Более 15 тысяч студенток получили пособие по беременности по новым правилам
Новый порядок расчета действует с 1 сентября 2025 года
Пособие по беременности и родам по новым правилам расчета получили 15,6 тыс. студенток очного отделения в России. Об этом сообщили в пресс-службе соцфонда, передает РИА «Новости».
Новый порядок расчета действует с 1 сентября 2025 года. Если раньше размер пособия определялся исходя из средней стипендии, то теперь для расчета применяется прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в регионе.
Право на выплату имеют студентки и аспирантки очного отделения как на платной, так и на бюджетной основе.
Ранее сообщалось, что в России отменят испытательный срок для матерей с детьми до трех лет.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».