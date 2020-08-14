«Сдвиг в поведении властей Беларуси объясняется ощущением того, что они проигрывают»

«Есть действительно мирные люди, попавшие под раздачу»

В Беларуси шестой день проходят акции протеста против итогов выборов президента страны. За все время были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов. Еще один человек погиб. И только вчера, 13 августа, президент Александр Лукашенко поручил разобраться «по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни». По словам спикера Совета Республики Натальи Кочановой, он «услышал мнение трудовых коллективов».

На вечер 13 августа отпущены более 1 тыс. человек «под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям». Очевидцы сообщали лишь о единичных случаях задержаний силовыми органами в спальных районах вчера вечером



В Гродненской области начальник Управления внутренних дел (УВД) Вадим Синявский заявил, что ему стыдно за действия некоторых сотрудников, но другого выбора, по его словам, у них просто не было.

Глава МВД Юрий Караев заявил, что берет ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста в Беларуси . При этом он добавил, что «есть действительно мирные люди, попавшие «под раздачу», а есть те, кто маскируется под мирное население».



В ночь на 14 августа у изолятора временного содержания (ИВС) на улице Окрестина в Минске замминистра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков отметил, что издевательств над задержанными во время акций протеста не было. «Я с каждым переговорил», — отметил он. При этом он добавил, что все задержанные выйдут на свободу до 06:00 пятницы. Караев в первую очередь потребовал освободить журналистов, освещавших акции протеста. Однако новости о выходе всех задержанных пока не было.

Сегодня бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, ранее покинувшая страну, записала видеообращение — в нем она заявила, что что беларусы не смогут больше жить со старой властью,а также призвала мэров городов пойти на диалог и согласовать мирные акции в эти выходные.

Тем временем сегодня Лукашенко на совещании по работе строительной отрасли поспешил развеять некоторые витающие вокруг него слухи:

— Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли — заявил президент Беларуси.

«Заявление министра только подлило масла в огонь»

Подобные сигналы со стороны высшего руководства Беларуси в самой стране и за рубежном восприняли неоднозначно. С чем связаны изменения — значит ли это, что власти страны меняют подход к протестующим, или же показывают слабость? И ожидать ли на фоне этого усиления протестной активности в выходные.

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий уверен: таким образом Лукашенко и его окружение пытается выиграть время, так как их изначальный сценарий начал давать сбои.



— Министр [внутренних дел Беларуси] извинился своеобразно. С одной стороны, он признал, что пострадали люди, с другой стороны, заявил, что избиений не было, издевательств не было. Хотя им же выпущенные люди подтверждают, что все было. У сотрудников МВД, видимо, несколько разное представление о том, что считать издевательством. В любом случае, такое высказывание скорее подлило масла в огонь, чем успокоило людей. Я думаю, что в плане самообравданя белорусское начальство действует как минимум очень неудачно.

И сдвиг в поведении властей объясняется неудачами и нарастающим ощущением того, что они проигрывают. Ясности в том, чем кончится противостояния, нет, но некоторое необратимое поражение власти уже потерпела. Даже если мы будем в принципе рассматривать сохранение этого режима, то не в том виде, в каком он был раньше. Либо власти придется пойти на какие-то очень значительные уступки, или система просто рухнет. Никаких других вариантов нет, если не считать варианта с российской интервенцией, но такой вариант для всех будет еще более катастрофическим. Поэтому власти начинают маневрировать, чтобы выиграть время, — полагает Кагарлицкий.

Кагарлицкий считает, что в власти Беларуси столкнулись с Уникальным для постсоветского пространства — реальной революцией, а не политтехнологически организованной «цветной революцией». Напомним, что версии о том, что протесты в Беларуси инспирированы зарубежными силами, все же существуют — и по мнению некоторых политологов, реальные организаторы протеста находятся в соседних с Беларусиейевропейских странах.

Что будет происходить в Белоруссии в эти выходные?

Политтехнолог Петр Быстров уверен: в эти выходные протесты усилятся.

— По большому счету, ни одно из требований, с которыми выступали протестующие, не выполнен,а главное — Лукашенко не вступил в диалог с оппонентами, нет действий по урегулированию политического кризиса. Что касается заявления главы МВД — я бы не воспринимал его слишком серьезно, оно не свидетельствует о каких-то качественных подвижках. Возможно просто с учетом того шока, которую жестокость и насилие со стороны беларусских правоохранительных органов вызвало не только у общества, но и у элиты беларусских, ситуацию решили представить как эксцесс исполнителей. Хотя очевидно, что они исполняли приказы, это не была частная инициатива отдельных исполнителей — полагает эксперт.

Президент Российской ассоциации политконсультантов, политтехнолог Алексей Куртов полагает, что причиной изменения риторики беларусский властей кроется во внешний обстоятельствах — и не в последнюю очередь, в молчании со стороны Москвы в публичном поле.

— Думаю, что сейчас действительно видим некий демарш со стороны господина Лукашенко, это связано с внешними обстоятельствами — не думаю, что это изменение его личных позиций, просто на него оказывается достаточно серьезное давление со стороны окружающих европейских стран. Это для него действительно важно — это и санкции, и восприятие его как лидера национального. Для него также важно до сих пор молчание России. Вполне возможно, что где-то по закрытым каналам идет общение, но мы этого не видим. Со стороны видим, что Россия просто отмалчивается, и это скорее всего для Лукашенко тоже очень серьезный знак. И третья часть — это, конечно, угроза общенациональной забастовки, которая достаточно реальна. Если в Беларуси остановится экономика, то ситуация будет очень тяжелая и неуправляемая. Поэтому, думаю, для Лукашенко нет другого выхода, как начинать имитировать или действительно пытаться остановить репрессивную машину, хотя бы в тех масштабах, в которых она существовала до сих пор, — говорит Куртов.

Куртов также ожидет новой волны протестов в ближайшие дни:

— Не думаю, что беларусы ему простят, потому что сейчас выпускают несколько тысяч человек, которые были жесточайшим образом унижены и избиты в камерах, машинах, спортзалах и прочее. И люди выходят и то, что они рассказывают, мне кажется, возбуждает еще большее напряжение. И послаблений со стороны людей не будет точно — уверен политтехнолог.



Екатерина Аблаева, Татьяна Демина