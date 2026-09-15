Мошенники рассылают фейковые уведомления о вакцинации

В письмах предлагают «записаться на прививку без очередей» или «забронировать импортную вакцину»

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Мошенники начали рассылать россиянам уведомления якобы от имени «Госуслуг» или поликлиник. В письмах предлагают записаться на вакцинацию от актуальных штаммов гриппа сезона 2026 года. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе платформы «Мошеловка» «Народного фронта».

В письмах предлагают «записаться на прививку без очередей» или «забронировать импортную вакцину». Ссылка ведет на фишинговый портал, имитирующий «Госуслуги». Ввод логина и пароля на таком сайте дает аферистам доступ к настоящему аккаунту гражданина.

В «Мошеловке» напоминают, что запись на бесплатную вакцинацию по ОМС возможна только через проверенные государственные приложения, портал «Госуслуги» или в регистратуре поликлиники. Государственные медучреждения не берут плату за бронирование вакцин в рамках национального календаря прививок. Эксперты призывают не переходить по ссылкам из почтовых и СМС-рассылок о медицинских услугах.

Ранее сообщалось, что мошенники пугают пенсионеров переводом пенсий в цифровые рубли. Чтобы якобы отказаться от этой опции, они требуют продиктовать код из СМС.

Алсу Сабирзанова