
|27
|26
|1
|710%
|728%
|-18%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|7
|7
|-
|7
|7
|-
|86%
|86%
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|26
|26
|0
|20
|20
|0
|645%
|642%
|3%
|Не распределено по видам экономической деятельности
|1
|-
|1
|1
|-
|1
|-20%
|-20%
|Республика Мордовия
|- 189
|- 191
|3
|- 139
|- 142
|3
|-4921%
|-4942%
|21%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|5
|5
|-
|4
|4
|-
|54%
|54%
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Не распределено по видам экономической деятельности
|- 194
|- 196
|3
|- 144
|- 146
|3
|-4975%
|-4996%
|21%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|2 261
|1 856
|404
|1 671
|748
|923
|58936%
|110857%
|-51921%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
|1
|-
|1
|1
|-
|1
|-1%
|-1%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|29
|29
|-
|23
|23
|-
|680%
|680%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
|5
|-
|5
|4
|-
|4
|43%
|43%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ
|261
|261
|0
|210
|210
|0
|5171%
|5171%
|1%
|ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
|216
|216
|-
|208
|208
|-
|758%
|758%
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|1 421
|1 108
|312
|1 104
|271
|833
|31687%
|83789%
|-52100%
|ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|СТРОИТЕЛЬСТВО
|7
|-
|7
|2
|-
|2
|566%
|566%
|ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
|218
|216
|2
|27
|25
|2
|19061%
|19079%
|-18%
|ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
|0
|-
|0
|1
|-
|1
|-112%
|-112%
|Не распределено по видам экономической деятельности
|102
|26
|77
|91
|12
|80
|1083%
|1382%
|-299%
|Самарская область
|2 956
|2 529
|427
|4 709
|4 239
|469
|-175225%
|-171048%
|-4176%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|1 696
|1 696
|-
|1 524
|1 492
|32
|17151%
|20366%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|817
|550
|267
|2 744
|2 490
|255
|-192692%
|-193925%
|1234%
|ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
|166
|151
|15
|14
|-
|14
|15187%
|94%
|ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
|42
|42
|-
|54
|54
|-
|-1235%
|-1235%
|Не распределено по видам экономической деятельности
|236
|90
|146
|372
|204
|168
|-13635%
|-11347%
|-2288%
|Саратовская область
|492
|278
|214
|442
|226
|216
|4949%
|5224%
|-275%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|2
|2
|-
|1
|1
|-
|62%
|62%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
|19
|-
|19
|16
|-
|16
|283%
|283%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ
|7
|-
|7
|8
|-
|8
|-183%
|-183%
|ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
|14
|-
|14
|15
|-
|15
|-87%
|-87%
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|273
|144
|129
|229
|100
|129
|4471%
|4389%
|82%
|ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|СТРОИТЕЛЬСТВО
|56
|24
|32
|24
|-
|24
|3202%
|837%
|ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
|0
|-
|0
|2
|2
|0
|-182%
|0%
|Не распределено по видам экономической деятельности
|121
|108
|12
|147
|122
|24
|-2616%
|-1410%
|-1206%
|Удмуртская Республика
|410
|256
|155
|427
|196
|231
|-1701%
|5960%
|-7661%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|10
|10
|-
|4
|4
|-
|535%
|535%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВАЯ И СТРАХОВАЯ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|2
|-
|2
|17
|15
|2
|-1544%
|2%
|Не распределено по видам экономической деятельности
|399
|246
|153
|406
|176
|230
|-693%
|6970%
|-7662%
|Ульяновская область
|379
|308
|71
|330
|249
|81
|4885%
|5918%
|-1032%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|28
|28
|-
|20
|20
|-
|792%
|792%
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|315
|247
|69
|286
|213
|73
|2970%
|3360%
|-390%
|Не распределено по видам экономической деятельности
|36
|34
|2
|25
|16
|8
|1123%
|1766%
|-643%
|Чувашская Республика - Чувашия
|- 523
|- 527
|4
|- 413
|- 502
|89
|-10963%
|-2513%
|-8450%
|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
|15
|15
|-
|14
|14
|-
|184%
|184%
|ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
|- 556
|- 556
|-
|- 528
|- 528
|-
|-2841%
|-2841%
|ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Не распределено по видам экономической деятельности
|17
|13
|4
|101
|12
|89
|-8306%
|144%
|-8450%
Основные инвесторы — «свои» через офшоры?
Судя по данным о странах, из которых поступают инвестиции, речь идет скорее об офшорах, чем о реальных деньгах из-за рубежа. Почти во всех регионах первые места у стран, в которых «принято» регистрировать компании. К примеру, абсолютный лидер по инвестициям в Татарстан — как ни странно, Нидерланды. Страна, которая, казалось бы, слабо связана с регионом, инвестировала сюда 783 млн долларов. Однако страна, находящаяся на втором месте, может объяснить эту ситуацию. Страна эта — Кипр с 431 млн долларов. Судя по всему, речь идет именно об офшорных компаниях, именно они и «вливают» сюда деньги. И лишь третье место по инвестициям в Татарстан занимает, похоже, реальный инвестор — Германия с 276 млн долларов. Четвертое — вообще у загадочного и далекого Белиза со 116 млн долларов, также являющегося известной офшорной зоной. Маленькая страна находится в Центральной Америке.
Одна из самых известных в России офшорных зон — Кипр — занимает первое место по инвестициям в соседний Башкортостан. Его инвестиции составляют 620 млн долларов, у Нидерландов всего 45 млн долларов, а на третьем месте располагается Австрия с 41 млн долларов.
Кипр занимает первое место по инвестициям и в Пермский край с 1,9 млрд долларов. А вот в Нижегородскую область инвестиции шли в основном из Германии — 664 млн долларов. Почти столько же — 599 млн долларов — инвестировали с Кипра, а 429 млн долларов — из Нидерландов. Другая ситуация в Самарской области — основные инвесторы сюда — ближайшие соседи. В частности, Украина инвестировала в область 691 млн долларов, а на втором месте — Узбекистан с 510 млн. Замыкает тройку Франция с 324 млн долларов.
|Субъект Российской Федерации / страна прямого инвестора (прямого инвестирования)
|01.01.2020 г.
|Всего
|Участие в капитале
|Долговые инструменты
|Кировская область
|116
|34
|82
|АЗЕРБАЙДЖАН
|3
|3
|-
|АРМЕНИЯ
|0
|0
|-
|БЕЛАРУСЬ
|8
|8
|-
|БОЛГАРИЯ
|0
|0
|-
|ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
|1
|1
|-
|ВЬЕТНАМ
|0
|0
|-
|ГЕРМАНИЯ
|-
|-
|-
|ГЕРНСИ
|-
|-
|-
|ГОНКОНГ
|-
|-
|-
|ГРУЗИЯ
|1
|1
|-
|ДАНИЯ
|0
|0
|-
|ИЗРАИЛЬ
|0
|0
|-
|ИНДИЯ
|0
|0
|-
|ИРЛАНДИЯ
|0
|0
|-
|ИСПАНИЯ
|0
|0
|-
|КАЗАХСТАН
|2
|2
|-
|КИПР
|52
|52
|-
|КИРГИЗИЯ
|0
|0
|-
|КИТАЙ
|0
|0
|-
|ЛАТВИЯ
|1
|1
|-
|ЛИТВА
|-
|-
|-
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|0
|0
|-
|НОРВЕГИЯ
|-
|-
|-
|ПОЛЬША
|0
|0
|-
|СЕЙШЕЛЫ
|1
|1
|-
|СЕРБИЯ
|0
|0
|-
|СЛОВАКИЯ
|-
|-
|-
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|-
|-
|-
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
|0
|0
|-
|ТАДЖИКИСТАН
|0
|0
|-
|ТУРКМЕНИЯ
|0
|0
|-
|ТУРЦИЯ
|0
|0
|-
|УЗБЕКИСТАН
|1
|1
|-
|УКРАИНА
|5
|5
|-
|ФРАНЦИЯ
|0
|0
|-
|ШВЕЙЦАРИЯ
|-
|-
|-
|ШВЕЦИЯ
|-
|-
|-
|ЭСТОНИЯ
|0
|0
|-
|Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные
|40
|- 41
|82
|Ближний и Средний Восток (Западная Азия)
|0
|0
|0
|Восточная Азия
|-
|-
|-
|Восточная Европа
|1
|-
|1
|Западная Европа
|56
|- 3
|59
|Северная Америка
|0
|-
|0
|Северная Европа
|- 42
|- 47
|5
|Центральная Азия
|-
|-
|-
|Южная Азия
|0
|0
|-
|Южная Европа
|26
|9
|17
|Прочие
|-
|-
|-
|Нижегородская область
|2 777
|2 216
|561
|АБХАЗИЯ
|-
|-
|-
|АВСТРАЛИЯ
|0
|0
|-
|АВСТРИЯ
|112
|112
|-
|АЗЕРБАЙДЖАН
|3
|3
|-
|АЛБАНИЯ
|-
|-
|-
|АНГИЛЬЯ
|0
|0
|-
|АРМЕНИЯ
|3
|3
|-
|БЕЛАРУСЬ
|2
|2
|-
|БЕЛИЗ
|0
|0
|-
|БОЛГАРИЯ
|0
|0
|-
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|0
|0
|-
|ВЕНГРИЯ
|0
|0
|-
|ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
|9
|1
|8
|ВЬЕТНАМ
|0
|0
|-
|ГЕРМАНИЯ
|664
|429
|235
|ГОНКОНГ
|-
|-
|-
|ГРУЗИЯ
|0
|0
|-
|ЕГИПЕТ
|0
|0
|-
|ЗАМБИЯ
|-
|-
|-
|ИЗРАИЛЬ
|1
|1
|-
|ИНДИЯ
|0
|0
|-
|ИНДОНЕЗИЯ
|-
|-
|-
|ИРЛАНДИЯ
|-
|-
|-
|ИСЛАНДИЯ
|-
|-
|-
|ИСПАНИЯ
|10
|10
|-
|ИТАЛИЯ
|-
|-
|-
|КАЗАХСТАН
|9
|7
|2
|КАНАДА
|-
|-
|-
|КИПР
|599
|498
|102
|КИРГИЗИЯ
|1
|1
|-
|КИТАЙ
|0
|0
|-
|ЛАТВИЯ
|0
|0
|-
|ЛИВАН
|-
|-
|-
|ЛИТВА
|1
|1
|-
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|-
|-
|-
|ЛЮКСЕМБУРГ
|77
|77
|-
|МАЛАЙЗИЯ
|-
|-
|-
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|1
|1
|-
|Международные организации и институты
|-
|-
|-
|НИДЕРЛАНДЫ
|429
|429
|-
|НОРВЕГИЯ
|-
|-
|-
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|-
|-
|-
|ПЕРУ
|-
|-
|-
|ПОЛЬША
|4
|4
|-
|ПОРТУГАЛИЯ
|0
|0
|-
|РУМЫНИЯ
|-
|-
|-
|СИНГАПУР
|-
|-
|-
|СЛОВАКИЯ
|-
|-
|-
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|0
|0
|-
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
|0
|0
|-
|ТАДЖИКИСТАН
|1
|1
|-
|ТУРКМЕНИЯ
|0
|0
|-
|ТУРЦИЯ
|1
|1
|1
|УЗБЕКИСТАН
|3
|3
|-
|УКРАИНА
|8
|8
|-
|ФИНЛЯНДИЯ
|-
|-
|-
|ФРАНЦИЯ
|62
|45
|17
|ЧЕРНОГОРИЯ
|0
|0
|-
|ЧЕХИЯ
|2
|0
|2
|ШВЕЙЦАРИЯ
|-
|-
|-
|ЭСТОНИЯ
|0
|0
|-
|ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
|-
|-
|-
|Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные
|775
|580
|195
|Ближний и Средний Восток (Западная Азия)
|71
|67
|3
|Восточная Азия
|56
|56
|0
|Восточная Европа
|0
|-
|0
|Западная Европа
|387
|220
|167
|Микронезия
|-
|-
|-
|Северная Америка
|10
|-
|10
|Северная Европа
|67
|63
|3
|Страны Карибского Бассейна
|72
|72
|-
|Центральная Америка
|-
|-
|-
|Юго-Восточная Азия
|-
|-
|-
|Южная Америка
|-
|-
|-
|Южная Европа
|97
|86
|11
|Прочие
|16
|16
|-
|Оренбургская область
|636
|503
|133
|АВСТРИЯ
|0
|0
|-
|АЗЕРБАЙДЖАН
|2
|2
|-
|АРМЕНИЯ
|3
|3
|-
|АФГАНИСТАН
|0
|0
|-
|БЕЛАРУСЬ
|1
|1
|-
|БЕЛИЗ
|2
|2
|-
|БЕЛЬГИЯ
|-
|-
|-
|БОЛГАРИЯ
|0
|0
|-
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|-
|-
|-
|ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
|0
|-
|0
|ВЬЕТНАМ
|1
|1
|-
|ГЕРМАНИЯ
|1
|1
|-
|ГРЕЦИЯ
|0
|0
|-
|ГРУЗИЯ
|0
|0
|-
|ЕГИПЕТ
|0
|0
|-
|ИЗРАИЛЬ
|2
|2
|-
|ИСПАНИЯ
|0
|0
|-
|ИТАЛИЯ
|0
|0
|-
|КАЗАХСТАН
|46
|46
|-
|КАНАДА
|0
|0
|-
|КИПР
|321
|250
|71
|КИРГИЗИЯ
|1
|1
|-
|КИТАЙ
|0
|0
|-
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
|0
|0
|-
|ЛАТВИЯ
|0
|0
|-
|ЛИВАН
|0
|0
|-
|ЛИТВА
|0
|0
|-
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|-
|-
|-
|ЛЮКСЕМБУРГ
|-
|-
|-
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|0
|0
|-
|Международные организации и институты
|0
|0
|-
|НИДЕРЛАНДЫ
|-
|-
|-
|НОРВЕГИЯ
|0
|0
|-
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|-
|-
|-
|ПОЛЬША
|0
|0
|-
|РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|0
|0
|-
|СЕЙШЕЛЫ
|-
|-
|-
|СЕРБИЯ
|0
|0
|-
|СЛОВАКИЯ
|0
|0
|-
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|-
|-
|-
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
|0
|0
|-
|ТАДЖИКИСТАН
|3
|3
|-
|ТУРКМЕНИЯ
|0
|0
|-
|ТУРЦИЯ
|0
|0
|-
|УЗБЕКИСТАН
|9
|9
|-
|УКРАИНА
|4
|4
|-
|ФИНЛЯНДИЯ
|0
|0
|-
|ЧЕХИЯ
|0
|0
|-
|ШВЕЙЦАРИЯ
|-
|-
|-
|ЭСТОНИЯ
|0
|0
|-
|Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные
|238
|176
|62
|Ближний и Средний Восток (Западная Азия)
|-
|-
|-
|Западная Европа
|65
|65
|0
|Северная Америка
|0
|-
|0
|Северная Европа
|- 8
|- 10
|2
|Страны Карибского Бассейна
|-
|-
|-
|Центральная Азия
|4
|-
|4
|Юго-Восточная Азия
|121
|121
|-
|Южная Европа
|56
|-
|56
|Прочие
|0
|0
|-
|Пензенская область
|266
|94
|172
|АРМЕНИЯ
|0
|0
|-
|БЕЛАРУСЬ
|0
|0
|-
|БЕЛЬГИЯ
|-
|-
|-
|ГЕРМАНИЯ
|-
|-
|-
|ИСПАНИЯ
|-
|-
|-
|КАЗАХСТАН
|0
|0
|-
|КИПР
|76
|-
|76
|КИРГИЗИЯ
|0
|0
|-
|ЛИТВА
|-
|-
|-
|ЛЮКСЕМБУРГ
|-
|-
|-
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|0
|0
|-
|НИДЕРЛАНДЫ
|-
|-
|-
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|-
|-
|-
|САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
|-
|-
|-
|СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
|-
|-
|-
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
|-
|-
|-
|ТАДЖИКИСТАН
|0
|0
|-
|ТАИЛАНД
|-
|-
|-
|ФРАНЦИЯ
|0
|0
|-
|ХОРВАТИЯ
|-
|-
|-
|ЧЕРНОГОРИЯ
|-
|-
|-
|Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные
|189
|93
|96
|Восточная Азия
|0
|-
|0
|Восточная Европа
|0
|0
|-
|Западная Европа
|66
|31
|35
|Северная Европа
|53
|2
|51
|Страны Карибского Бассейна
|-
|-
|-
|Юго-Восточная Азия
|10
|-
|10
|Южная Европа
|60
|60
|0
|Прочие
|0
|0
|-
|Пермский край
|3 011
|2 373
|638
|АВСТРАЛИЯ
|0
|0
|-
|АВСТРИЯ
|-
|-
|-
|АРМЕНИЯ
|-
|-
|-
|БЕЛАРУСЬ
|0
|0
|-
|БОЛГАРИЯ
|0
|0
|-
|ВЕНГРИЯ
|-
|-
|-
|ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
|0
|0
|-
|ГЕРМАНИЯ
|22
|22
|-
|ГОНКОНГ
|-
|-
|-
|ГРЕЦИЯ
|-
|-
|-
|ГРУЗИЯ
|7
|7
|-
|ДАНИЯ
|29
|29
|-
|ЕГИПЕТ
|0
|0
|-
|ИЗРАИЛЬ
|9
|9
|-
|ИОРДАНИЯ
|4
|4
|-
|ИСПАНИЯ
|-
|-
|-
|ИТАЛИЯ
|2
|0
|2
|КАЗАХСТАН
|0
|0
|-
|КИПР
|1 906
|1 844
|62
|КИРГИЗИЯ
|0
|0
|-
|ЛАТВИЯ
|0
|0
|-
|ЛИТВА
|-
|-
|-
|МАЛЬТА
|0
|0
|-
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|-
|-
|-
|Международные организации и институты
|0
|0
|-
|НИДЕРЛАНДЫ
|-
|-
|-
|НОРВЕГИЯ
|0
|0
|-
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|- 0
|- 0
|-
|ПАЛЕСТИНА, ГОСУДАРСТВО
|-
|-
|-
|ПАНАМА
|-
|-
|-
|СЛОВАКИЯ
|- 0
|- 0
|-
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
|4
|-
|4
|ТАДЖИКИСТАН
|-
|-
|-
|ТУРЦИЯ
|0
|0
|-
|УЗБЕКИСТАН
|-
|-
|-
|ФИНЛЯНДИЯ
|-
|-
|-
|ФРАНЦИЯ
|-
|-
|-
|ХОРВАТИЯ
|-
|-
|-
|ЧЕХИЯ
|-
|-
|-
|ШВЕЙЦАРИЯ
|-
|-
|-
|Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные
|1 027
|458
|569
|Ближний и Средний Восток (Западная Азия)
|0
|0
|-
|Восточная Азия
|30
|30
|-
|Восточная Африка
|-
|-
|-
|Восточная Европа
|14
|13
|2
|Западная Европа
|430
|406
|24
|Микронезия
|-
|-
|-
|Северная Америка
|2
|2
|-
|Северная Европа
|510
|7
|504
|Страны Карибского Бассейна
|0
|-
|0
|Центральная Америка
|0
|0
|-
|Южная Европа
|1
|0
|1
|Прочие
|38
|0
|38
|Республика Башкортостан
|858
|669
|189
|АБХАЗИЯ
|0
|0
|-
|АВСТРИЯ
|41
|6
|36
|АЗЕРБАЙДЖАН
|5
|5
|-
|АРМЕНИЯ
|5
|5
|-
|АФГАНИСТАН
|0
|0
|-
|БЕЛАРУСЬ
|3
|3
|-
|БЕЛИЗ
|0
|0
|-
|БЕЛЬГИЯ
|0
|0
|-
|БОЛГАРИЯ
|0
|0
|-
|БРАЗИЛИЯ
|0
|0
|-
|ВЕНГРИЯ
|-
|-
|-
|ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
|2
|2
|-
|ВЬЕТНАМ
|10
|10
|-
|ГЕРМАНИЯ
|13
|13
|-
|ГРУЗИЯ
|0
|0
|-
|ДАНИЯ
|0
|0
|-
|ДОМИНИКА
|-
|-
|-
|ЕГИПЕТ
|0
|0
|-
|ИЗРАИЛЬ
|1
|1
|-
|ИНДИЯ
|0
|0
|-
|ИОРДАНИЯ
|0
|0
|-
|ИСПАНИЯ
|0
|0
|-
|ИТАЛИЯ
|0
|0
|-
|КАЗАХСТАН
|15
|15
|-
|КАМБОДЖА
|-
|-
|-
|КАНАДА
|0
|0
|-
|КАТАР
|0
|0
|-
|КИПР
|620
|499
|121
|КИРГИЗИЯ
|1
|1
|-
|КИТАЙ
|1
|1
|-
|КУВЕЙТ
|-
|-
|-
|ЛАТВИЯ
|1
|1
|-
|ЛИТВА
|1
|1
|-
|ЛЮКСЕМБУРГ
|-
|-
|-
|МАЛЬТА
|0
|0
|-
|МЕКСИКА
|0
|0
|-
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|0
|0
|-
|МОНГОЛИЯ
|-
|-
|-
|Международные организации и институты
|0
|0
|-
|НИГЕРИЯ
|0
|0
|-
|НИДЕРЛАНДЫ
|45
|45
|-
|НИУЭ
|-
|-
|-
|НОРВЕГИЯ
|-
|-
|-
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|0
|0
|-
|ПОЛЬША
|0
|0
|-
|РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|0
|0
|-
|РЕЮНЬОН
|0
|0
|-
|РУАНДА
|0
|0
|-
|РУМЫНИЯ
|0
|0
|-
|СЕРБИЯ
|0
|0
|-
|СИНГАПУР
|-
|-
|-
|СЛОВЕНИЯ
|0
|0
|-
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|1
|1
|-
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
|2
|2
|0
|ТАДЖИКИСТАН
|3
|3
|-
|ТУРКМЕНИЯ
|1
|1
|-
|ТУРЦИЯ
|4
|4
|-
|УЗБЕКИСТАН
|23
|23
|-
|УКРАИНА
|11
|11
|-
|ФИНЛЯНДИЯ
|0
|0
|-
|ФРАНЦИЯ
|0
|0
|-
|ЧЕХИЯ
|0
|0
|-
|ШВЕЙЦАРИЯ
|-
|-
|-
|ШВЕЦИЯ
|0
|0
|-
|ЭСТОНИЯ
|1
|1
|-
|ЮЖНАЯ АФРИКА
|0
|0
|-
|Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные
|44
|11
|32
|Ближний и Средний Восток (Западная Азия)
|0
|0
|-
|Восточная Азия
|14
|0
|14
|Восточная Европа
|0
|-
|0
|Западная Европа
|15
|11
|4
|Северная Америка
|0
|-
|0
|Северная Европа
|1
|-
|1
|Страны Карибского Бассейна
|11
|0
|11
|Центральная Азия
|0
|-
|0
|Центральная Америка
|0
|-
|0
|Южная Азия
|0
|0
|-
|Южная Европа
|2
|-
|2
|Прочие
|0
|0
|-
|Республика Марий Эл
|34
|34
|1
|АВСТРИЯ
|-
|-
|-
|АЗЕРБАЙДЖАН
|0
|0
|-
|АРМЕНИЯ
|0
|0
|-
|БЕЛАРУСЬ
|0
|0
|-
|БЕЛЬГИЯ
|0
|0
|-
|БОЛГАРИЯ
|-
|-
|-
|ГЕРМАНИЯ
|0
|0
|-
|ГРУЗИЯ
|0
|0
|-
|ЕГИПЕТ
|0
|0
|-
|ИЗРАИЛЬ
|0
|0
|-
|ИСПАНИЯ
|0
|0
|-
|ИТАЛИЯ
|0
|0
|-
|КАЗАХСТАН
|1
|1
|-
|КАНАДА
|0
|0
|-
|КИПР
|1
|1
|-
|КИРГИЗИЯ
|0
|0
|-
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
|0
|0
|-
|ЛАТВИЯ
|0
|0
|-
|ЛИТВА
|0
|0
|-
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|0
|0
|-
|НИДЕРЛАНДЫ
|-
|-
|-
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|0
|0
|-
|РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
|0
|0
|-
|СЛОВАКИЯ
|0
|0
|-
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|0
|0
|-
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
|0
|0
|-
|ТАДЖИКИСТАН
|0
|0
|-
|ТУРКМЕНИЯ
|0
|0
|-
|ТУРЦИЯ
|0
|0
|-
|УЗБЕКИСТАН
|1
|1
|-
|УКРАИНА
|2
|2
|-
|ЧЕХИЯ
|0
|0
|-
|ШВЕЦИЯ
|-
|-
|-
|ЭСТОНИЯ
|0
|0
|-
|Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные
|27
|26
|1
|Ближний и Средний Восток (Западная Азия)
|0
|0
|-
|Восточная Азия
|11
|11
|-
|Восточная Европа
|0
|0
|-
|Западная Европа
|16
|16
|-
|Северная Европа
|0
|-
|0
|Центральная Америка
|0
|-
|0
|Южная Азия
|0
|-
|0
|Южная Европа
|1
|-
|1
|Прочие
|-
|-
|-
|Республика Мордовия
|- 189
|- 191
|3
|АЗЕРБАЙДЖАН
|0
|0
|-
|АРМЕНИЯ
|0
|0
|-
|БЕЛАРУСЬ
|0
|0
|-
|ГЕРМАНИЯ
|-
|-
|-
|ГРУЗИЯ
|0
|0
|-
|КАЗАХСТАН
|1
|1
|-
|КИПР
|-
|-
|-
|КИРГИЗИЯ
|0
|0
|-
|ЛАТВИЯ
|0
|0
|-
|ЛИТВА
|0
|0
|-
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|0
|0
|-
|ТАДЖИКИСТАН
|0
|0
|-
|ТУРКМЕНИЯ
|0
|0
|-
|УЗБЕКИСТАН
|1
|1
|-
|УКРАИНА
|1
|1
|-
|ЭСТОНИЯ
|0
|0
|-
|Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные
|- 193
|- 196
|3
|Восточная Европа
|2
|- 0
|3
|Западная Европа
|34
|34
|0
|Южная Европа
|- 230
|- 230
|-
|Прочие
|0
|0
|-
|Республика Татарстан (Татарстан)
|2 261
|1 856
|404
|АВСТРАЛИЯ
|-
|-
|-
|АВСТРИЯ
|-
|-
|-
|АЗЕРБАЙДЖАН
|0
|0
|-
|АРМЕНИЯ
|0
|0
|-
|БАГАМЫ
|-
|-
|-
|БЕЛАРУСЬ
|-
|-
|-
|БЕЛИЗ
|116
|116
|-
|БОЛГАРИЯ
|-
|-
|-
|ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
|-
|-
|-
|ВЬЕТНАМ
|0
|0
|-
|ГЕРМАНИЯ
|276
|264
|13
|ГОНКОНГ
|-
|-
|-
|ГРЕЦИЯ
|-
|-
|-
|ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|0
|0
|-
|ИЗРАИЛЬ
|2
|-
|2
|ИНДИЯ
|0
|0
|-
|ИНДОНЕЗИЯ
|-
|-
|-
|ИСПАНИЯ
|-
|-
|-
|ИТАЛИЯ
|1
|0
|1
|КАЗАХСТАН
|13
|1
|12
|КАНАДА
|-
|-
|-
|КАТАР
|0
|0
|-
|КИПР
|431
|334
|96
|КИРГИЗИЯ
|0
|0
|-
|КИТАЙ
|1
|1
|-
|КУВЕЙТ
|0
|0
|-
|ЛАТВИЯ
|0
|0
|-
|ЛИТВА
|0
|-
|0
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|-
|-
|-
|Международные организации и институты
|-
|-
|-
|НИДЕРЛАНДЫ
|783
|783
|-
|НОРВЕГИЯ
|-
|-
|-
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|1
|-
|1
|ПОЛЬША
|-
|-
|-
|СЕЙШЕЛЫ
|-
|-
|-
|СЕРБИЯ
|-
|-
|-
|СЛОВАКИЯ
|-
|-
|-
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|0
|0
|-
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
|- 0
|- 0
|-
|ТАДЖИКИСТАН
|0
|0
|-
|ТУРКМЕНИЯ
|0
|0
|-
|ТУРЦИЯ
|60
|60
|-
|УГАНДА
|-
|-
|-
|УЗБЕКИСТАН
|1
|1
|-
|УКРАИНА
|0
|0
|-
|ЧЕХИЯ
|-
|-
|-
|ШВЕЙЦАРИЯ
|7
|2
|5
|ШВЕЦИЯ
|-
|-
|-
|ЭСТОНИЯ
|0
|-
|0
|ЯПОНИЯ
|0
|0
|-
|Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные
|567
|292
|275
|Ближний и Средний Восток (Западная Азия)
|16
|16
|-
|Восточная Азия
|27
|-
|27
|Восточная Африка
|1
|-
|1
|Восточная Европа
|48
|5
|43
|Западная Европа
|291
|205
|86
|Северная Америка
|2
|-
|2
|Северная Европа
|57
|54
|2
|Страны Карибского Бассейна
|14
|12
|2
|Центральная Азия
|2
|-
|2
|Центральная Америка
|0
|-
|0
|Юго-Восточная Азия
|55
|-
|55
|Южная Европа
|54
|-
|54
|Прочие
|0
|0
|-
|Самарская область
|2 956
|2 529
|427
|АБХАЗИЯ
|0
|0
|-
|АВСТРАЛИЯ
|-
|-
|-
|АВСТРИЯ
|18
|18
|-
|АЗЕРБАЙДЖАН
|7
|7
|-
|АРМЕНИЯ
|0
|0
|-
|БАГАМЫ
|-
|-
|-
|БЕЛАРУСЬ
|0
|0
|-
|БЕЛИЗ
|-
|-
|-
|БОЛГАРИЯ
|1
|1
|-
|БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
|0
|0
|-
|ВЕНГРИЯ
|0
|0
|-
|ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
|3
|3
|0
|ВЬЕТНАМ
|3
|3
|-
|ГЕРМАНИЯ
|175
|86
|88
|ГИБРАЛТАР
|-
|-
|-
|ГРЕЦИЯ
|0
|0
|-
|ГРУЗИЯ
|2
|2
|-
|ДАНИЯ
|-
|-
|-
|ДЖЕРСИ
|-
|-
|-
|ЕГИПЕТ
|0
|0
|-
|ИЗРАИЛЬ
|3
|3
|-
|ИНДИЯ
|0
|0
|-
|ИНДОНЕЗИЯ
|-
|-
|-
|ИОРДАНИЯ
|0
|0
|-
|ИРЛАНДИЯ
|-
|-
|-
|ИСПАНИЯ
|26
|26
|-
|ИТАЛИЯ
|-
|-
|-
|КАЗАХСТАН
|53
|53
|-
|КАНАДА
|0
|0
|-
|КИПР
|177
|122
|55
|КИРГИЗИЯ
|1
|1
|-
|КИТАЙ
|1
|1
|-
|КОЛУМБИЯ
|0
|0
|-
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
|7
|7
|-
|ЛАТВИЯ
|1
|1
|-
|ЛИТВА
|1
|1
|-
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|1
|1
|-
|ЛЮКСЕМБУРГ
|-
|-
|-
|МАЛЬТА
|0
|0
|-
|МЕКСИКА
|-
|-
|-
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|4
|4
|-
|МОНГОЛИЯ
|0
|0
|-
|Международные организации и институты
|0
|0
|-
|НИДЕРЛАНДЫ
|228
|156
|73
|НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
|-
|-
|-
|НОРВЕГИЯ
|0
|0
|-
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|-
|-
|-
|ПАНАМА
|-
|-
|-
|ПОЛЬША
|0
|0
|-
|ПОРТУГАЛИЯ
|0
|0
|-
|РУМЫНИЯ
|0
|0
|-
|САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
|-
|-
|-
|СЕЙШЕЛЫ
|-
|-
|-
|СЕНТ-КИТС И НЕВИС
|-
|-
|-
|СЛОВАКИЯ
|-
|-
|-
|СЛОВЕНИЯ
|0
|0
|-
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|0
|0
|-
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
|2
|2
|-
|ТАДЖИКИСТАН
|10
|10
|-
|ТУРКМЕНИЯ
|3
|3
|-
|ТУРЦИЯ
|2
|2
|-
|УЗБЕКИСТАН
|510
|510
|-
|УКРАИНА
|691
|691
|-
|ФИНЛЯНДИЯ
|0
|0
|-
|ФРАНЦИЯ
|324
|324
|-
|ХОРВАТИЯ
|0
|0
|-
|ЧЕРНОГОРИЯ
|-
|-
|-
|ЧЕХИЯ
|0
|0
|-
|ШВЕЙЦАРИЯ
|35
|35
|-
|ШВЕЦИЯ
|-
|-
|-
|ЭСТОНИЯ
|170
|170
|-
|ЮЖНАЯ АФРИКА
|0
|0
|-
|ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
|0
|0
|-
|ЯПОНИЯ
|-
|-
|-
|Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные
|492
|281
|212
|Ближний и Средний Восток (Западная Азия)
|1
|0
|0
|Восточная Азия
|218
|145
|74
|Восточная Европа
|0
|-
|0
|Западная Европа
|130
|15
|116
|Северная Америка
|-
|-
|-
|Северная Африка
|0
|0
|-
|Северная Европа
|33
|32
|1
|Страны Карибского Бассейна
|0
|0
|-
|Центральная Азия
|13
|-
|13
|Юго-Восточная Азия
|0
|-
|0
|Южная Азия
|0
|0
|-
|Южная Европа
|97
|89
|8
|Прочие
|0
|0
|-
|Саратовская область
|492
|278
|214
|АБХАЗИЯ
|-
|-
|-
|АВСТРАЛИЯ
|-
|-
|-
|АВСТРИЯ
|- 7
|- 7
|-
|АЗЕРБАЙДЖАН
|0
|0
|-
|АРМЕНИЯ
|0
|0
|-
|БЕЛАРУСЬ
|0
|0
|-
|БЕЛЬГИЯ
|-
|-
|-
|БОЛГАРИЯ
|0
|0
|-
|ВЕНГРИЯ
|0
|0
|-
|ВЬЕТНАМ
|-
|-
|-
|ГЕРМАНИЯ
|51
|51
|-
|ДЖЕРСИ
|-
|-
|-
|ИНДИЯ
|0
|0
|-
|ИРЛАНДИЯ
|-
|-
|-
|ИСПАНИЯ
|0
|0
|-
|ИТАЛИЯ
|0
|0
|-
|КАЗАХСТАН
|0
|0
|-
|КАНАДА
|0
|0
|-
|КИПР
|127
|71
|56
|КИРГИЗИЯ
|0
|0
|-
|ЛАТВИЯ
|0
|0
|-
|ЛИВАН
|-
|-
|-
|ЛИТВА
|0
|0
|-
|ЛИХТЕНШТЕЙН
|-
|-
|-
|ЛЮКСЕМБУРГ
|7
|-
|7
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|-
|-
|-
|НИДЕРЛАНДЫ
|-
|-
|-
|НОРВЕГИЯ
|-
|-
|-
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|-
|-
|-
|ПАНАМА
|-
|-
|-
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|-
|-
|-
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
|2
|-
|2
|ТАДЖИКИСТАН
|0
|0
|-
|ТУРЦИЯ
|-
|-
|-
|УЗБЕКИСТАН
|0
|0
|-
|УКРАИНА
|0
|0
|-
|ЧЕРНОГОРИЯ
|-
|-
|-
|ЧЕХИЯ
|-
|-
|-
|ШВЕЦИЯ
|3
|0
|3
|ЭСТОНИЯ
|-
|-
|-
|ЯПОНИЯ
|-
|-
|-
|Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные
|307
|162
|145
|Ближний и Средний Восток (Западная Азия)
|0
|-
|0
|Восточная Азия
|42
|42
|-
|Восточная Европа
|7
|3
|4
|Западная Европа
|217
|87
|130
|Северная Америка
|27
|27
|-
|Северная Африка
|-
|-
|-
|Северная Европа
|0
|-
|0
|Страны Карибского Бассейна
|11
|-
|11
|Центральная Азия
|0
|-
|0
|Южная Европа
|2
|2
|0
|Прочие
|0
|0
|-
|Удмуртская Республика
|410
|256
|155
|АЗЕРБАЙДЖАН
|0
|0
|-
|АРМЕНИЯ
|0
|0
|-
|БЕЛАРУСЬ
|0
|0
|-
|БОЛГАРИЯ
|0
|0
|-
|ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
|-
|-
|-
|ВЬЕТНАМ
|0
|0
|-
|ГЕРМАНИЯ
|0
|0
|-
|ГРУЗИЯ
|0
|0
|-
|ИЗРАИЛЬ
|0
|0
|-
|ИРЛАНДИЯ
|-
|-
|-
|ИСПАНИЯ
|0
|0
|-
|ИТАЛИЯ
|0
|0
|-
|КАЗАХСТАН
|0
|0
|-
|КИПР
|241
|241
|-
|КИРГИЗИЯ
|0
|0
|-
|КОРЕЯ, НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
|0
|0
|-
|КУВЕЙТ
|0
|0
|-
|ЛИТВА
|0
|0
|-
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|0
|0
|-
|НИДЕРЛАНДЫ
|-
|-
|-
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|-
|-
|-
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|-
|-
|-
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
|0
|0
|-
|ТАДЖИКИСТАН
|0
|0
|-
|ТУРКМЕНИЯ
|0
|0
|-
|ТУРЦИЯ
|0
|0
|-
|УЗБЕКИСТАН
|0
|0
|-
|УКРАИНА
|2
|2
|-
|ФИНЛЯНДИЯ
|-
|-
|-
|ЧЕРНОГОРИЯ
|-
|-
|-
|ЧЕХИЯ
|0
|0
|-
|ШВЕЙЦАРИЯ
|0
|0
|-
|ЯПОНИЯ
|-
|-
|-
|Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные
|164
|10
|155
|Ближний и Средний Восток (Западная Азия)
|0
|0
|-
|Восточная Азия
|44
|5
|39
|Восточная Европа
|5
|5
|0
|Западная Европа
|0
|-
|0
|Северная Америка
|1
|-
|1
|Северная Европа
|0
|-
|0
|Страны Карибского Бассейна
|0
|-
|0
|Южная Европа
|113
|-
|113
|Прочие
|-
|-
|-
|Ульяновская область
|379
|308
|71
|АВСТРАЛИЯ
|0
|0
|-
|АЗЕРБАЙДЖАН
|3
|3
|-
|АРГЕНТИНА
|0
|0
|-
|АРМЕНИЯ
|1
|1
|-
|АФГАНИСТАН
|0
|0
|-
|БЕЛАРУСЬ
|2
|2
|-
|БОЛГАРИЯ
|0
|0
|-
|ВЕНГРИЯ
|0
|0
|-
|ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА, БРИТАНСКИЕ
|-
|-
|-
|ВЬЕТНАМ
|1
|1
|-
|ГЕРМАНИЯ
|23
|10
|13
|ГОНКОНГ
|-
|-
|-
|ГРУЗИЯ
|0
|0
|-
|ДЖЕРСИ
|0
|0
|-
|ЕГИПЕТ
|0
|0
|-
|ИЗРАИЛЬ
|0
|0
|-
|ИНДИЯ
|0
|0
|-
|ИСПАНИЯ
|-
|-
|-
|ИТАЛИЯ
|0
|0
|-
|КАЗАХСТАН
|7
|7
|-
|КАНАДА
|0
|0
|-
|КИПР
|0
|0
|-
|КИРГИЗИЯ
|1
|1
|-
|ЛАТВИЯ
|0
|0
|-
|ЛИВАН
|0
|0
|-
|ЛИТВА
|0
|0
|-
|МАЛАЙЗИЯ
|0
|0
|-
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|0
|0
|-
|НИДЕРЛАНДЫ
|42
|42
|-
|НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
|0
|0
|-
|НОРВЕГИЯ
|-
|-
|-
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|-
|-
|-
|ПЕРУ
|0
|0
|-
|ПОЛЬША
|0
|0
|-
|САМОА
|0
|0
|-
|СЕРБИЯ
|0
|0
|-
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|0
|0
|-
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
|0
|0
|-
|ТАДЖИКИСТАН
|1
|1
|-
|ТАИЛАНД
|-
|-
|-
|ТУРКМЕНИЯ
|1
|1
|-
|ТУРЦИЯ
|4
|4
|-
|УЗБЕКИСТАН
|9
|9
|-
|УКРАИНА
|6
|6
|-
|ФИНЛЯНДИЯ
|0
|0
|-
|ШВЕЙЦАРИЯ
|-
|-
|-
|ШВЕЦИЯ
|0
|0
|-
|ЭСТОНИЯ
|0
|0
|-
|Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные
|275
|217
|58
|Ближний и Средний Восток (Западная Азия)
|0
|0
|0
|Восточная Азия
|49
|49
|-
|Восточная Европа
|-
|-
|-
|Западная Европа
|132
|132
|0
|Северная Америка
|1
|-
|1
|Северная Европа
|16
|16
|-
|Центральная Америка
|-
|-
|-
|Юго-Восточная Азия
|57
|-
|57
|Южная Азия
|0
|0
|-
|Южная Европа
|20
|20
|0
|Прочие
|0
|0
|-
|Чувашская Республика - Чувашия
|- 523
|- 527
|4
|АБХАЗИЯ
|0
|0
|-
|АВСТРАЛИЯ
|-
|-
|-
|АВСТРИЯ
|0
|0
|-
|АЗЕРБАЙДЖАН
|0
|0
|-
|АРМЕНИЯ
|1
|1
|-
|АФГАНИСТАН
|0
|0
|-
|БЕЛАРУСЬ
|1
|1
|-
|БОЛГАРИЯ
|0
|0
|-
|ВЕНГРИЯ
|0
|0
|-
|ВЬЕТНАМ
|0
|0
|-
|ГЕРМАНИЯ
|-
|-
|-
|ГРЕЦИЯ
|0
|0
|-
|ГРУЗИЯ
|0
|0
|-
|ИЗРАИЛЬ
|0
|0
|-
|ИНДИЯ
|0
|0
|-
|ИОРДАНИЯ
|0
|0
|-
|ИРЛАНДИЯ
|0
|0
|-
|ИТАЛИЯ
|0
|0
|-
|КАЗАХСТАН
|2
|2
|-
|КИПР
|-
|-
|-
|КИРГИЗИЯ
|0
|0
|-
|КИТАЙ
|-
|-
|-
|КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
|-
|-
|-
|ЛАТВИЯ
|0
|0
|-
|ЛИВАН
|0
|0
|-
|ЛИТВА
|0
|0
|-
|ЛЮКСЕМБУРГ
|0
|0
|-
|МАЛЬТА
|0
|0
|-
|МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА
|0
|0
|-
|НИДЕРЛАНДЫ
|-
|-
|-
|ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ
|-
|-
|-
|ОМАН
|0
|0
|-
|ПАКИСТАН
|0
|0
|-
|ПОЛЬША
|-
|-
|-
|РУМЫНИЯ
|0
|0
|-
|СЕРБИЯ
|0
|0
|-
|СИНГАПУР
|-
|-
|-
|СЛОВЕНИЯ
|0
|0
|-
|СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
|0
|0
|-
|СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
|0
|0
|-
|ТАДЖИКИСТАН
|0
|0
|-
|ТУНИС
|0
|0
|-
|ТУРКМЕНИЯ
|0
|0
|-
|ТУРЦИЯ
|0
|0
|-
|УЗБЕКИСТАН
|1
|1
|-
|УКРАИНА
|3
|3
|-
|ФИНЛЯНДИЯ
|-
|-
|-
|ФРАНЦИЯ
|0
|0
|-
|ЧЕХИЯ
|0
|0
|-
|ШВЕЙЦАРИЯ
|0
|0
|-
|ШВЕЦИЯ
|-
|-
|-
|ЭСТОНИЯ
|0
|0
|-
|Не распределено по странам, в том числе включая конфиденциальные данные
|- 533
|- 538
|4
|Ближний и Средний Восток (Западная Азия)
|0
|0
|-
|Восточная Азия
|14
|14
|-
|Восточная Европа
|6
|4
|1
|Западная Европа
|15
|15
|-
|Северная Америка
|-
|-
|-
|Северная Европа
|- 6
|- 7
|2
|Страны Карибского Бассейна
|- 2
|- 2
|-
|Южная Европа
|- 561
|- 562
|1
|Прочие
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