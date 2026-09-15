Средняя цена нового автомобиля в России выросла вдвое за пять лет

В 2027 году автомобили могут подорожать еще на 8–11%

Фото: Динар Фатыхов

За последние пять лет средняя цена нового автомобиля в России увеличилась в два раза. Об этом гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал «Известиям».

В 2020 году средневзвешенная цена новой машины составляла 1,68 млн рублей. Уже через год она выросла на 18%, до 1,99 млн. В 2022-м автомобили подорожали еще на 20% (2,38 млн), в 2023-м — на 24% (2,96 млн). В 2024 году рост составил 6% (3,12 млн), в 2025-м — 5,4% (3,29 млн). Максимальная средневзвешенная цена была зафиксирована в ноябре 2025 года — 3,54 млн рублей.

По прогнозу Целикова, в 2027 году автомобили подорожают еще на 8–11%. Отечественные машины прибавят в цене 4–8%, официально импортируемые иностранные — 10–15%. Модели, поставляемые по альтернативным каналам, подорожают примерно на 20%.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в России снизились на 6,3% за месяц. Тем не менее за период с января по август текущего года ситуация остается положительной.

Алсу Сабирзанова