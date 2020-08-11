Первая в мире, дочь Путина уже привилась: Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса

В оборот поступит с января, но медики могут получить вакцину раньше

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, заявил сегодня президент страны Владимир Путин на совещании с членами правительства. По его словам, вакцина прошла регистрацию только сегодня утром. «Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», — добавил Путин.

Кроме того, Путин рассказал, что эту вакцину уже испытала на себе одна из его дочерей. По его словам, после первого укола температура тела у его дочери была 38 градусов, на следующий день — чуть больше 37.

— И все, после второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, и все сошло потом на нет, чувствует себя хорошо, и титры [антител] высокие, — сообщил президент.

Президент рассчитывает, что Россия сможет наладить массовое производство вакцины. Он отметил, что вакцинация в России должна проходить добровольно.

Массовое производство вакцины необходимо начать уже в ближайшее время, добавил Путин. При этом он подчеркнул: вакцинанция от коронавируса будет проходить исключительно на добровольных началах.

Согласно регистрационному удостоверению, в гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. При этом, как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что вакцинация медиков от коронавируса начнется в конце августа-сентябре. Также в числе первых получателей вакцины могут быть учителя.

Гонка за вакцину завершена

Разработкой вакцины занимался Национальнй исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, подведомственный Минздраву России. Ранее центр уже сообщал о завершении клинических испытаний вакцины. По словам министра здравоохранения страны Миахила Мурашко, у всех участников испытаний выработались высокие титры антител к COVID-19, ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации.

На первых этапах вакцина будет производиться на двух площадках — центром им. Гамалеи Минздрава России и компанией «Биннофарм». Минздрав зарегистрировал вакцину в виде раствора для инъекций.

Минздрав России заявил, что двукратная схема введения вакцины от COVID-19 позволяет сформировать длительный иммунитет — по опыту других подобных вакцин, продолжительность иммунитета может составить до двух лет.

Мурашко же подчеркнул первенство России в разработке вакцины. по его словам, в других странах (в качестве примера он привел Китай), разработка находится на стадии клинических испытаний. Согласно данным сервиса COVID-19 Vaccine & Therapeutics Tracker, всего в мире ведется разработка 164 вакцин от коронавируса, из них 41 находится на стадии испытаний на людях.

Александр Артемьев