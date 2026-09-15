Более 15 тысяч студенток получили пособие по беременности по новым правилам

Новый порядок расчета действует с 1 сентября 2025 года

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Пособие по беременности и родам по новым правилам расчета получили 15,6 тыс. студенток очного отделения в России. Об этом сообщили в пресс-службе соцфонда, передает РИА «Новости».

Новый порядок расчета действует с 1 сентября 2025 года. Если раньше размер пособия определялся исходя из средней стипендии, то теперь для расчета применяется прожиточный минимум трудоспособного населения, установленный в регионе.

Право на выплату имеют студентки и аспирантки очного отделения как на платной, так и на бюджетной основе.

Ранее сообщалось, что в России отменят испытательный срок для матерей с детьми до трех лет.

Алсу Сабирзанова