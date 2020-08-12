Айгуль Михневич: «Белорусам не нужна никакая рука Запада, они хотят перемен!»

Колумнист «Реального времени» о причинах протестов в Минске

Наша соотечественница из Набережных Челнов Айгуль Михневич 14 лет назад покинула Россию, выйдя замуж за известного белорусского предпринимателя, сооснователя компании-разработчика компьютерной игры World of Tanks, а ныне кипрского политика Ивана Михневича. Колумнист «Реального времени» много пишет о Беларуси и обычно обходит политику стороной. Но не в этот раз. В очередной авторской колонке, написанной для нашего издания, в свете последних событий в Минске Айгуль решила рассказать о том, как «на самом деле живут простые люди» в этой стране.



«Лукашенко всегда вызывал у меня стойкое отторжение»



Сегодня весь мир следит за событиями в Беларуси.

Читаю комментарии на далеких от республики русскоязычных ресурсах и просто поражаюсь тому, насколько люди НЕ понимают того, что на самом деле происходит в стране и как живут люди, почему они сегодня вышли на площади, почему их убивают силовики…

Отовсюду слышны возгласы в поддержку действующего президента, который у власти с 1994 (!) года; говорят про какую-то проплаченную революцию, как на Украине; звучат ехидные восклицания в адрес Тихановской, которая победила на выборах по мнению белорусов и т.д.

Я написала серию восторженных статей о прекрасной стране Беларуси, попытавшись обойти разговоры о политике и о том, как на самом деле живут простые люди.

Настал момент, когда я должна рассказать о том, чего не видят туристы и случайные «прохожие».

В 2006 году я впервые оказалась в Минске.

В марте проходили выборы.

До этого момента я была далека от политики, хотя Лукашенко был одним из немногих президентов, которых я замечала на экране телевизора. Признаюсь честно, он всегда вызывал у меня стойкое отторжение. Мне трудно объяснить причины такого отношения. Переезд в страну, которой он управлял, показался чем-то вроде иронии судьбы.

Стенд для агитационных материалов. Президентские выборы в Белоруссии, 2006 г. Фото wikipedia.org

«Были физически уничтожены люди, которые мешали Александру Григорьевичу»



Сразу после выборов начались протестные движения. Я впервые в жизни оказалась активным наблюдателем политических событий, которые происходили вот здесь, почти на соседней улице. Город был оцеплен силовиками, люди выходили, протестовали мирно. Их разгоняли, кого-то сажали, давали сроки.

Иван рассказал мне про то, как в 1994 году Лукашенко пришел к власти. Наверное, это был единственный раз, когда выборы прошли честно.

Уже в 1996 году ему попытались объявить импичмент, но не вышло. Были физически уничтожены люди, которые мешали Александру Григорьевичу в реализации его планов.

О событиях тех лет очень много материалов в интернете. Не хочу сейчас вдаваться в подробности.

От Ивана и его друзей я узнала много интересного о политической жизни страны. Мне стало понятно, почему люди протестовали каждый раз после выборов.

Я смотрела новости, читала речи Лукашенко. Говорили, что он страдает мозаичной шизофренией. Мы слушали его выступления и невольно смеялись. Он читал по бумажке то, что ему писали спичрайтеры. Но когда отрывался от своих записей, говорил совершенно противоположное прочитанному. Для него такое поведение было допустимо. Он был и пока еще является бессменным властелином синеокой.

Его выступления можно было пускать по телевизору вместо юмористических передач. Однако мне это быстро надоело. Годами ничего не менялось. Было грустно за страну.

Он заигрывал с Европой — плевался в адрес России, когда она закручивала ему финансовые гайки. Стоило России пообещать рубль — он кидался ругательствами в адрес Европы. Говорил много всего, что недопустимо для уважаемого политика. Эдакий маленький шут в «центре Европы», последний диктатор, которого мало кто воспринимает всерьез.

Да, он постоянно говорил о том, что Беларусь находится в центре Европы, и очень этим гордился. Географически, конечно, так оно и есть, а вот геополитическое положение…

Приезжая в гости в Беларусь, люди видят чистые улицы, ухоженные поля, добрых, улыбающихся людей. Я уже писала о том, какие красивые девушки в Беларуси и как они умеют одеваться, скромно и со вкусом.

Людям кажется, что вот он рай.

Действительно в Беларуси очень много хорошего.

Однако я уверена, что все это НЕ благодаря правителю, а в силу характера народа. Белорусам не нужны штрафы, чтобы поддерживать улицы в чистоте. Они в основном очень чистоплотные люди, добрые, терпеливые, толерантные.

Александр Лукашенко. Фото pravda.com.ua

«Мирных граждан хватают на улицах ни за что, бьют и запугивают»



И вот эти добрые люди сегодня идут на тропу гражданской войны, так как устали от президента, которого выбрали лишь однажды, и никак не могут избавиться.

Так что же не так? Почему белорусы так НЕ любят своего правителя.

Постараюсь привести факты, которые наблюдала своими глазами, пока жила в стране.

Начнем с того, что этот человек у власти уже 26 (!) лет. Выросло целое поколение молодых людей, которые сегодня выходят на площади и требуют его отставки. Говорят, все они проплачены Западом или пресловутыми «америкосами».

Друзья мои, поверьте, это далеко НЕ так! Сегодня людям НЕ нужно платить за то, чтобы они рисковали своими жизнями, лезли под пули и гранаты, борясь за будущее своей страны.

Вот уже в четвертый раз я наблюдаю за выборами в стране. И в четвертый раз они сопровождаются массовыми беспорядками. Если бы власть была легитимна, были бы такие протесты?

Каждый раз перед выборами власти разными методами «выкашивают» сильных кандидатов. В стране начинаются протестные движения до начала и после окончания выборов. В это время силовики «тренируются на хомячках». Мирных граждан хватают на улицах ни за что, бьют и запугивают, дают небольшие сроки за «ругань в общественных местах», выписывают штрафы.

В стране идет активная торговля свободой на государственном уровне.

Минимум двое наших соседей по поселку были захвачены представителями власти и посажены на несколько месяцев до получения выкупа.

Происходит это примерно так.

Человека забирают, «шьют» ему дело белыми нитками. Пока он сидит в тюрьме, называют сумму, которую он должен заплатить, чтобы выпустили. Кто платит — выходит. Кто отказывается — садится в тюрьму на долгий срок с конфискацией имущества.

Самый показательный процесс, с которым советую ознакомиться, — как посадили бизнесмена Александра Муравьева. Правда, в его случае, насколько я поняла, сумму так и не назвали. Бывает по-разному.

Бизнесмен Александр Муравьев в суде. Фото tut.by

После таких «приключений» у супруги одной из жертв государственного произвола парализовало половину лица. Она очень переживала за своего мужа, который сидел несколько месяцев.



Мы перестали ездить в Беларусь после того, как в эти же жернова попал главный «айтишник» страны — Виктор Прокопеня.

До этого момента айтишники были чем-то вроде «священной коровы». Их не трогали, так как они приносили в страну деньги, не затрачивая физических ресурсов в виде полезных ископаемых, например.



До сих пор страной правят номенклатурщики, люди, совершенно не смыслящие в бизнесе, но всячески старающиеся отобрать все, что приносит прибыль. Они же банкротят и разваливают предприятия неумелым руководством, лишая в итоге людей работы и доходов.

Было много случаев, когда у иностранных инвесторов отбирали предприятия под разными предлогами. Инвестиционный климат в стране оставляет желать лучшего.

Людей, которые откровенно совершают преступления, ловят далеко не сразу. Им дают расслабиться, накопить «жирок», купить себе движимое и недвижимое имущество, а потом приходят и отбирают все. Силовики скупают за бесценок дорогие квартиры, машины и прочее.

Кто-то успевает сбежать из страны до того, как дается команда на закрытие такого-то предприятия. А кто-то не успевает...

У одного такого «беглеца» отобрали все. Его родителей лишили жилья, хотя оно было куплено задолго до того, как сын начал свою «трудовую деятельность».

Любой человек, который начинает хорошо зарабатывать в стране, тут же попадает под пристальное внимание органов.

«Иван не стал упоминать, что получил от Александра Григорьевича президентский грант»

Незадолго до отъезда из Беларуси налоговая инспекция решила устроить моему мужу тотальную проверку за последние 10 лет жизни. Я уже писала в одной из статей, что в этой стране перед покупкой чего-то крупного надо заранее готовить документы для налоговой, чтобы в любом состоянии спокойно ответить на вопрос «Откуда деньги?».

Моего мужа проверяли долго и тщательно. Будучи финансовым директором крупной компании, он знал, что это случится, знал их методы работы.

Не найдя ничего, за что его можно было бы привлечь к ответственности по-крупному, они нашли повод для штрафа.

Дело в том, что в студенческие годы он не умер от голода, живя на стипендию и какую-то мизерную помощь от родителей.

— С такими доходами невозможно прожить. На какие деньги вы выжили? — спрашивала представительница налоговой.

— Вот так и жил, питаясь хлебом и водой, — ответил Иван. И это была правда. Он действительно долгое время жил на хлебе и воде.

Было очевидно, что целью налоговиков являлась не сама проверка, а хоть какой-то штраф.

Заплатив что-то около 40 долларов и откупившись тем самым от налоговиков, он спросил:

— Вы понимаете, что вы делаете? Это же абсурдно…

— Да, я понимаю, — ответила удовлетворенная представительница власти.

Иван не стал упоминать того, что тогда, в студенческие годы, он получил от Александра Григорьевича президентский грант за то, что достойно отстаивал честь страны на международных олимпиадах по информатике.

Проще было заплатить какой-то минимальный штраф, чем тратить время на дальнейший поиск документов и доказывание, что он не нарушал законов.

Я знаю, что подобными вещами россиян не удивить. Давным-давно у меня был долгий откровенный разговор с представителем органов, чьего имени я уже не помню. Он рассказывал такие вещи, что происходящее в Беларуси кажется детским садом, но все же.

Раз в 4-5 лет или около того население страны грабят на государственном уровне, объявляя очередную девальвацию, деноминацию или еще какую-нибудь финансовую операцию, в результате которой доходы у людей падают, а цены растут.

Когда президент по телевизору объявляет, что после Нового года все будет стабильно, народ бежит тратить накопленные деньги до того, как все подорожает. И все действительно дорожает.

Мы неоднократно наблюдали такое.

После событий 2014 года на Украине народ приутих. Боялись, что будет очередной Майдан. Вполне возможно, что на выборах 2015 года за Лукашенко голосовало больше людей, чем обычно.

Насколько я знаю от знакомых знакомых, кому пришлось побывать в избирательных комиссиях в разные годы (то есть по слухам), после 1994 года за действующего президента никогда не голосовало больше 30% населения. Но избирком умеет рисовать нужные числа, вопреки мнению народа. Лукашенко даже честно признавался в интервью кому-то, что показал нужные цифры, чтобы его власть признали законной…

Фото twitter.com

«Всем было понятно, что народ дошел до точки кипения»



В этом году Лидия Ярмошина, глава центризбиркома Беларуси, прямо заявила, что использовать выборы для смены действующей власти в стране — преступление. Думаю, комментарии здесь излишни.

Беспорядки в стране начались задолго до выборов. Всем было понятно, что народ дошел до точки кипения, а президент свою власть просто так не отдаст.

Мы наблюдали со стороны за тем, что происходит. Войска в столицу начали стягивать задолго до выборов. Снова тренировались на «хомячках», то есть на мирных жителях, которые ничего не нарушали.

Дорогие мои читатели, просто поверьте: белорусам не нужна никакая рука Запада или «америкосов», хотя эти товарищи наверняка попытаются снять сливки с ситуации.

Люди реально устали от действующей власти. Они хотят перемен, хотят другой жизни.

Каждый раз после выборов они выходят на улицы и выражают свой протест, но их никто не слушает. Каждый раз отрабатываются методы подавления волнений. И с каждым разом они все жестче и жестче.

Никогда еще рейтинг Лукашенко не был таким низким (говорят, около 3%). Никогда еще явка на избирательные участки не была такой высокой. Люди хотят смены власти. Но законными методами в Беларуси этого добиться невозможно.

В этом году на улицы вышли даже те, кто раньше старался держаться подальше от политики. Вышли пенсионеры, которые раньше голосовали за него по собственному желанию, учителя и прочие государственные работники, которых каждый раз угрозами вынуждают голосовать за одного человека.

Мы прекрасно понимаем, что любой, кто придет к власти после Лукашенко, может оказаться мошенником, ставленником Запада или еще чьей-то марионеткой. Но люди надеются на лучшее. У них давно отобрали право выбирать. И они хотят его вернуть.

Конечно, среди белорусов есть малый процент тех, кто стоит грудью за него. Те самые 3%, не более.

Мне больно видеть, что в стране идет настоящая гражданская война. К сожалению, это было предсказуемо. На эту войну вышли мирные, добрые, НЕ проплаченные граждане, которые, повторюсь, хотят вернуть себе право выбирать и избавиться от осточертевшего правителя.

От всей души я желаю удачи народу Беларуси.

Айгуль Михневич